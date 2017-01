Ein frohes neues Jahr für Schlegel und den ZSC

Es ist so eine Sache mit den Vorsätzen fürs neue Jahr. Man fasst sie und versucht sich zunächst daran zu halten, ehe man vergisst, was man sich eigentlich vorgenommen hatte. Bei den ZSC Lions stand bestimmt auch auf der Liste, nicht nochmals eine solche Blamage zu erleben wie kurz vor Weihnachten beim 1:6 gegen den SCB. Und weil das Jahr noch jung ist und die Erinnerung noch frisch, setzten sie dies beim Wiederbeginn der Meisterschaft um.

Sie schlugen den Leader in dessen Arena 2:1 nach Penaltys, und statt zwei hätten es sogar drei Punkte sein müssen. Denn das SCB-Tor fiel nach einem Berner Vergehen, welches die vier Unparteiischen übersehen hatten. Es war das ­Geschenk an Ebbett, der so an seinem 34. Geburtstag das 1:1 erzielen durfte.

ZSC-Coach Wallson in Rage

«Das war ein verdammter Skandal», redete sich ZSC-Coach Hans Wallson in Rage. «Es kann doch nicht sein, dass alle vier Schiedsrichter dieses Vergehen übersehen konnten.» Und zwar Folgendes: Ebbett brauste in der 49. Minute der Bande entlang heran Richtung Guerra, der ins Stolpern geriet, weil ihn der Berner Rüfenacht touchierte. «Eine klare Behinderung», stellte Wallson fest. Dass gerade diese Szene, die zu einem Tor führte, nicht geahndet wurde, fiel umso mehr auf, weil sonst die kürzlich aus­gerufene Nulltoleranz mit eiserner Konsequenz durchgezogen wurde.

5. Sieg im 7. Penaltyschiessen

Anders als kürzlich im Hallenstadion, als die Berner fünf Tore in Überzahl erzielten, funktionierte diesmal immerhin das Zürcher Boxplay. Vom Powerplay kann das nicht behauptet werden. Dieses zu verbessern, dürften sich die ZSC-Coaches vorgenommen haben. Da gibt es noch viel zu tun. Dafür führten die Lions ihren positiven Trend im Penaltyschiessen fort. In dieser Disziplin siegten sie zum dritten Mal in Serie und zum fünften Mal in sieben Saisonduellen.

«Viel spielt sich da im Kopf ab», sagte Wallson. «Wir mussten von tief unten starten, doch inzwischen haben wir ein gutes Gefühl, wenn es zum Penaltyschiessen kommt.» Diesmal trafen Wick, Shannon und Kenins, und Schlegel liess sich in vier Versuchen nur einmal bezwingen. Mit sechs verwerteten Versuchen ist Wick die Nummer 1 der Liga, zuletzt hat sich auch Kenins als Penalty­spezialist hervorgetan.

Der Zusatzpunkt war verdient, sonst hätten sich die ZSC Lions vorwerfen müssen, gegen einen lange lauen SCB eine Chance verpasst zu haben. Die Berner bleiben auf Rang 1, doch die Rehabilitierung nach dem Heim-­Debakel darf den Zürchern ein gutes Gefühl zum Jahresauftakt geben. Wie auch Schlegel, der den Vorzug gegenüber Flüeler erhielt, weil dieser die Altjahreswoche im Bett verbracht hatte und noch nicht richtig fit ist. Schlegel machte seine Sache ausgezeichnet, wehrte 32 von 33 Schüssen ab und machte es den Berner Schützen im Penaltyschiessen schwer.

Bleibt Schlegel? Er weicht aus

Mit dem 22-Jährigen haben die Lions nun viermal in Serie gewonnen. «Es ist schön, zwei so gute Goalies zu haben», stellte Wallson lobend fest. Fragt sich, ob das auch nächste Saison noch so sein wird. Wie Verteidiger Geering hat sich auch Schlegel noch nicht entschieden, ob er beim ZSC bleiben wird. Sein Agent ­André Rufener weile derzeit an der U-20-WM in Kanada, sagte Schlegel ­ausweichend auf die Frage, wie es mit ihm weitergehe.

«Flüeler ist unsere Nummer 1», sagt Wallson. «Aber Schlegel ist ihm näher gekommen. Ich würde mich freuen, wenn er bleibt.» Ein solch klares Statement liess sich der ZSC-Coach nicht entlocken, als er gefragt wurde, ob er gerne hätte, dass der aktuell rekonvaleszent gemeldete Cunti die Saison beim ZSC ­abschliesst. Fortsetzung folgt. (DerBund.ch/Newsnet)