Ein Punkt und die Hoffnung auf den Weihnachtsmann

Es hätte zu «Murphys Law» gepasst. Nach allem, was aus Klotener Sicht in jüngster Zeit schief gelaufen ist, wäre es nur logisch gewesen, wenn Almonds Ablenker 30 Sekunden vor Schluss mit dem Siegtreffer sanktioniert worden wäre. Doch nach Studium der Videoaufzeichnung annullierten die Schiedsrichter den Treffer zurecht wegen zu hohen Stocks und so kam Kloten zum ersten Punktgewinn des Monats. Dem ersten Punktgewinn seit dem 8:3 gegen Lugano und nach sechs Niederlagen. «Dieser Punkt gibt uns Moral», sagte Trainer Pekka Tirkkonen.

Dennoch bleibt ein leicht schaler Nachgeschmack. In der Verlängerung hatten Hollenstein und Praplan den 100. Klotener Saisontreffer und gleichzeitig das Siegtor auf dem Stock, beide scheiterten aber. So kam es zum fünften Penaltyschiessen der Saison und weil nur Drew Shore traf, resultierte die dritte Niederlage. Nicht nur aufgrund der Stilnoten bei der perfekten Ausführung von Nathan Gerbe und Noah Rod war der Sieg nicht unverdient. «Wir hätten im ersten Drittel ein oder zwei Tore vorlegen müssen», befand Tirkkonen.

Eine Gala war es von beiden Teams nicht gewesen, wer aber Wert auf Hochgenuss legte, hatte gestern einen Bogen um die Swiss-Arena machen müssen. Verständlich, dass den Gastgebern nach der jüngsten Misserfolgsserie das Selbstvertrauen fehlte, aber in der Defensivarbeit waren Fortschritte zu erkennen, auch wenn sie sich schwer taten, den Puck aus der eigenen Zone zu bringen. Letztmals nur ein Gegentor hatten sie am 19. November beim 8:1 in Bern erhalten. Einmal mehr gerieten die Zürcher in Rückstand, zum nun schon 24. Mal imm 33. Spiel kassierten sie das 0:1. Diesmal allerdings erst in der 24. Minute durch Daniel Rubin und neun Minuten später glich Robin Leone nach Assist durch Vorkämpfer Vincent Praplan aus.

Noch nicht gelöst sind die Probleme in doppelter nummerischer Überzahl. Im Gegensatz zum Vorabend in Ambri waren es diesmal nicht drei Gelegenheiten sondern nur eine, in diesen 102 Sekunden blieben die Zürcher aber wiederum harmlos. «Mit Sanguinetti und Santala fehlen zwei Mitglieder unseres bisherigen ersten Powerplayblocks. Das braucht Zeit», sagt Tirkkonen dazu.



Hecquefeuille vorerst bis am 8. Januar

Während Santala mit Metallurg Magnitogorsk bei Slovan Bratislava mit einem Sieg debütierte (4:2), ist man in Kloten auf der Suche nach einem Ersatz. Sportchef Pascal Müller wird am Spengler-Cup Kandidaten evaluieren, noch nicht auf seiner Liste steht der Amerikaner Ryan Vesce. Der amerikanische Center, der auch als Flügel eingesetzt werden kann, wird mit Lugano den Spengler-Cup bestreiten und bringt aus seiner Zeit in der KHL gute Referenzen und Skorerwerte mit. «Vielleicht bringt uns der Weihnachtsmann einen neuen Center», hofft Tirkkonen.

Kevin Hecquefeuilles Vertrag wird vorerst bis zum 8. Januar verlängert. Der Franzose überzeugte noch nicht, aber da Rückkehrer Patrick von Gunten am Donnerstag nach nur zwei Einsätzen wieder ausfiel, besteht auch in der Abwehr Handlungsbedarf. Tim Ramholt sollte nach Weihnachten wieder ins Teamtraining einsteigen, bis er aber wieder ganz fit ist, werden Wochen vergehen. Und bei Bobby Sanguinetti ist eine Prognose schwierig (Gehirnerschütterung.).

