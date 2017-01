Ein Hattrick für das Geburtstagskind

Er erinnerte ein wenig an das letzte Duell dieser beiden Mannschaften, der Auftakt der gestrigen Partie. Am 11. November hatte der EVZ den Meister bis zur Mitte des Spiels vorgeführt – und am Ende trotzdem 0:3 verloren. Die Berner hatten vor allem dank Goalie Genoni reüssiert. Und die Zuger Druckphase schadlos überstanden, ehe sie mit ihrem ersten Tor in die Partie fanden. Diesmal waren sie davon weit entfernt.

Das lag auch an der Effizienz des EVZ. In der 4. Minute eröffnete Geburtstagskind Martschini, 24, im Powerplay das Skore, anderthalb Spielminuten später erhöhte Lammer auf 2:0. Das beflügelte Zug natürlich, der SCB wirkte überfordert. Zu druckvoll und entschlossen trat der EVZ auf. Dass hier der Titelverteidiger und Tabellenführer gegen den Leader nach Verlustpunkten spielte – viel war davon nicht zu sehen.

Den Zugern dienen die Partien gegen den SC Bern und auch die gegen den ZSC zur Standortbestimmung. Die Berner und die Zürcher gehören stets zu den grössten Anwärtern auf den Meistertitel, die Zuger zum erweiterten Kreis der Favoriten. Gegen Bern hatten sie aber seit Oktober 2015 nicht mehr gewonnen und zuletzt viermal in Folge verloren, gegen die Zürcher setzte es vor einer guten Woche eine deftige 1:7-Niederlage ab.

Das waren eigentlich schlechte Vorzeichen. «Die Vergangenheit interessiert mich nicht», sagte EVZ-Coach Kreis nach Spielschluss. «Wir wussten, dass wir gegen Bern einfach und aggressiv spielen müssen. Das haben wir gemacht.»

Was der SCB dabei zeigte, passte zu seinen letzten drei Wochen. Leichtigkeit, Effizienz und Dominanz des alten Jahres sind weit weg, eine Ausnahme machte da einzig das 8:1 gegen Ambri vom Freitag. Ansonsten taten sich die Berner in jüngster Zeit schwer.

Jalonen: «Wir haben zu viele Fehler gemacht»

Gestern agierten sie zusätzlich noch fehlerhaft, Zug nutzte das eiskalt aus. In der 26. Minute zum Beispiel spielte Ebbett den Puck völlig unbedrängt McIntyre auf den Stock – schon stand es 3:0. Kurz vor der zweiten Drittelspause eilte Martschini allen Bernern davon und bezwang Genoni sehenswert. Es stand 4:0, und für die Berner war der Match gelaufen. Nicht aber für Martschini, der seinen grossen Tag mit seinem dritten Treffer krönte (51.), gefolgt von Helblings 6:0 keine Minute darauf. Von den Rängen gab es ab da Standing Ovations, auch für Stephan, das zweite Zuger Geburtstagskind des Abends; er wurde 33 und feierte einen Shutout, seinen siebten der Saison.

Und beim SCB Da herrschten nach der Partie Ernüchterung und Ratlosigkeit. «Wir haben heute zu viele Fehler gemacht, zu Beginn waren wir schlicht zu langsam», sagte Jalonen, der Coach. «Der EVZ hat verdient gewonnen.» Auch er hatte einen deutlichen Klassenunterschied gesehen – und diesmal hatte die bessere Mannschaft gewonnen. (Der Bund)