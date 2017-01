Ebbett schiesst Bern ins Glück

Lausanne baut Siegesserie aus - Bern und ZSC in den Playoffs

Lausanne ist in der NLA nach wie vor nicht zu stoppen. Gegen Biel drehen die Waadtländer im Schlussdrittel ein 1:3 in ein 4:3 und fahren den neunten Sieg in Folge ein.

Das Ende der Lausanner Siegesserie schien eine Viertelstunde vor Schluss nah. 1:3 lag das Team der Stunde gegen Biel zurück, ehe Joël Genazzi und Jannik Fischer mit einem Doppelschlag innert 56 Sekunden die Wende einleiteten. Fünf Minuten vor Schluss sorgte Valentin Borlat mit dem 4:3 dafür, dass die letzte Lausanner Niederlage weiterhin vom 20. Dezember (1:5 gegen Zug) datiert.

Der SC Bern gewann gegen Kloten dank eines Last-Minute-Treffers 3:2 und qualifizierte sich mit den spielfreien ZSC Lions vorzeitig für die Playoffs. Andrew Ebbett erzielte den Siegtreffer für den NLA-Leader elf Sekunden vor Schluss. Für Kloten spitzt sich der Strichkampf weiter zu. Der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz beträgt elf Runden vor Schluss sieben Punkte.

Kloten - Bern 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) 4464 Zuschauer. - SR Stricker/Wiegand, Abegglen/Castelli. Tore: 7. Untersander (Blum/Ausschluss Praplan) 0:1. 21. (20:30) Praplan (Hollenstein, von Gunten) 1:1. 43. Randegger (Hischier) 1:2. 51. Shore (Leone) 2:2. 60. (59:48) Ebbett (Krueger, Plüss) 2:3. Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kloten, 3mal 2 plus 5 Minuten (Berger) plus Spieldauer (Berger) gegen Bern. PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Arcobello. Kloten: Martin Gerber; von Gunten, Ramholt; Back, Harlacher; Hecquefeuille, Frick; Stoop; Praplan, Cunti, Hollenstein; Grassi, Shore, Leone; Obrist, Sheppard, Kellenberger; Bader, Lemm, Homberger. Bern: Genoni; Untersander, Blum; Andersson, Beat Gerber; Kamerzin, Krueger; Kreis; Bodenmann, Arcobello, Moser; Müller, Plüss, Scherwey; Lasch, Ebbett, Rüfenacht; Berger, Reichert, Randegger; Hischier. Bemerkungen: Kloten ohne Schlagenhauf, Bieber und Sanguinetti, Bern ohne Noreau, Jobin (alle verletzt) und Meyer (überzählig). Pfostenschüsse Frick (7.), Rüfenacht (38.) und Leone (40.). Timeout Kloten (59:48). Kloten ab 59:48 ohne Torhüter. (sda)