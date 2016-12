Die Glücksritter

Schiedsrichter sind dann gut, wenn sie nicht auffallen. In diesen Tagen ist das im Schweizer Eishockey ein eher schwieriges Unterfangen. Seit die Sportchefs der Clubs entschieden haben, mitten in der Saison die Auslegung der Regeln zu ändern und Behinderungen rigoros zu ahnden, kommen sie nicht aus der ­Kritik. Zuweilen zu Recht, wie das Spiel des SC Bern am Abend zuvor in Genf ­gezeigt hatte. Rund ein Drittel aller Strafen hätte man nicht verhängen müssen, urteilte SCB-Sportchef Alex Chatelain nach eingehendem Video-Studium.

Dass es auch anders geht, bewiesen Prugger und Wiegand 24 Stunden später im Spiel gegen Freiburg. Sie waren konsequent, aber nicht kleinlich. Ein kleines Klopfen auf den gegnerischen Handschuh ist noch kein Stockschlag, und eine Berührung mit der Hand am gegnerischen Arm ist noch kein Halten. Entsprechend entwickelte sich eine Partie mit Zug und ansehnlichen Kombinationen. Dass es für einmal nicht die ganz grosse Klasse war, die das Publikum zu sehen bekam, war nicht die Schuld der Unparteiischen. Das lag vor allem daran, dass die Berner über weite Strecken ungewohnt gehemmt und unkonzentriert wirkten.

Nicht das erwartete Spiel

Auf jeden Fall war es nicht das Spiel, das man aufgrund der statistischen Zahlen hätte erwarten können: Erster gegen Letzter, zweitbestes gegen zweitschlechtes Überzahlspiel, 17 Siege aus den letzten 19 Spielen gegen einen einzigen Erfolg aus acht Partien. Es brauchte gar viel Glück, dass die Berner im zweiten Drittel statt in Rückstand in Führung gingen. Ein Treffer von Abplanalp gaben die Schiedsrichter nicht, weil Neukom Torhüter Genoni leicht behindert hatte. Ein vertretbares, aber strenges Verdikt. Kurze Zeit später erzielte Reichert in ­seinem 1003. NLA-Spiel den 2:1-Führungstreffer.

Irgendwie lief der Puck überhaupt nicht für die tapfer kämpfenden Freiburger. Sie schossen viel und gar nicht schlecht, aber sie fanden die Lücke nicht und die Ablenker verfehlten ihr Ziel stets knapp. Ausserdem wäre die Strafe gegen Abplanalp, die Gottéron just in einer ihrer besten Phasen in doppelte Unterzahl versetzte und die Plüss zur neuer­lichen Führung nutzte, vor der Regelverschärfung kaum gepfiffen worden.

Ausgerechnet Arcobello

Und so wurde es eines jener Spiele, die nicht das bessere Team gewinnt, sondern dasjenige, dem vor lauter Erfolg auch das Glück zuverlässig zur Seite steht. Bykov hatte zwischenzeitlich verdient ausgeglichen, als 50 Sekunden vor Ende der Partie ausgerechnet Arcobello den Siegestreffer für den SCB erzielte. Der Topskorer war zuvor für einmal nicht mit Toren, sondern mit Strafen, Reklamieren und einem verschossenen Penalty aufgefallen. Es brauchte die ­Berner nicht zu kümmern. Das Jahr geht für sie zu Ende, wie es sich für echte Glücksritter gehört: erfolgreich.

Freiburgs Trainer Larry Huras nahm es mit Stil und Galgenhumor. Er sei stolz auf sein Team. Sie hätten gut gekämpft, sagte er nach der Partie. Und für das Pech könne er seine Spieler ja schlecht verantwortlich machen. (Der Bund)