Der ZSC demontiert Zug im Spitzenkampf

Wenn die ZSC Lions einmal während 60 Minuten konsequent ihr gesamtes Repertoire ausspielen, droht dem Gros der nationalen Herausforderer im Normalfall ein ungemütliches Rencontre. Im Duell mit dem EVZ erzeugte die spielerisch beste, aber zu oft in jeglicher Hinsicht unberechenbare Equipe der NLA ohne Verzögerung erheblich Druck. Samuel Guerra markierte im 33. Spiel für die Lions seit seiner Ankunft aus Davos das erste Tor und leitete einen beschwingten Zürcher Abend ein.

Zug hatte ausser dem 1:2 (29.) wenig zum Unterhaltungsprogramm beizutragen. Im Gegenteil: Die Innerschweizer, unmittelbar vor dem Jahreswechsel das eigentliche Team der Stunde, mussten sich vorführen lassen wie seit dem 1:7 gegen Lugano im November 2014 nicht mehr.

Achtes Heimspiel, achter Heimsieg

Die Einheimischen hingegen entzückten ihren Anhang auf dem Weg zum achten Heimsieg in Serie gegen den EV Zug nach Belieben. Jeder trickste, jeder kämpfte, fast jeder Dritte skorte. Sogar der wegen diverser krankheitsbedingter Ausfälle beförderte GCK-Junior Dominik Diem zelebrierte seine Torpremiere in der aktuellen NLA-Kampagne.

Einer brillierte speziell: Chris Baltisberger war mit zwei Treffern und einem Assist gleich für mehrere Show-Elemente verantwortlich. Der Power-Flügel aus der zweiten Formation steigt vermehrt zur Schlüsselfigur auf. Im 20. und bislang besten Heimspiel der Stadtzürcher spielte der 25-Jährige die Hauptrolle.

Davos demütigt den SCB

Davos beendete eine fünf Spiele dauernde Niederlagenserie gegen Bern. Die Bündner gewannen 5:1 und feierten den dritten Heimsieg in Serie.

Die Davoser zeigten von Beginn weg, dass sie die Punkte dringender benötigen als die Berner. Die Gastgeber begannen sehr aggressiv und gingen bereits nach 94 Sekunden durch Doppeltorschütze Marc Wieser in Führung. In der 14. Minute erhöhte Dario Simion im Powerplay auf 2:0. Dazwischen war HCD-Verteidiger Beat Forster mit einem Penalty am starken Berner Keeper Leonardo Genoni gescheitert.

Zwar spielte der SCB nach der ersten Pause bissiger, die klareren Chancen hatten aber weiterhin die Davoser, welche die Berner Mal für Mal auskonterten. 30 Sekunden vor dem Ende des Mitteldrittels gelang Forster nach einem schönen Pass von Perttu Lindgren das 3:0. Lindgren

Zwei Shorthander auf Seiten der Bündner

Der Schlussabschnitt verkam zu einer Demütigung für den Titelverteidiger. Marc Wieser (45.) und Andres Ambühl (46.) trafen jeweils in Unterzahl innert 66 Sekunden zum 5:0. Es waren für den HCD die Shorthander 6 und 7 in der laufenden Saison. Damit sind sie in dieser Statistik top. Nach genau 50 Minuten vermieste Martin Plüss HCD-Keeper Gilles Senn den Shutout. Dass beim SCB Torhüter Genoni zum besten Spieler der Partie gekürt wurde, sagt alles aus.

Während die Davoser nach dem zweiten Sieg in den letzten neun Duellen gegen die Berner nun fünf Punkte vor dem neuntplatzierten Kloten liegen, musste der SCB die Tabellenführung nach der dritten Niederlage im vierten Spiel 2017 an die ZSC Lions abgeben.

Kloten - Lausanne: Klotens Rückschlag

Kloten gerät unterhalb des Trennstrichs in Bedrängnis. Die Zürcher unterlagen Lausanne 4:6 und konnten ihre leichte Aufwärtstendenz in der Cup-Halbfinal-Reprise nicht bestätigen. Der Aufschwung beim EHC ebbt bereits wieder ab. Der Cup-Finalist hat nach dem Derbysieg und einem Punktgewinn in Bern einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Acht Tage nach dem Out im Knock-out-Wettbewerb dehnte Lausanne seine makellose Saison-Bilanz gegen Kloten auf vier Siege aus.

Aus einem überaus gut organisierten Ensemble, das inzwischen über eine beeindruckende Wasserverdrängung verfügt, ragte Yannick Herren heraus. Der Stürmer mit Vergangenheit in der EHC-Juniorenabteilung führte die Romands als dreifacher Torschütze nahezu solo zum 24. Sieg in der Liga.

Derweil Lausanne Position 4 festigte und sich in Ruhe auf die Playoffs vorbereiten kann, geraten die Zürcher abermals unter Druck. Die Konkurrenz am Trennstrich legt zu, dem wirtschaftlich im Sommer redimensionierten Klub hingegen droht aller Cup-Euphorie zum Trotz eher früher als später die sportliche Zäsur.

Ansprechender Einstand von Cunti

Luca Cunti ging zwar als Verlierer vom Eis, der langjährige ZSC-Center hinterliess zum Auftakt seines rund viermonatigen Gastspiels beim Erzrivalen indes einen ansprechenden Eindruck. Der bei den Lions aussortierte Stürmer markierte in der 16. Minute das 2:2 und bereitete auch das dritte Tor der Gastgeber vor.

Brunners Comeback und einige Turbulenzen

Lugano hat in der Resega erneut nach turbulentem Spielverlauf gewonnen. Dem 4:3 gegen Davos folgte ein 4:3 gegen die hartnäckigen SCL Tigers.

Dario Bürgler erzwang mit seinem 17. Saisontor den Ausgleich, ehe Luca Fazzini, der eigentliche Tessiner Aufsteiger in diesem Winter, fünf Minuten später das entscheidende 4:3 (39.) schoss. Der Sieg ist angesichts der Entwicklung unterhalb des Playoff-Strichs viel wert. Damit bietet sich dem letztjährigen Finalisten die Chance, in der nächsten Partie in der Resega am kommenden das neuntklassierte und angezählte Kloten womöglich entscheidend zu distanzieren.

Unterhaltung pur in der Resega

Zu Hause ist derzeit beim HC Lugano Spektakel offenbar garantiert. Im letzten Heimspiel hatten die Bianconeri eine Wende vom 0:3 zum 4:3-Erfolg gegen den HCD inszeniert, mit dem gleichen Ergebnis und nach ähnlichen Unebenheiten endete ein weiterer eher wilder Auftritt der Südschweizer.

Der 2:0-Vorteil nach 208 Sekunden entglitt der Squadra von Doug Shedden zu leichtfertig. Die Tigers erkämpften sich bis zur Spielmitte eine zwischenzeitliche 3:2-Führung, ehe sie einer weiteren Tempoverschärfung Luganos abermals nicht gewachsen waren.

In den Fokus rückte beim dritten Sieg im vierten Spiel seit dem verlorenen Spengler-Cup-Final Ende Dezember Damien Brunner. Der wohl teuerste NLA-Professional kehrte nach 47-tägiger Verletzungspause in sehr guter Verfassung zurück - das 1:0 schoss er selber, das 3:3 bereitete der Hockey-Künstler vor.

Wichtiger Sieg für Servette

Genève-Servette hat sich dank eines 4:2-Heimsieges gegen den Tabellenletzten Fribourg-Gottéron um fünf Punkte vom Strich abgesetzt. Nathan Gerbe zeichnete sich bei Servette als Doppeltorschütze aus.

Entscheidendes passierte kurz vor Spielhälfte. Von der 26. bis zur 28. Minute konnte Fribourg während 95 Sekunden mit fünf gegen drei Feldspielern agieren, liess diese grosse Chance aber ungenutzt. Kurz darauf musste Gottéron-Verteidiger Yannick Rathgeb für zwei Minuten in die Kühlbox. Dies bestrafte Juraj Simek, der einen Schuss von Romain Loeffel ablenkte, mit dem 3:1 für Servette (29.). Es war der zweite Überzahl-Treffer für die Genfer nach dem 2:1 von Gerbe 49 Sekunden vor der ersten Pause.

Für einmal funktionierte das Überzahl-Spiel

Vor der Partie hatte das Team von Trainer Chris McSorley das schlechteste Powerplay der Liga gestellt. Allerdings führte eine Strafe gegen Fribourg auch dazu, dass es nochmals spannend wurde. Chris Rivera verkürzte in der 31. Minute nach einer schönen Einzelaktion auf 2:3. Fünf Sekunden vor dem Ende machte Nick Spaling mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.

So kam Servette nach dem 3:1 gegen die SCL Tigers zum zweiten Sieg in Serie gegen ein unter dem Strich klassiertes Team. Fribourg, das 1:0 in Führung gegangen war (12.), scheiterte an der Chancenauswertung und liegt nun bereits zwölf Punkte hinter den achtplatzierten Genfern.

Biel ist auf Playoff-Kurs

Die Playoffs werden für Biel immer realistischer. Nach dem 3:2-Heimsieg gegen Ambri-Piotta liegen die Seeländer nun zehn Punkte über dem Strich.

Julian Schmutz (8.) und Philipp Wetzel (9.) brachten die Bieler mit einem Doppelschlag innert 114 Sekunden 2:0 in Führung. Allerdings muss Ambris Goalie Sandro Zurkirchen den ersten Gegentreffer auf seine Kappe nehmen, wurde er doch aus spitzem Winkel bezwungen.

Nachdem den Leventinern nur 24 Sekunden nach dem 0:2 dank eines Tores von Adrien Lauper (10.) eine prompte Reaktion gelungen war, stellte der auffällige Marco Pedretti in der 27. Minute den Zweitore-Vorsprung für die Bieler wieder her. Dem Treffer war ein haarsträubender Fehlpass von Ambris Verteidiger Sven Berger vorausgegangen.

Im letzten Drittel gelang den Tessinern durch Thibaut Monnet (46.) das 2:3, der Ausgleich blieb Ambri trotz klarer Überlegenheit in den letzten zehn Minuten jedoch verwehrt. Somit feierten die Bieler den sechsten Sieg in Folge vor heimischem Publikum. Gleichzeitig setzte sich auch im vierten Saisonduell dieser beiden Mannschaften das Heimteam durch - je zwei Erfolge.

ZSC Lions - Zug 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

9176 Zuschauer. - SR Urban/Vinnerborg, Borga/Wüst.

Tore: 3. Guerra 1:0. 16. Sjögren (Thoresen, Nilsson) 2:0. 29. McIntyre (Martschini/Ausschluss Sjögren) 2:1. 36. (35:36) Diem (Phil Baltisberger) 3:1. 37. (36:10) Nilsson (Chris Baltisberger/Ausschluss Grossmann) 4:1. 41. Chris Baltisberger (Rundblad, Siegenthaler/Ausschluss Diaz) 5:1. 52. (51:34) Kenins (Geering/Ausschluss Suri) 6:1. 53. (52:46) Chris Baltisberger (Schäppi) 7:1.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen den ZSC, 7mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Nilsson; Martschini.

ZSC Lions: Schlegel; Guerra, Siegenthaler; Rundblad, Geering; Seger, Marti; Phil Baltisberger; Thoresen, Sjögren, Nilsson; Christ Baltisberger, Schäppi, Suter; Pestoni, Trachsler, Kenins; Künzle, Diem, Hinterkircher.

Zug: Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Schlumpf, Alatalo; Lüthi; Senteler, Immonen, Schnyder; Martschini, Holden, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Diem, Rapac.

Bemerkungen: ZSC ohne Blindenbacher, Bärtschi (beide verletzt), Wick, Shannon, Herzog (alle krank), Zug ohne Klingberg (gesperrt), Erni (verletzt). 54. Pfostenschuss von Rapac. 53. Timeout von Zug.

Davos - Bern 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

4964 Zuschauer. - SR Dipietro/Wehrli, Bürgi/Kovacs.

Tore: 2. Marc Wieser (Kousal, Lindgren) 1:0. 14. Simion (Ambühl, Walser/Ausschluss Blum) 2:0. 40. (39:30) Forster (Lindgren, Kousal) 3:0. 45. (44:51) Marc Wieser (Lindgren, Forster/Ausschluss Eggenberger!) 4:0. 46. (45:57) Ambühl (Lindgren/Ausschluss Dino Wieser!) 5:0. 51. Plüss (Scherwey/Ausschluss Walser) 5:1.

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Davos, 5mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Lindgren; Arcobello.

Davos: Senn; Du Bois, Kindschi; Heldner, Forster; Forrer, Paschoud; Jung, Rahimi; Ambühl, Walser, Eggenberger; Marc Wieser, Lindgren, Kousal; Simion, Corvi, Dino Wieser; Portmann, Schneeberger, Schläpfer.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Krueger, Gerber; Kamerzin, Andersson; Kreis; Bodenmann, Arcobello, Moser; Hischier, Plüss, Scherwey; Lasch, Ebbett, Rüfenacht; Berger, Reichert, Müller; Randegger.

Bemerkungen: Davos ohne Sciaroni, Axelsson, Kessler, Ruutu, Egli, Jörg und Aeschlimann. Bern ohne Noreau und Jobin (alle verletzt). - 5. Genoni hält Penalty von Forster. - Pfosten-/Lattenschüsse: 42. Du Bois, 48. Walser.

Kloten - Lausanne 4:6 (2:2, 0:3, 2:1)

4313 Zuschauer. - SR Kurmann/Mandioni, Altmann/Küng

Tore: 4. Herren (Miéville) 0:1. 7. Borlat (Kneubühler) 0:2. 10. Hecquefeuille (Lemm/Ausschluss Miéville) 1:2. 16. Cunti (Praplan, Shore/Ausschluss Trutmann) 2:2. 28. (27:27) Herren (Ryser/Ausschluss Shore) 2:3. 29. (28:32) Herren (Schelling) 2:4. 38. Pesonen (Froidevaux/Ausschluss Hollenstein) 2:5. 41. Grassi 3:5. 58. (57:48) Danielsson (Ryser, Jeffrey) 3:6. 59. (58:17) Shore (Grassi) 4:6.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Kloten, 6mal 2 Minuten gegen Lausanne. PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Jeffrey.

Kloten: Gerber; Von Guten, Harlacher; Back, Weber; Hecquefeuille, Frick; Ramholt; Praplan, Shore, Hollenstein; Grassi, Cunti, Leone; Bader, Sheppard, Kellenberger; Obrist, Lemm, Zahner.

Lausanne: Huet; Gobbi, Fischer; Borlat, Junland; Trutmann, Genazzi; Nodari; Walsky, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Schelling, Miéville, Herren; Antonietti, Kneubühler, Ausgburger; Déruns.

Bemerkungen: Kloten ohne Schlagenhauf, Bieber, Sanguinetti (alle verletzt), Stoop (krank), Lausanne ohne Savary, Conz (beide verletzt), Ledin (überzählig). 16. Pfostenschuss von Lemm. 55. Timeout von Kloten, ab 59:12 ohne Torhüter.

Lugano - SCL Tigers 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

5029 Zuschauer. - SR Mollard/Prugger, Abegglen/Castelli.

Tore: 2. Brunner (Ulmer/Ausschluss Zryd) 1:0. 4. Reuille (Penalty) 2:0. 6. Albrecht (Nüssli/Ausschluss Martensson) 2:1. 11. Kuonen (Lindemann, Randegger) 2:2. 30. Albrecht (DiDomenico, Punnenovs/Ausschluss Hofmann) 2:3. 34. Bürgler (Brunner) 3:3. 39. Fazzini (Klasen, Martensson) 4:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lugano, 6mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. PostFinance-Topskorer: Klasen; Schremp.

Lugano: Merzlikins; Furrer; Ulmer; Chiesa, Wilson; Hirschi, Ronchetti; Sartori, Vauclair; Fazzini, Martensson, Klasen; Bürgler, Hofmann, Brunner; Sannitz, Lapierre Walker; Reuille, Gardner, Bertaggia.

SCL Tigers: Punnenovs; Zryd, Koistinen; Stettler, Seydoux; Weisskopf, Müller; Randegger; Pascal Berger, Schremp, Nils Berger; Kuonen, Albrecht, Lindemann; DiDomenico, Macenauer, Nüssli; Dostoinow, Schirjajew, Moggi.

Bemerkungen: Lugano ohne Fontana, Kparghai, Morini, Manzato (alle verletzt), SCL Tigers ohne Gossweiler, Haas, Currit, Wyss (alle verletzt), Roland Gerber (gesperrt), Elo (überzählig). 23. Lattenschuss von Fazzini. 33. Lattenschuss von Walker.

Genève-Servette - Fribourg-Gottéron 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

6408 Zuschauer. - SR Eichmann/Hebeisen, Gnemmi/Obwegeser.

Tore: 12. Abplanalp (Steiner) 0:1. 14. Gerbe (Spaling, Vukovic) 1:1. 20. Gerbe (Loeffel, Slater/Ausschluss Fritsche) 2:1. 29. Simek (Loeffel, Rod/Ausschluss Rathgeb) 3:1. 31. Rivera (Fritsche, Rathgeb/Ausschluss Stalder!) 3:2. 60. (59:55) Spaling 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: je 5mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Loeffel; Sprunger.

Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Ehrhardt; Vukovic, Petschenig; Antonietti; Wick, Slater, Rod; Gerbe, Kast, Spaling; Simek, Rubin, Riat; Schweri, Heinimann, Impose; Traber.

Fribourg-Gottéron: Conz; Stalder, Leeger; Rathgeb, Picard; Kienzle, Abplanalp; Glauser, Chavaillaz; Fritsche, Rivera, Neuenschwander; Sprunger, Cervenka, Birner; Mauldin, Schmutz, Mottet; Steiner, Chiquet, Neukom.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Fransson (kranK), Almond und Romy. Fribourg-Gottéron ohne Bykow, Loichat, Maret, Schilt (alle verletzt) und Ritola (krank). - 15. Ehrhardt verletzt ausgeschieden. - Timeouts: Genève-Servette (58:08); Fribourg-Gottéron (58:53). - Fribourg von 58:08 bis 59:55 ohne Goalie.

Biel - Ambri-Piotta 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

5626 Zuschauer. - SR Staudenmann/Koch, Fluri/Huguet.

Tore: 8. Schmutz (Pouliot) 1:0. 9. Wetzel (Haas) 2:0. 10. Lauper (Monnet, Collenberg) 2:1. 27. Pedretti 3:1. 46. Monnet (Fuchs, Kostner) 3:2.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. PostFinance-Topskorer: Haas; Pesonen.

Biel: Hiller; Lundin, Steiner; Dave Sutter, Fey; Wellinger, Jecker; Dufner; Micflikier, Pouliot, Schmutz; Pedretti, Haas, Rajala; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Tschantré, Fabian Sutter, Wetzel; Horansky.

Ambri-Piotta: Zurkirchen; Kamber, Zgraggen; Jelovac, Ngoy; Collenberg, Fora; Berger; D«Agostini, Emmerton, Pesonen; Monnet, Hall, Lauper; Guggisberg, Fuchs, Bianchi; Duca, Lhotak, Bastl; Kostner.

Bemerkungen: Biel ohne Maurer (gesperrt), Valentin Lüthi, Earl und Joggi. Ambri-Piotta ohne Mäenpäa, Gautschi und Trunz (alle verletzt). - Ambri ab 59:15 ohne Goalie. (SDA)