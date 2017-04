Der Selbstbewusste

Selbstvertrauen ist ein schwer fassbares Phänomen. Wer wissen möchte, wie es aussieht, muss sich nur eine Szene aus dem zweiten Finalspiel vom Samstag, das Bern in Zug 4:2 gewann, zu Gemüte führen. Es läuft die 27. Minute, als SCB-Verteidiger Ramon Untersander im Powerplay hinter dem eigenen Tor Anlauf nimmt, übers ganze Feld eilt und zum 2:1 ins Lattenkreuz trifft. «Es war nicht die Idee, dass ich ein Tor schiesse», sagt der 26-Jährige. Aber als sich ihm die Chance bot, packte er sie.

Eishockey ist ein rasantes Spiel, in dem man innert Sekundenbruchteilen umdenken muss. Bei Untersander hat man dieser Tage das Gefühl, als treffe er immer die richtigen Entscheidungen. Seine Pässe im Powerplay, wo er der Spielmacher an der blauen Linie ist, sind wie an einem unsichtbaren Faden gezogen. Wenn sich ihm im Aufbau eine Lücke auftut, rückt er gleich auf. Und manchmal trifft er mit seinem Schuss dann noch zentimetergenau – wie am Samstag. «Ich habe ein sehr gutes Gefühl auf dem Eis», sagt er. «Wenn man fürchtet, es könnte schiefgehen, geht es auch schief. Wenn man überzeugt ist, dass es gut kommt, klappt es.» Klingt plausibel.

Der Rat von Arno Del Curto

Wer Untersander in Erinnerung hat, wie er sich als Jungverteidiger beim HCD zu etablieren versuchte, dürfte sich die Augen reiben, wenn er ihn nun sieht. Im Frühling 2012, als er 21 war, empfahl ihm Arno Del Curto nach drei NLA-Saisons einen Wechsel. «Ich hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt in Davos», blickt der Rheintaler zurück. «Aber Arno sagte mir, Biel habe Interesse, und er rate mir, zu gehen. Für mich war klar, dass er nur das Beste für mich will, also folgte ich seinem Rat. Es war der Wendepunkt.» In Davos hatte Untersander auch Flügel spielen müssen, weil Del Curto für ihn hinten keinen Fixplatz hatte. In Biel nahm seine Entwicklung zu einem der Topverteidiger der Liga ihren Lauf.

«Es ist fantastisch zu sehen, was aus ihm geworden ist», sagt Kevin Schläpfer, während dreier Saisons sein Trainer in Biel. «Nicht nur, was das Eishockey betrifft, sondern auch punkto Persönlichkeit. Und das strahlt ab auf die Leistungen auf dem Eis.» Dass er das Potenzial habe, das Spiel anzukurbeln, habe er schon immer gesehen, sagt Schläpfer.

Aber Verteidiger würden wegen der Komplexität ihrer Aufgabe oft länger brauchen zur Entfaltung. Interessant ist, dass der neben dem Eis eher zurückhaltende Untersander ausgerechnet nach dem Wechsel zum grossen, lauten SCB den nächsten Schritt machte. Headcoach Guy Boucher wollte ihn 2015 unbedingt in die Hauptstadt locken. Also ging er. «Er sah etwas in mir», sagt Untersander.

Als der Mentor gehen musste

Als sein Mentor dann mitten in der Saison gehen musste, sei das schon seltsam gewesen. «Ich hatte noch nie einen Trainerwechsel erlebt.» Doch Untersander hat sich schon gut etabliert und wurde unter Lars Leuenberger zu einer Schlüsselfigur beim Erreichen des Playoff und beim Titelsturm von Rang 8 aus.

Unter Kari Jalonen ist seine Bedeutung weiter gestiegen. Der Finne verzichtet darauf, den genesenen Maxim Noreau einzusetzen, forciert stattdessen Untersander. Mit 25 Minuten und 48 Sekunden Eiszeit pro Spiel ist dieser der Marathonmann des Playoffs. Jalonen ist kein Mann der grossen Worte. Lob kommt ihm nur selten über die Lippen. Er verteilt seine Zuneigung in Form von Eiszeit.

Untersander scheint er zu mögen. (Der Bund)