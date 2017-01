Der SCB versinkt im Schneegestöber

Aufgrund der winterlichen Wetterbedingungen mit Schnee- und Glatteisgefahr musste man sich auf eine beschwerliche Reise ins verschneite Bündnerland gefasst machen. Auf dem letzten Streckenabschnitt hoch nach Davos wurden sogar Schneeketten empfohlen. Es drohte also höchste Rutschgefahr.

Genau einen solchen (Aus-)Rutscher legte der SC Bern am Freitagabend dann auch aufs Eis hin. Als ob der Gast aus Bern irgendwo noch im Schneetreiben stecken würde, begann er das Spiel. Vom Meister war nichts zu sehen. «Wir waren nicht da und spielten nicht, was wir geplant hatten. Wir gewannen keine Zweikämpfe», kommentierte Kari Jalonen das Geschehen nach dem Spiel. Vom schlechtesten Auftritt der Saison wollte der Trainer nicht sprechen. Er würdigte mehr die starke Leistung des HC Davos.

Das Unheil nahm früh seinen Lauf. Bereits in der zweiten Minute konnte sich Marc Wieser ungestört vor dem SCB-Tor um die eigene Achse drehen und zum frühen Führungstreffer einnetzen. Die Möglichkeit zur raschen Korrektur bot sich jedoch kurz darauf bei einer Überzahlsituation. Doch anstelle von Torgefahr zu erzeugen, zog nach einem Lasch-Fehlpass Forster alleine los. Andersson konnte nur noch regelwidrig eingreifen – Penalty. Forster scheiterte anschliessend jedoch an Genoni. Verpasstes holten die Davoser in der 14. Minute nach. In Überzahl erzielte Simion die überaus verdiente 2:0-Führung zur ersten Drittelpause.

Es endete im HCD-Schaulaufen

Auch im zweiten Spielabschnitt war der SC Bern nicht wirklich besser. Man musste sich beim starken Genoni, dem einzig überzeugenden Berner Akteur, bedanken, dass die Partie nicht bereits bei Spielhälfte entschieden war. Der Keeper musste sich in einer Regelmässigkeit gegen alleine auf ihn zustürmende HCD-Spieler wehren. In der 23. Minute zogen Corvi und Dino Wieser zu zweit auf das SCB-Gehäuse los, und in der 30. Minute konnte sich erneut Dino Wieser in einem 1-gegen-1 mit Genoni messen. Das Heimteam war klar besser, konnte jedoch den Sack noch nicht zumachen.

Diverse Überzahlgelegenheiten liessen den SCB optisch im Spiel bleiben. Kurz vor der zweiten Pause erhöhte der HCD dann auf das längst fällige 3:0. Nach dem verschossenen Penalty konnte sich Forster doch noch seinen zweiten Saisontreffer notieren lassen. Das Spiel war somit entschieden. Der letzte Spielabschnitt verkam zu einem HCD-Schaulaufen, in dem Marc Wieser und Ambühl noch je einen Treffer in Unterzahl erzielten. Martin Plüss konnte kurz vor Schluss im Powerplay wenigstens noch den Ehrentreffer erzielen. Die Reise ins Bündnerland war aus Berner Sicht eine riesige Enttäuschung. Um nicht noch einen weiteren Rutscher befürchten zu müssen, wurden für die Heimreise am SCB-Car die Schneeketten montiert. (Der Bund)