Der SCB im Spiegel #9

«Ist der SCB schon Meister?»

Titel auf srf.online. Es gibt ja keine dummen Fragen, nur dumme Antworten: Nein, es fehlen noch drei Siege.

«Gestern hätte auch Francine Jordi das SCB-Tor hüten können.»

Schreibt der «Blick». Ja, das hätte uns gut gefallen. Aber natürlich nur, wenn Genoni im Gegenzug nicht die Nationalhymne hätte singen müssen.

«Die Berner sind wie der Leibhaftige vom Gurten herabgefahren und über die Zuger hinweggebraust wie ein Gewittersturm.»

Die «Aargauer Zeitung» hat etwas ganz Schauerliches beobachtet: Berner, die als Teufel verkleidet Wetter machen. Oder so.

«Allerdings wirkten sie auch nicht wie Stiere (ihr Wappentier), sondern eher wie Rehe, die im Scheinwerferlicht eines Autos erstarren.»

Im «Tages-Anzeiger» geht es schauerlich weiter. Arme Zuger. Und am Steuer vermutlich dieser furchbare Finne namens Jalonen, der mit jedem überfahrenen Reh zufriedener in die Welt grinst.

«Dass der Schwede Klingberg vom eher schmächtigen Marco Müller auf den Rücken gelegt wurde, machte die Zuger Demütigung an diesem Abend total.»

Sogar die NZZ weidet sich am Leid der Zuger. Aber man schickt natürlich auch nicht einen Schweden, der des Schwingens gar nicht mächtig sein kann, zum Schlussgang aufs Eis.

«So Ihr Zuger ich habs gesagt jetzt ist fertig mit Quali Pussy Hockey jetzt habt ihr ein richtigen gegner und der heisst SCB !!!»

User Orlando17 im Fanforum des SC Bern. Jetzt ist aber fertig mit Pussy-Bashing der Zuger, User Orlando17!

«Was mir gar nicht gefällt ist, wenn sich einige hier nun so grossgekotzt geben- notabene nach einem ersten BestofSeven- Final, und wenn, nochmals notabene, das die Selben sind, welche den SCB nach Niederlagen nicht genug kleinschreiben können.»

User Jiri Lala an gleicher Stelle, das der Selbe ist, der immer wieder den Mahnfinger erheben muss.

«Falls die Feuerwehr mal sehen will, wie die Feuerwehr daher kommt – gestern Abend haben wir es gesehen.»

Und falls User Frank mal sehen will, was User so alles schreiben, wenn der Tag lang ist – hier sieht er es.

«Mit ein wenig Abstand betrachtet hat Bern uns gestern gewaltig überrumpelt.»

Aus dem Fanforum des EV Zug. User Iceman ist nach reiflicher Überlegung zu einem sehr bemerkenswerten Schluss gekommen.

«Die Mannschaft war nicht das Problem. Der EVZ hat sich für eine Hochzeit zurecht gemacht, ging aber an eine Beerdigung. »

Ein wirklich schönes Bild von User Vicoria Siempre an gleicher Stelle. Und noch schöner: Jetzt wird endlich auch in unseren Breitengraden an Beerdigungen gejubelt, gesungen und getanzt.

