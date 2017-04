Der SCB greift nach dem Titel

Ein Berner Hockeyfan wartete vor dem fünften Finalspiel mit einem beschriebenen Karton vor der Postfinance-Arena: Er suchte zwei Tickets. Nicht für diesen Match, er will sich frühzeitig zwei Sitzplatz-Saisontickets für 2017/18 sichern. Es ist in Bern noch nicht wie in Montreal, wo man Jahre wartet, bis man eine Dauerkarte erwerben kann. Doch der SCB begrenzt die Anzahl Saisontickets auf 13'000 – er könnte locker mehr verkaufen. Und natürlich haben die Inhaber der begehrten Karten ein Vorkaufsrecht. In der Qualifikation erreichten die Berner einen neuen Höchstwert (16'399 Zuschauer pro Spiel), alle neun Playoff-Partien waren mit 17'031 Besuchern ausverkauft. Der SCB ist im Trend.

Jeder Hockeyclub Europas würde sich solche Verhältnisse wünschen. Und inzwischen ist der SCB auf gutem Weg, auch auf sportlicher Ebene nachzuziehen, der FC Basel des Schweizer Eishockeys zu werden. Gut, von sieben (bald acht) Meistertiteln in Serie wie die Basler Fussballer sind die Berner Eishockeyaner noch ein bisschen entfernt. Aber nach dem 6:1 von gestern trennt sie nur noch ein Sieg von der ersten erfolgreichen Titelverteidigung in der Schweiz seit 2001 (ZSC Lions) und der dritten Meisterfeier in fünf Jahren.

Ist eine Siegerkultur etabliert, bringt man sie kaum mehr weg

Das ist im Eishockey, wo die Budgets nicht so weit auseinanderklaffen wie im Fussball, eine bemerkenswerte Leistung. Und sollten die Berner am Ostermontag in Zug triumphieren, die Konkurrenz wäre gefordert. Denn ist eine Siegerkultur erst einmal verankert, bringt man sie kaum mehr weg. Den EHC Kloten trug sie von 1993 bis 96 zu vier Titeln in Serie – in einer zugegeben noch etwas anderen Zeit, als die Leistungsdichte noch nicht ganz so gross war.

Jedenfalls ist, nebst der sportlichen Qualität des Kaders, im wechselhaften Tagesgeschäft Playoff entscheidend, was sich in den Köpfen abspielt. Die Berner hätten, nachdem ihnen die Finalserie nach zwei Overtime-Niederlagen zu entgleiten schien, auch ein bisschen nervös werden können. Wurden sie aber nicht. Sie nahmen die Herausforderung als Ansporn, überforderten die Zuger in Spiel 5 mit ihrer Wucht und Entschlossenheit. Nach gut zehn Minuten stand es 3:0, der Rest des Abends war ein Schaulaufen, das nur ab und zu unterbrochen wurde durch Attacken der Zuger, die zeigen wollten, dass sie auch noch da waren.

Nettigkeiten von Helbling und eine blutige Nase für Plüss

Allen voran Helbling, der letztjährige Berner Meister, der dreimal auf die Strafbank wanderte. Im Finish schlug auch noch Lammer SCB-Captain Plüss mit dem Stock die Nase blutig. Die Scharmützel änderten aber nichts daran, dass der Abend eine einzige Berner Machtdemonstration war.

Weil Spiel 6 am Ostermontag erst am Abend und nicht wie sonst am Nachmittag steigt, um den Fussball nicht zu konkurrenzieren, bekommen die Zuger immerhin noch ein paar Stunden mehr Zeit, diese Ohrfeige versurren zu lassen.

Das Team von Harold Kreis hat schon mehrmals gezeigt, dass es einiges ein- und wegstecken kann. Das Problem ist, dass die designierten Zuger Leader müde gespielt sind. Abwehrchef Diaz wirkte wie schon am Donnerstag stumpf, der vermeintliche Goalgetter McIntyre ist noch gar nicht recht im Final angekommen. In den ersten zwei Runden mit elf Toren die grosse Figur, sind ihm gegen den SCB erst zwei mickrige Assists gelungen.

«Das war ein Abend zum Vergessen», fand Zugs Schlumpf. Berns Rüfenacht schaute schon voraus: «Es ist wunderbar, dass wir am Montag wieder Meister werden können.» In der Berner Arena gibts ein Public Viewing. Das Volk wird kommen. (SonntagsZeitung)