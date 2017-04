Der Fehlgriff des Helden

Sport ist, wenn der Versager plötzlich zum Helden wird und der Held zum Versager. Kein einziges Mal hatte Lino Martschini in diesem Playoff getroffen, und er hatte viel Kritik, ja vereinzelt gar Schmähungen einstecken müssen. Und auf der anderen Seite dieser zum halben Eishockeygott gemachte Torhüter. Der Mann, dem man gerne gleich das halbe Verdienst an den Berner Siegen zuschreibt: Leonardo Genoni.

Aber auch der beste Mann hat mal einen Aussetzer. Natürlich flatterte der Puck, das ist nicht angenehm für einen Torhüter. Die Berechnung ist schwieriger als sonst. Auch wenn das Tempo des Spielgerätes dann weniger hoch ist. Wie auch immer: Solche Pucks hält Genoni in der Regel im Schlaf. Aber es ist halt so eine Sache mit den Regeln. Sie kennen Ausnahmen. Und nehmen schon gar keine Rücksicht auf Gerechtigkeit. Denn dem Spielverlauf angemessen war dieser Ausgleich nicht, den Martschini aus dem Nichts heraus erzielte. Als er schoss, mehr aus Verlegenheit als mit Überzeugung, weil die geeignete Anspielstation fehlte. Sie hatten vor allem in diesem letzten Drittel, in dem sie eigentlich alles hätten riskieren müssen, nichts zu bestellen gehabt. Waren eigenartig passiv gewesen oder schlicht nicht in der Lage, das Heft in die Hand zu nehmen. Immer wieder mussten sie grosses Glück und die Paraden ihres Torhüters Stephan in Anspruch nehmen. Alleine in diesem letzten Abschnitt trafen die Berner dreimal den Pfosten. Moser statt das leere Tor, später auch Bodenmann und Untersander. Alles wartete nur auf den endgültigen Todesstoss, als Martschini traf.

Man lässt sich nicht auf die Äste hinaus, wenn man sagt, dass ohne Genonis Fehlgriff die Berner dem Titel sehr nahe gewesen wären. Nie hat der SCB in dieser Saison mehr als zweimal in Folge verloren, und wie hätte ausgerechnet dieser EV Zug, dem die Ideen abhanden gekommen waren, nach einem 0:3-Rückstand diese Serie noch drehen wollen? Wie hätte er an diesem Bollwerk noch rütteln wollen?

Formidable Disziplin ohne Lohn

Es war gewiss nicht das gleiche Spektakel wie im ersten Finalspiel gewesen, das die Zuschauer an diesem Abend zu sehen bekommen hatten. Brauchte es auch gar nicht zu sein. Dafür war es eine Lektion an Disziplin gewesen. Eine einzige Strafe mussten die Berner in Kauf nehmen, in einem Spiel, das vielleicht nicht die gleiche Intensität hatte wie andere Playoff-Partien. Aber ganz sicher auch keine spielerische Angelegenheit war. Anders die Zuger. Als Immonen zum zweiten Mal auffiel, wanderte er bereits unter die Dusche.

Das erste Mal hatte er eine kleine Strafe wegen Behinderung erhalten, beim zweiten Mal checkte er Jobin von hinten in die Bande und erwies seinem Team damit einen Bärendienst. Untersander schoss, Rüfenacht lenkte ab und Ebbett schoss den Treffer. Er hätte gereicht, wenn Genoni nicht auch einmal menschlich gewesen wäre. Aber was nützen alle Wenn und Aber. Die Zuger retteten sich in die Verlängerung, und in der Postfinance-Arena spürte man förmlich, dass sich das Glück wenden könnte. Oft hat es das im Sport gegeben. Und tatsächlich: Es wurden die Minuten eines anderen Vielgescholtenen: jene von Reto Suri. Der Mann, der ebenfalls keine Tore mehr erzielte, traf zuerst den Pfosten und dann ins Glück. Es war der Schuss, der den Zentralschweizern die Hoffnung zurückbringt. (Tages-Anzeiger)