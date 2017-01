Das kleine Schaulaufen

Zuletzt waren die Ergebnisse ein bisschen schmeichelhaft gewesen. Drei Siege aus vier Partien korrigierten zwar den missglückten Jahresauftakt auf dem Resultatblatt. Aber es waren nicht mehr jene Dominanz und Überzeugung zu sehen, die den SC Bern noch im Dezember ausgezeichnet hatten. Die Siege gegen Biel und Kloten waren von der Sorte, die jedes Team hasst, das unbedingt gewinnen muss: Am Ende geht der Puck den Weg des Erfolgreichen, gewinnt jene Mannschaft, die mit der Unbekümmertheit des Siegen-Dürfens gesegnet ist.

Das Spiel gegen Ambri hätte gut in diese Reihe gepasst. Auch die Leventiner brauchen unbedingt Punkte, wollen sie zumindest in ihren wilden Fantasien noch eine Woche oder zwei vom Playoff träumen. Und dann war an diesem Abend alles ganz anders. Statt der Verkrampftheit war da plötzlich wieder diese Leichtigkeit des Seins vom Jahresende. Schnell und präzise zirkulierte die Scheibe in den Berner Reihen, hier eine schöne Finte und dort eine überraschende Angriffsauslösung, und über weite Strecken war das Gezeigte verspielt und doch nicht hochnäsig. Eine wahre Freude.

Die Gala der Plüss-Linie

Schon im ersten Drittel waren die Berner die klar bessere Mannschaft. Aber es fehlte noch die Kaltblütigkeit, um die Überlegenheit in Zählbares zu verwandeln. Und ein Missgeschick von Goalie Genoni, der einen Schuss von Pesonen nicht festhalten konnte, liess die Tessiner gar eine Drittelspause lang hoffen.

Aber es war dann eine Enttäuschung, wie einfach sich Ambri im Mitteldrittel den Schneid abkaufen liess. Wo war der Mut der Verzweifelten? Wo das Aufbäumen der in die Enge Getriebenen? Eine kleine Tempoverschärfung der Berner reichte, um alles klar zu machen. Oder genauer gesagt: Nichts weiter als eine kleine Gala der zweiten Linie war nötig, um Ambri vom Eis zu fegen. Plüss, Müller und Scherwey waren bei drei der vier Treffer auf dem Eis, und assistiert wurden sie von Moser und Verteidiger Untersander, der sich in diesem Abschnitt drei Skorerpunkte gutschreiben liess.

Der Rest an diesem kalten Abend war ein Schaulaufen und Warmhalten. Die Berner kamen zu weiteren Toren, ohne an ihre Grenzen zu gehen. Achtmal trafen sie ins Schwarze, nachdem man in den letzten drei Spielen nur gerade fünf Treffer zustande gebracht hatte. Die Fans kamen nicht aus dem Singen heraus und Trainer Kari Jalonen schwärmte nach der Partie in den höchsten Tönen von seinem Team: viel Energie, hervorragend gelaufen, gut geschossen. Und für einmal übertrieb er nicht.

Seine Mannschaft hat gezeigt, dass sie auf dem besten Weg ist, die kleine Baisse, in der sie zuletzt steckte, zu überwinden. Nicht nur auf dem Resultatblatt, auch auf dem Eis. Wobei die Bestätigung noch folgen muss. Der Abend war zwar auf der ganzen Linie eine erfreuliche Angelegenheit, aber Ambri in dieser desolaten Verfassung natürlich kein echter Gradmesser. (Der Bund)