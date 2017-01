«Das gilt als uncool»

In den letzten Monaten gab es beunruhigte Stimmen, dass die Schweiz den Anschluss an die Weltspitze verpassen könnte. Als Beispiel, wie man es besser macht, galt Finnland. Dann erreichten die Schweizer an der WM der U-20 den Viertelfinal, und die Finnen mussten gegen den Abstieg spielen. Ist also alles gar nicht so schlimm?

Man muss da natürlich gewisse Dinge berücksichtigen. Finnland hatte mindestens fünf Spieler nicht zur Verfügung, die in der NHL engagiert waren. Das ist ein Paradeblock, der fehlte. Ausserdem waren sie zuvor einige Male Weltmeister geworden und wohl mit einem etwas allzu hohlen Kreuz an die Aufgabe herangegangen. Im Normalfall hätten sie auch in diesem Jahr um die Medaillen gespielt. Wir hingegen sind immer auf Ausnahmetalente angewiesen, wenn es ins Viertelfinal reichen soll. Mit Goalie van Pottelberghe, mit Siegenthaler und mit Nico Hischier hatten wir in diesem Jahr Glück. Das kann schon an der nächsten WM ganz anders aussehen.

Ein Kritikpunkt ist, dass die Schweizer Junioren zu wenig gerne hart trainieren.

Na ja, da müssten wir Ausbilder uns an der eigenen Nase nehmen, falls es so einfach wäre. Das ist ja wie bei der Erziehung. Wenn ein Kind nicht recht tut, ist das meist nicht dessen Schuld. Nehmen wir also das Beispiel Skandinavien. Dort sind ganze Mannschaften in einer Klasse zusammen. Sie haben Schule zusammen, sie essen zusammen, sie machen Aufgaben zusammen, und sie trainieren zusammen. Abends um sieben gehen sie nach Hause und können sich erholen. Das ist schon nicht schlecht für den Spitzensport. Aber es macht keinen Sinn, wenn wir hier lamentieren. Bei uns ist es nun einmal anders, und wir müssen das Beste daraus machen. Auch in unserem System sind noch grosse Fortschritte möglich.

Es ist also keine Mentalitätsfrage?

Wenn ich höre, wie unsere finnischen Trainer Kari Jalonen und Ville Peltonen über die Einstellung unserer Spieler sprechen: nein, nicht im Sinne von Verweichlichung. Wobei es durchaus verschiedene Mentalitäten gibt. Die Zürcher sagen ja immer: Ihr Berner gebt einfach nie auf. – Finde ich übrigens ein sehr schönes Lob.

Sie meinen, es gebe auch auf Juniorenstufe einen Unterschied zwischen Bern und Zürich?

Ja, sicher. Wir merken ja schon einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Ein jugendlicher Spieler vom Land ist viel demütiger und kann besser mit Autoritäten umgehen. Die Städter sind sich weniger gewöhnt, ein Nein zu hören.

Wo gäbe es Möglichkeiten, die Nachteile gegenüber anderen Ausbildungssystemen auszugleichen?

Wir müssen die Zeit besser nutzen und individueller arbeiten. Der Tag der Jugendlichen ist oft zu wenig gut strukturiert, man muss sie dazu anhalten, in den Stunden zwischen Schule, Mittagessen und anderen Hobbys die Zeit fürs Training zu nutzen. Nur die wenigsten haben die Disziplin, zusätzliche Einheiten von sich aus zu machen. Das gilt ja als uncool, man ist dann ein Streber. Also muss man ein Programm haben. Heute sind wir beim SC Bern so weit, dass wir diese Sondertrainings auf dem Eis anbieten können. Was noch fehlt, ist die Betreuung neben dem Eis.

Haben wir im Nachwuchs auch zu wenig Konkurrenzdruck?

Eindeutig, ja. Wenn wir einen guten Jahrgang haben, dann gewinnen unsere Junioren mit Ausnahme von zwei, drei Partien jedes Spiel, ohne zu leiden, ohne dass sie ans Limit gehen müssen. So lernen sie nicht, unter Druck ruhig zu bleiben. Genau das aber ist später bei den Eliten gefragt. Was passiert also? Man nimmt die Besten aus den Juniorenmannschaften heraus und lässt sie in der NLB spielen, wo sie wiederum nie lernen, Führungsspieler zu werden. Um ein Plüss oder ein von Arx zu werden, muss man einmal ein Team angeführt haben.

Und was wäre eine mögliche Lösung?

Ein Ansatz wäre zum Beispiel: Man zieht einmal monatlich die besten Spieler aus der ganzen Schweiz zusammen, bildet vier Mannschaften und lässt diese in einem Turnier gegeneinander antreten. Und vielleicht lädt man noch eine ausländische Mannschaft ein. Aber davon sind wir noch weit entfernt.

Ausländische Teams einzuladen, ist auch eine Idee, die für die NLA herumgeistert. Statt sechsmal gegen Langnau zu spielen, was sich totlaufen könnte, gegen München und Salzburg um Punkte spielen. Was halten Sie davon?

Ich denke nicht, dass es den Fans hier langweilig wird. Aus dem einfachen Grund, weil Spiele in der Schweiz wild sind. Es geht rauf und runter, es gibt Fehler am Laufband, das ist sicher nicht im Sinne der Trainer, aber es bringt grösste Unterhaltung. Wenn ich mir Spiele in Schweden oder in der KHL ansehe: Das ist fast wie Schach. Das würde in der Schweiz nicht gefallen.

Also keine gute Idee, das Ausland einzubeziehen?

Am Ende stellt sich immer die Frage: Will das der Zuschauer? Die Champions Hockey League beantwortet sie bis jetzt noch nicht wirklich mit Ja. Wobei, nach dem Spiel gegen Jyväskylä hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass das Publikum Freude daran bekommen könnte. Weil es schnelles, physisches, gutes Hockey war. Gegen Prag hatten wir dann sogar zum ersten Mal eine tolle Kulisse. Schade, dass es dann zu Ende war.

Nun bekommen alle NLA-Clubs dank des neuen TV-Vertrags rund eine Million Franken mehr. Was macht der SCB mit dem zusätzlichen Geld? Ein Farmteam?

Ein Farmteam kostet jährlich nicht eine Million, sondern zwei Millionen. Und weil es unsere Strategie ist, dass wir keinen Verlust wollen, gehe ich nicht davon aus, dass ein Farmteam ernsthaft in Erwägung gezogen wird.

Was also sonst?

Ideen gibt es schon.

Und die wären?

Ich möchte nicht vorgreifen, aber ich hoffe sehr, dass ein schöner Teil davon in die Ausbildung geht.

Viele Clubs werden die zusätzlichen Geldmittel in Spielersaläre stecken. Ganz verschliessen wird man sich dem auch beim SC Bern nicht können, will man um neue Spieler mitbieten.

Das ist leider so, ja, da mache ich mir auch keine Illusionen.

Was macht man als Sportstratege eigentlich den ganzen Tag?

Die Ausrichtung für die nächsten fünf Jahre definieren und diese versuchen umzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir auf allen Juniorenstufen einen einheitlichen Hockeystil pflegen. Ich bin mit jeder Mannschaft mindestens einmal pro Woche auf dem Eis, um zu sehen, wie sie sich entwickelt. Ich konzipiere Trainingspläne, unterstütze die Juniorentrainer und beobachte Spieler. Ich denke, ich kenne jeden Spieler in der Schweiz mit Jahrgang 2002, der einmal gut werden könnte.

Ihren Job gab es beim SCB vorher nicht. Gab es bisher nie Kompetenzprobleme?

Na ja, ich musste mich daran gewöhnen, dass ich nichts mehr zu entscheiden habe (lacht). Und klar, man muss sich in solchen Situationen immer erst finden, das ist normal. Aber wir sind auf bestem Weg.

Sind Sie als Sportstratege der ersten Mannschaft noch nahe?

Nein, ich gehe nie in die Kabine. Und ich spreche auch nicht mit den Trainern, wenn mich niemand fragt. Ich frage höchstens, ob sie einen guten Input für die Junioren haben.

Klingt nach einem entspannteren Job, als Sie ihn vorher als Sportchef hatten.

Auf jeden Fall ist er gesünder. Ich musste mich die ganze Saison nie aufregen und schlafe jede Nacht bestens.

(Der Bund)