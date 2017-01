Das andere Gesicht der ZSC Lions

Wenn gleich zwei Verwaltungsräte, ­Präsident Walter Frey und Vize Peter Spuhler, den ZSC Lions in der Kabine einen Besuch abstatten, muss etwas Ausserordentliches passiert sein. Ein Heimsieg über den EVZ ist das nicht – es war bereits ihr achter in Serie. Doch die Höhe war doch erstaunlich. 7:1 deklassierten die Lions ihren Tabellennachbarn, bei dem diesmal alles schief lief, was bisher so gut geklappt hatte. Die Kompaktheit der letzten Wochen war wie weggeblasen, Stephan im Tor unsicher, das Boxplay klappte nicht. Und die Zuger Versuche, Emotionen ins Spiel zu bringen, endeten auf der Strafbank.

Und das ohne Blindenbacher, Wick, Shannon, Herzog

«Wir haben die Beine nicht bewegt, dem ZSC viel zu viel Platz gegeben», sagte EVZ-Coach Harold Kreis kopfschüttelnd. Und weil die Zürcher für einmal ihre Verspieltheit ablegten, wurden die Zuger hart bestraft. Der Kantersieg war umso bemerkenswerter, weil bei den Lions mit dem verletzten Blindenbacher und den erkrankten Wick, Shannon und Herzog vier Stammspieler fehlten. Doch vielleicht führte dies ja dazu, dass sie sich darauf verlegten, einfach zu spielen, Schüsse aufs Tor zu bringen und vor Stephan für Unruhe zu sorgen.

Die Verkörperung dieser Spielweise ist Chris Baltisberger, der nach einigen diskreten Auftritten seinen Platz im Powerplay und damit als Störefried vor dem gegnerischen Tor zurückerhielt und sich bei den Coaches mit zwei Toren bedankte. «Wir haben einmal ein anderes Gesicht gezeigt», sagte Baltisberger zufrieden. «Wir waren gradliniger, schossen oft und gut und machten Druck aufs Tor. So sollten wir immer spielen.»

Plötzlich klappt das Powerplay

Die Coaches hätten unter der Woche im Training vor allem Wert auf die Schussqualität gelegt, verriet der kräftige Flügel. Die war bisher in der Tat mangelhaft. «Und dann hat es uns natürlich gut getan, dass wir endlich wieder einmal im Powerplay trafen», fügte Baltisberger an. Nilsson gelang im dritten Überzahlspiel das 4:1 (37.), Chris Baltisberger (41.) und Kenins (52.) schossen zwei weitere Powerplaytore. Vor allem das 5:1 Baltisbergers, als zwei Zürcher Stephan die Sicht nahmen und der Puck abgelenkt wurde, war beispielhaft.

Schlegels sechster Sieg in Serie

Spannend wurde es im Hallenstadion nie. Denn für die Zuger begann das Unheil schon in der 3. Minute, als Grossmann Guerra bediente und der das frühe Führungstor schoss. Nur von der 20. bis zur 30. Minute, nachdem Kreis in Kabine deutliche Worte gefunden hatte, war der EVZ ebenbürtig. Doch dann stand ja noch Schlegel im ZSC-Tor. Der 22-Jährige hat nun seine letzten sechs Spiele gewonnen und dabei nur gerade neun Gegentore zugelassen. In dieser Phase hat er 141 von 150 Schüssen abgewehrt, exakt 94 Prozent. Es mag Zufall sein, doch die letzten beiden Auftritte mit Flüeler – gegen Kloten (1:3) und Bern (1:6) – verloren die Zürcher.

«Flüeler ist unsere Nummer 1», hielt Coach Hans Wallson fest. «Aber Schlegel hat sich seine Einsätze verdient.» Jedenfalls spitzt sich nun auch auf der Goalieposition der Konkurrenzkampf zu. Sportchef Edgar Salis hat gut daran ­getan, Anfang Jahr den Vertrag mit Schlegel zu verlängern. Denn es ist ­immer ­weniger zu übersehen, dass hier ein sehr guter Torhüter heranwächst. (DerBund.ch/Newsnet)