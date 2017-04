Charaktertest bestanden

Und dann musste er nochmal hinaus, zum zweiten Mal verlangte das Publikum von ihm eine Ehrenrunde. Über 17'000 waren gekommen, schon wieder, der SCB hatte auch sein neuntes Playoffspiel der laufenden Saison ausverkauft. Thomas Rüfenacht setzte zu einer Welle an und liess sich vom Publikum feiern. «Wenn die Fans deinen Namen rufen, ist das schon sehr speziell», sagte der Stürmer später. «Irgendwann ist die Karriere vorbei, deshalb muss man solche Momente geniessen.»

Er und seine Mitspieler hatten zuvor eine eindrückliche Darbietung gezeigt. Hatten Zug wie schon im ersten Aufeinandertreffen in diesem Final an die Wand gespielt und ihm keine Chance gelassen. Der Headcoach Jalonen hatte die bisher beste Leistung seines Teams gesehen. «Der Schlüssel zu dieser Leistung war die Vorbereitung», sagte er gewohnt unkonkret.

Sechs Tore, erzielt von sechs Spielern

3:0 hatte es nach elf Spielminuten gestanden, am Schluss gewannen die Berner 6:1. Für Zug eine Demütigung und für den SCB der Beweis, zu was diese Mannschaft fähig ist. Zweimal hatte sie zuvor verloren und zugelassen, dass die Zuger in dieser Finalserie plötzlich wieder an sich glaubten, nachdem sie nach den ersten beiden Spielen schon geschlagen schienen. Doch wie so oft in dieser Saison hatten sie sich zurückgemeldet.

Auch deshalb war das Spiel am Samstag ein Charaktertest für den Meister: Wie würde er dem plötzlich mit Selbstvertrauen aufspielenden EVZ begegnen? Nun, er powerte mit vier Linien – Gagnon kehrte als Center zurück –, liess das Spiel des Gegners mit einem aggressiven Forechecking gar nie zu und machte mit seinem ausgezeichneten Körperspiel dem Gegner von Beginn weg klar, dass es nicht zu holen gab an diesem Abend. Sechs verschiedene Spieler zeichneten sich für die Tore verantwortlich, drei davon fielen in Überzahl.

Wenn der SCB seinem Spiel treu bleibt...

Klar profitierte der SCB auch vom guten Start und dem Umstand, dass Helbling nach dem 1:0 eine dumme Strafe kassierte. So erhielt der EVZ lange gar nicht erst die Gelegenheit, seinen Rhythmus zu finden. Die Berner kannten das vom letzten Auswärtsspiel, als sie zu Beginn zu viele Strafen erhalten hatten. Am Samstag war die Disziplin kein Thema und die Partie ein weiterer Beweis, dass es die Zuger gegen den SCB ganz schwer haben, wenn dieser seinem Spiel treu bleibt.

Damit am Montag erneut ein Sieg gelinge, dürfe seine Mannschaft nicht zu viele Strafen kassieren, sagte Rüfenacht, «und das erste Drittel nicht wieder verpatzen, so wie beim letzten Gastspiel in Zug.» Gelingt das, wären die Berner der Titelverteidigung einen grossen Schritt näher. Und Rüfenacht könnte sich (wohl) erneut feiern lassen – diesmal richtig und mit allen Mitspielern. (Der Bund)