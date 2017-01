Biel kann nicht profitieren

Ein Doppelausschluss gegen Fabian Lüthi (wegen Beinstellens) und Matthias Rossi (Reklamierens) 89 Sekunden nach der zweiten Pause leitete im Tessin die Wende ein. In doppelter Überzahl gelang Luca Fazzini zuerst das 2:2. Ryan Wilson brachte 190 Sekunden später die «Bianconeri» zum zweiten Mal im Spiel in Führung. Biel vermochte diesmal nicht mehr zu reagieren. Mike Lundin (52.) und Gaëtan Haas (56.) liessen die Ausgleichschancen, die sich dem EHCB in der Schlussphase boten, ungenutzt.

Starker Lugano-Goalie

Das formstarke Biel (zuletzt 6:2 Siege) hatte die Begegnung bis zur 42. Minute dominiert. Allerdings scheiterten die Gäste regelmässig an Lugano-Goalie Elvis Merzlikins (36 Paraden). Während die Seeländer trotz Niederlage auf dem 5. Rang verbleiben, rückten die Tessiner bis auf zwei Punkte zu ihnen auf. Nur zwei Tage nach dem Spengler-Cup-Ende wirkte das Shedden-Team angezählt. Bis zu den nächsten Meisterschaftsspielen hat es nun aber eine fünftägige Pause und die Gelegenheit, die leeren Batterien aufzuladen. (Der Bund)