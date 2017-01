Alles auf Grün

Der Ausgang der Partie hätte am Ende auf beide Seiten fallen können. Der SCB ging mit seinen Möglichkeiten jedoch effizienter um als Gegner Kloten und konnte durch Tore von Randegger und Ebbett das Spiel knapp für sich entscheiden. Das 3:2 fiel wie schon am letzten Samstag erst 12 Sekunden vor Schluss.

Der SC Bern zeigte alles in allem eine ansprechende Leistung. Mit dem zweiten Sieg in Serie nähert sich der Meister in kleinen Schritten wieder seiner Altjahresform an. Dank einem gewohnt starken Leonardo Genoni ist damit auch die Teilnahme an den Playoffs definitv gesichert.

Der SC Bern startete gut in die Partie. Das Geschehen spielte sich vornehmlich im Drittel des Heimteams ab. Trotz optischer Überlegenheit blieben Torchancen jedoch aus. Es brauchte eine Überzahlsituation (7. Minute), um in Führung zu gehen. Nach einem Weitschuss von Blum fiel die Scheibe via Pfosten vor Untersander, der den Abpraller zu seinem 10. Saisontor im Tor unterbringen konnte. Mit einer verdienten 1:0 Führung ging es in die erste Drittelpause. Die Berner schienen das Spiel im Griff zu haben.

Auch weil Kloten versagte

Die wieder gewonnene Selbstsicherheit schien dann jedoch in der SCB-Kabine liegen geblieben zu sein. Bereits 30 Sekunden nach Wiederaufnahme konnte Parplan den Ausgleich für das Heimteam erzielen. Von da an gestaltete sich das Spiel ausgeglichen mit punktuellen Vorteilen für das Heimteam, was hauptsächlich auf diverse Überzahlgelegenheiten zurückzuführen war.

Die Klotener konnten im gesamten Spiel total elf Minuten in Überzahl agieren: einmal fünf Minuten nach einer Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Berger und einmal vier Minuten nach einer 2-plus-2-Minuten-Strafe gegen Bodenmann. Zählbares reüssierte aus diesen guten Gelegenheiten jedoch nicht.

Definitiv im Playoff

Die verpassten Chancen stehen sinnbildlich für die Lage, in der sich die Zürcher befinden. Seit langer Zeit läuft es überhaupt nicht. Die Niederlage ist bereits die vierte in Serie und das zwölfte verlorene Spiel in den letzten 13 Partien. Die Teilnahme an den Playoffs ist für Kloten in weite Ferne gerückt. Ganz anders ist die Gemütslage bei den Bernern. Vor einem Jahr befand sich der SC Bern in akuter Gefahr, die Playoffs zu verpassen. Mit 67 Punkten erreichte man ganz knapp und mit Glück die Playoffs und blieb von einer Blamage verschont. Nun, mit bereits 83 Punkten, kann in Bern bereits früh im Januar die finale Phase der Meisterschaft geplant werden.

Neben der entspannten Tabellensituation kehrt auch beim Personal eine wichtige Absenz ins Team zurück. Maxim Noreau befindet sich wieder im Eistraining und wird in Kürze wieder auflaufen. Trotzdem schaut sich Sportchef Alex Chatelain auf dem Markt nach weiterer Verstärkung um. Eilig hat man es nicht, jedoch wird nach einem ausländischen Stürmer Ausschau gehalten.

Der SC Bern kann ruhiger und entspannter als auch schon den verbleibenden Spielen entgegenschauen. Der wiedergewonnene Schwung macht das kurze Neujahrestief vergessen. Beim SC Bern scheint derzeit wieder alles im grünen Bereich zu sein. (Der Bund)