«Wir können nicht von einer gelungenen Saison sprechen»

Der BSV Bern Muri hat die Finalrunde in der NLA auf Platz 5 beendet. Wie zufrieden sind Sie mit der abgelaufenen Saison?

Die Mannschaft hat sich grösstenteils sehr gut gehalten, vor allem auch in den Duellen mit den Spitzenteams. Die vielen jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs machten eine gute Figur, auch mit den Routiniers sind wir insgesamt sehr zufrieden. Unser grosses Problem war, das wir während der Saison viele Verletzte zu beklagen hatten. Das hat sich auf das Leistungsvermögen ausgewirkt, sodass wir sicher nicht von einer gelungenen Meisterschaft sprechen können.

Vor allem die Ausfälle der Langzeitverletzten Thomas Heer und Uros Mitrovic wogen zu schwer. Unter diesen Voraussetzungen war es für uns nicht möglich, uns Richtung Spitze zu orientieren. Viel Pech war auch, dass sich die Neuverpflichtung Boris Zivkovic früh schwer verletzte, weshalb der Vertrag aufgelöst werden musste.

Nach dem missratenen Start hat die Clubleitung die Notbremse gezogen und sich von Cheftrainer Dragan Dejanovic getrennt. Wie hat sich das ausbezahlt?

Die Mannschaft war nach dem verpatzten Start völlig verunsichert, und die Defizite wurden schonungslos aufgedeckt. Nach einer Analyse der sportlichen Situation haben wir die Notbremse gezogen und Headcoach Dragan Dejanovic beurlaubt. Das Interims-Trainerduo David Staudenmann und Thomas Sedioli hat dank seiner Ausstrahlung und seiner ruhigen Art aus einer nicht mehr harmonierenden Gruppe innert kurzer Zeit ein funktionierendes Team geformt, an dem wir danach grosse Freude hatten.

Den Beweis für die ausgezeichnete Moral lieferte die Mannschaft in der letzten Partie der Qualifikation gegen St. Otmar. Nur der Sieger dieses Duells schaffte es noch in die Finalrunde. Das Team hat dieses Ziel mit einem herausragenden Auftritt realisiert.

Bei der Übernahme des Präsidiums von Willy Glaus haben Sie den VR-Kollegen Ihre Zukunftspläne dargelegt. Dabei plädierten Sie zum Beispiel für die Gründung einer Sportkommission. Warum?

Ich habe bei der Amtsübernahme erfreut festgestellt, dass der Verein mit der Professionalisierung der Strukturen ausgezeichnet geführt ist. Sie muss aber weiter vorangetrieben werden. Mein Vorschlag, mit den früheren NLA-Akteuren Daniel Weber, Benjamin Echaud, Marco Kurth und Lukas Magnaguagno eine Sportkommission zu bilden, fand rasch Anklang. Mittlerweile ist noch Fürsprecher Dani Arn als Präsident dazugekommen. Die Kommission ist sehr aktiv und trifft sich seit Dezember regelmässig. Ihr obliegen alle operativen Entscheide, was Trainer und Spieler betrifft. Die Kommission hat übrigens auch die ersten Kontakte zum neuen Trainer Aleksandar Stevic und zum portugiesischen Linkshänder Pedro Spinola aufgenommen.

Der BSV hat ehrgeizige Ziele, er will in zwei Jahren wieder an der nationalen Spitze mitmischen.

Die neue Sportkommission leistet hervorragende Arbeit. Und mit dem in nächster Zeit anstehenden Einzug in die topmoderne Ballsporthalle hat sie das klare Ziel vorgegeben gemacht, dass der BSV Bern Muri in spätestens zwei Jahren aus dem Mittelmass heraus wieder in den Kreis der besten Schweizer Mannschaften aufsteigen soll. (Der Bund)