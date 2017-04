Enttäuschender BSV-Schlusspunkt

Der BSV Bern Muri hat die Saison 2016/17 mit einer deutlichen 22:29-Niederlage gegen den Playoff-Halbfinalisten Kriens Luzern abgeschlossen. Die Entscheidung im letzten Finalrundenspiel fiel schon sehr früh, als der BSV beim Stande von 6:7 innert sechs Minuten durch fünf Gegenstosstore (!) mit 6:11 in Rücklage geriet. Bis auf mehr als zwei Treffer wie beim 19:21 in der 45. Minute kamen die Berner nie mehr heran. In der zweiten Halbzeit fiel die BSV-Offensive dann vor allem noch durch viele Fehlwürfe und Ballverluste auf.

Nach diesem letzten Spiel wurden vier Akteure beim BSV Bern Muri verabschiedet. Uros Mitrovic, einer der spielintelligentesten und auch technisch besten Spieler, der je das BSV-Dress getragen hat, laboriert seit einiger Zeit an einer hartnäckigen Schulterverletzung. Es ist nicht klar, ob er seine Karriere überhaupt weiterführen kann.

Samuel Röthlisberger hatte vor sechs Jahren von Herzogenbuchsee in die Nachwuchsabteilung des BSV gewechselt. Er war einer der Fu?hrungsspieler beim Meistertitel der U-19-Elite. Auf die nächste Spielzeit wechselt er zum Bundesligisten Stuttgart. Nikola Kedzo stiess vom norwegischen Spitzenclub Arendal auf diese Saison hin zum Club.

Der wurfgewaltige Linkshänder zeigte in einigen Spielen sein Potenzial und trug dazu bei, dass sich die Berner für die Finalrunde qualifizierten. Nun verlässt er die Berner wieder. Und schliesslich wäre da noch der grosse Pechvogel Tim Weber. Das sympathische Talent der Berner erlitt zwei Kreuzbandrisse und musste schon zu Beginn dieser Saison den Rücktritt aus dem Spitzensport bekannt geben. (jj)