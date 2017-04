Zwei Spielsperren gegen Roger Assalé

Roger Assalé von den Young Boys wird nach seiner Tätlichkeit am Sonntag gegen Blas Riveros vom FC Basel für zwei Spiele gesperrt. Der Stürmer von der Elfenbeinküste hatte seinem Gegenspieler die Hand ins Gesicht geschlagen und wird nun die kommenden zwei Heimspiele am Ostermontag gegen die Grasshoppers und am Sonntag, 23. April gegen Lugano verpassen. (rho/sda)