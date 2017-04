YB-Frauen: Das Ziel ist der Cup-Final

Zwar ist der FC Neunkirch nach wie vor der Ligaspitzenreiter, zuletzt zeigte er aber Schwächen und liess Punkte liegen. Eingeleitet wurde die Baisse just von YB, das Neunkirch vor drei Wochen die erste Saisonniederlage zufügte. Die damalige Torschützin Florijana Ismaili wird am Montag allerdings fehlen, sie ist verletzt. YB erreichte den Halbfinal durch Siege gegen Kerzers/Laupen, Thun Berner-Oberland, Luzern und Therwil. So weit kamen die Bernerinnen letztmals 2013, als sie am FC Zürich scheiterten. Ebenfalls gegen Zürich, das in dieser Saison den anderen Halbfinal gegen Yverdon bestreitet, verlor Neunkirch das Endspiel vor einem Jahr.

Der FC Neunkirch ist ein Dorfclub auf Höhenflug. In nur sieben Jahren stieg die Frauenequipe aus der 3. Liga in die NLA auf und greift nun nach dem ersten Titel. Zu verdanken hat der Emporkömmling das nicht zuletzt seinen ausländischen Spielerinnen. Im aktuellen Kader finden sich zehn Nationalitäten. Das bringt Härte und Erfahrung in die Liga, aber kaum Talente, denn eine Nachwuchsabteilung sucht man bei Neunkirch vergeblich.

Die Achse des Teams bilden slowakische Nationalspielerinnen. Ihre Verfassung ist nach Länderspielpausen, wie gerade eine zu Ende gegangen ist, schwer einzuschätzen: Am letzten Montag verlor die Slowakei einen Test in Irland 0:1. Zentral für Neunkirch ist zudem die Schweizer Nationalspielerin Sandy Maendly, die fünf Jahre in Bern spielte und in der Bundesstadt 2011 Schweizer Meister wurde. Danach wechselte sie nach Italien. In jenem Jahr stand YB letztmals im Cupfinal, verlor ihn aber. Das Spiel am Ostermontag findet im Sportpark Wyler statt, im Anschluss an die Super-League-Partie YB gegen GC im benachbarten Stade de Suisse. Eintrittskarten von dort und Jahreskarten sind für den Match der Frauen ebenfalls gültig. (Der Bund)