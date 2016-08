YB landet in der Durchschnitts-Gruppe

Nachdem die Young Boys ihre Champions-League-Träume begraben mussten, stand am Freitagnachmittag der nächste wichtige europäische Termin an. Die Uefa hat in Monaco die Gruppen der Europa League ausgelost.

YB bekommt es mit diesen drei Mannschaften zu tun:

• Olympiakos Piräus

• APOEL Nikosia

• FK Astana



Umfrage Überstehen die Young Boys die Gruppenphase? Ja, diese Gruppe ist machbar.

Nein, der Mannschaft fehlt das Format für den europäischen Erfolg.

Wenn niemand ausfällt, dann ist das durchaus möglich.

Abstimmen Ja, diese Gruppe ist machbar. 69.4% Nein, der Mannschaft fehlt das Format für den europäischen Erfolg. 15.3% Wenn niemand ausfällt, dann ist das durchaus möglich. 15.3% 111 Stimmen



Gespielt wird am 15. und 29. September, 20. Oktober, 3. und 24. November und am 8. Dezember.

Stammgast in der Europa League

Die Young Boys haben in den letzten Jahren bemerkenswerte Spuren auf europäischem Terrain hinterlassen. Seit 2010 spielten sie viermal in der Europa League. Zweimal setzten sich die Berner in der Gruppenphase durch, schieden danach aber im Sechzehntelfinal aus. (mer)