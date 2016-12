Xhaka mit Rekord, Leicesters kurioser Protest

Sam Allardyce kommt bei seinem Debüt als Trainer von Crystal Palace zu einem Remis. Der ehemalige englische Nationaltrainer holt mit seinem neuen Klub zum Auftakt des «Boxing Day» bei Watford ein 1:1.

Der Franzose Johan Cabaye brachte im kleinen Londoner Derby die Gäste in der 26. Minute nach herrlicher Vorarbeit von Andros Townsend in Führung, Captain Troy Deeney glich in der 71. Minute mit einem Foulpenalty für den Gastgeber aus. Für den 28-jährigen Stürmer war es der 100. Treffer für Watford.

Behrami verletzt

Für die Gäste wäre beim Debüt von Sam Allardyce, der die Nachfolge von Alan Pardew antrat, mehr möglich gewesen. Christian Benteke scheiterte in der 37. Minute mit einem Foulpenalty kläglich an Watford-Keeper Heurelho Gomes. Crystal Palace hat nur eines der letzten zwölf Spiele gewonnen.

Wenige Erfreuliches brachte der Stephanstag für Valon Behrami. Der Schweizer Internationale von Watford musste sich gesundheitlich angeschlagen bereits in der 14. Minute auswechseln lassen.

Leicesters Protest

Bei Leicesters 0:2-Niederlage gegen Everton nur auf der Tribüne sass Jamie Vardy. Der Torjäger wurde gegen Stoke wegen einer harten Grätsche vom Platz gestellt und für drei Spiele gesperrt. Mit diesem Entscheid ist der Verein nicht einverstanden, was er am Boxing Day eindrucksvoll zeigte. Die Verantwortlichen verteilten im King Power Stadium über 30'000 Vardy-Masken – gemäss Sky Sports trug auch der Spieler selber eine.

Aktuell steht der Überraschungsmeister der vergangenen Saison auf dem 16. Platz, mit drei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsrang.

Leicester City have printed 30,000 Jamie Vardy masks today in protest for his 3-match ban. ???????? pic.twitter.com/5RvXyclyFl — Football Stuff (@FootbalIStuff) December 26, 2016

Chelsea weiter überragend

Chelsea setzte seinen Siegeszug mit einem 3:0 daheim gegen Bournemouth fort. Für den souveränen Leader war es der zwölfte Meisterschaftssieg in Folge. Der Belgier Eden Hazard stellte den budgetierten Erfolg schon kurz nach der Pause sicher, indem er einen Foulpenalty zum 2:0 verwertete. Pedro zeichnete sich als Doppeltorschütze aus.

Während Chelsea von einem Erfolgserlebnis zum andern eilt, plagt sich der grosse Londoner Rivale Arsenal umso mehr ab. Nach zwei Niederlagen am Stück kam die Mannschaft von Trainer Arsène Wenger daheim gegen West Bromwich Albion mit Mühe und Not zum einem 1:0-Erfolg.

134 - Granit Xhaka (134) completed almost as many passes than the entire West Brom team today (166). Yoke. @Arsenal — OptaJean (@OptaJean) December 26, 2016

Der Franzose Olivier Giroud stand erstmals in dieser Saison in der Startformation und erzielte nach 86 Minuten mit einem Kopfball auf Vorarbeit von Mesut Özil das erlösende Tor. Eine starke Leistung zeigte derweil Granit Xhaka. Der Schweizer Nationalspieler hatte über 150 Ballaktionen – das ist ebenso Premier-League-Bestwert in dieser Saison, wie seine 134 angekommene Pässe.

Granit Xhaka and Francis Coquelin have completed 97% of their passes vs. WBA.



Dominating possession. pic.twitter.com/wmyxsReZQ0 — Squawka Football (@Squawka) December 26, 2016

Manchester United findet nach einem durchzogenen Saisonstart den Tritt immer besser. Das 3:1 daheim gegen Sunderland war der vierte Sieg in Folge für die Red Devils, die keines der letzten elf Pflichtspiele verloren haben. Gegen Sunderland skorten unter anderen Zlatan Ibrahimovic und der frühere Dortmunder Offensivspieler Henrikh Mkhitaryan.

Henrikh Mkhitaryan's scorpion goal looks so much better from this angle ???????? pic.twitter.com/JjiHw2H1yT — Manchester United (@ManUtdChannel) December 26, 2016

Kurztelegramme:

Arsenal - West Bromwich Albion 1:0 (0:0). - 59'925 Zuschauer. - Tor: 86. Giroud 1:0. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Chelsea - Bournemouth 3:0 (1:0). - 41'384 Zuschauer. - Tore: 24. Pedro 1:0. 49. Hazard (Foulpenalty) 2:0. 93. Pedro 3:0.

Manchester United - Sunderland 3:1 (1:0). - 75'325 Zuschauer. - Tore: 39. Blind 1:0. 82. Ibrahimovic 2:0. 86. Mkhitaryan 3:0. 91. Borini 3:1.

Leicester - Everton 0:2 (0:0). - 31'985 Zuschauer. - Tore: 51. Mirallas 0:1. 91. Romelu Lukaku 0:2.

Swansea - West Ham United 1:4 (0:1). - 20'757 Zuschauer. - Tore: 13. Ayew 0:1. 50. Reid 0:2. 78. Antonio 0:3. 89. Llorente 1:3. 90. Carroll 1:4. - Bemerkung: West Ham ab 75. mit Edimilson Fernandes.

Watford - Crystal Palace 1:1 (0:1). - 20'304 Zuschauer. - Tore: 26. Cabaye 0:1. 71. Deeney (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkungen: Watford bis 14. mit Behrami (krank ausgewechselt). 37. Heurelho Gomes (Watford) hält Foulpenalty von Christian Benteke.

Rangliste: 1. Chelsea 18/46 (38:11). 2. Liverpool 17/37 (41:20). 3. Arsenal 18/37 (39:19). 4. Manchester City 17/36 (36:20). 5. Tottenham Hotspur 17/33 (29:12). 6. Manchester United 18/33 (27:18). 7. Everton 18/26 (23:21). 8. Southampton 17/24 (17:16). 9. West Bromwich Albion 18/23 (23:22). 10. Watford 18/22 (22:30). 11. West Ham United 18/22 (23:32). 12. Stoke City 17/21 (19:24). 13. Bournemouth 18/21 (23:31). 14. Burnley 18/20 (17:28). 15. Middlesbrough 18/18 (16:20). 16. Leicester City 18/17 (23:31). 17. Crystal Palace 18/16 (29:33). 18. Sunderland 18/14 (16:31). 19. Hull City 17/12 (14:36). 20. Swansea City 18/12 (21:41). (fas/sda)