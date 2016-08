Wundertüte fordert Ligakrösus

Bisher stehen zwei Unentschieden zum Auftakt, ein unglückliches 1:1 mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit gegen Vaduz und ein spektakuläres 4:4 in Lausanne, ein glücklicher Sieg gegen GC und drei schwache Auftritte in der Fremde zu Buche: Nach den ersten Spielen der Saison fällt es schwer, den FC Thun einzuschätzen. Beim 1:4 im Stade de Suisse gegen YB und zuletzt beim 0:3 in Luzern fiel das Resultat jeweils zu deutlich aus, in Bern schnupperten sie am Punktgewinn, in Luzern hatten die Oberländer eigentlich nie die reelle Aussicht auf einen positiven Ausgang des Spiels. Und die Niederlage im Cup beim Promotion-League-Vertreter Kriens nach Führung muss in die Kategorie «grober Ausrutscher» eingeordnet werden.

Ähnlich ambivalent wie die Resultate waren auch die Leistungen des im Vergleich zur letzten Saison auf vielen Positionen neu besetzten Teams. Mal stand die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene defensiv recht gut, in den drei Spielen gegen Lausanne, YB und Luzern kassierte sie hingegen elf Gegentore. In Lausanne erzielten die Thuner vier Tore in einem Spiel, in anderen Partien wirkten sie im Angriff ebenso ideen- wie harmlos. Wo liegt also die Wahrheit?

Geduld ist keine Floskel

Sportchef Andres Gerber: «Die Resultate sind für uns nicht das Einzige was zählt. Und wir kennen alle die Gründe, warum wir nicht Erster sind. Und es ist ja nicht so, dass alles krumm läuft und wir überrascht wurden. Das ist alles erklärbar.»

Der Hauptgrund sind für Gerber die vielen Mutationen. Nicht weniger als zehn Spieler haben den Club im Sommer aus sportlichen, wirtschaftlichen oder menschlichen Gründen verlassen. «Mit der Mannschaft aus der letzten Saison würden wir sicher besser dastehen», sagt Gerber.

Die Realität ist in Thun aber eine andere. Die besten Spieler werden nach Möglichkeit verkauft, um das finanzielle Überleben des Clubs sicherzustellen. Dann werden frische, «unfertige» Spieler geholt, die sich dann zu gestandenen Super-League-Spieler entwickeln. Als Beispiel nennt Gerber Luca Zuffi, der mit der Erfahrung von ein paar Challenge-League-Spielen nach Thun kam, geformt und verkauft wurde und jetzt beim FC Basel eine Leader-Figur ist. «Zudem können wir Ausfälle durch Sperren oder Verletzungen nicht so einfach ­wegstecken wie andere.»

Wie Trainer Saibene verweist auch Sportchef Gerber gebetsmühlenartig auf die Geduld, die man mit der neuen Mannschaft haben müsse und darauf, dass die grossen Fortschritte im täglichen Training zu beobachten seien. Spielern wie Fassnacht, Geissmann oder Lauper sagt Gerber schon jetzt mögliche Karrieren voraus. «In Momenten wie diesen, nach Niederlagen und dem Ausscheiden im Cup, müssen wir Geduld wirklich vorleben und beweisen, dass es keine Floskel ist.»

Der FC Thun will nicht funktionieren wie andere, er kann es sich auch nicht leisten. «Die anderen Clubs wären ja dumm, für viel Geld fertige Spieler zu kaufen, wenn es keinen Unterschied gäbe. Wir dürfen nicht vergessen, dass es in Thun keine Super-League-Garantie gibt», sagt Gerber.

Vorfreude auf das Basel-Spiel

Wie der bisherige Verlauf der Saison ist auch die Stimmung vor dem Spiel gegen den Ligakrösus FC Basel wechselhaft. Niemand erwartet gegen die beste Mannschaft der Schweiz einen Sieg der Thuner. Gleichzeitig bietet diese Ausgangslage auch Chancen, weil das Team unbeschwert auftreten und eigentlich nur gewinnen kann. Zudem gelangen dem FC Thun in den letzten Jahren gegen den FCB immer wieder ansprechende Leistungen. Die letzten beiden Vergleiche der beiden Teams in der Rückrunde endeten unentschieden. Gerber: «Jeder will der Erste sein, der dem grossen Favoriten Basel ein Bein stellt. Es braucht sicher auch ein bisschen Glück, aber auch wir haben unsere Chancen.»

Jeff Saibene ergänzt: «Ich spiele immer gerne gegen Basel, wir werden dagegenhalten, so gut es geht. Die Rolle als Underdog liegt uns eigentlich nicht schlecht. Und gegen Basel sind wir noch deutlicher der Underdog als sonst.» (Der Bund)