«Wir spielen nicht nur für uns. Wir spielen für alle!»

Hans-Joachim Watzke hat sich am Morgen nach dem Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus an die BVB-Spieler sowie alle Fussballfans gewandt. «Ich habe gerade in der Kabine an die Mannschaft appelliert, der Gesellschaft zu zeigen, dass wir vor dem Terror nicht einknicken», sagte er laut einer Mitteilung auf der Internetseite des BVB.

Am Dienstagabend waren auf dem Weg zum Stadion an dem Bus drei Sprengsätze explodiert. Der Spieler Marc Bartra und ein Polizist wurden dabei verletzt. Auf der Suche nach dem Täter ermitteln die Sicherheitsbehörden in alle Richtungen. Das Champions-League-Viertelfinalspiel gegen die AS Monaco wurde auf Mittwochabend (18.45 Uhr) verschoben.

Die BVB-Familie sei immer dann besonders stark, wenn sie schwierige Situationen meistern musste, heisst es in der Mitteilung. «Wir spielen heute nicht nur für uns. Wir spielen für alle. Egal, ob Borusse, Bayer oder Schalker», so Watzke weiter. «Wir wollen zeigen, dass Terror und Hass unser Handeln niemals bestimmen dürfen.»

Watzke äusserte sich bereits am Dienstagabend kurz nach dem Angriff: «Die Mannschaft ist vollkommen geschockt»:

Der Dortmund-Geschäftsführer appellierte an die BVB-Fans, die Spieler mit voller Energie zu unterstützen. «Diese Mannschaft musste in kürzester Zeit Unfassbares verarbeiten. Wir alle sollten ihr dabei helfen, über sich hinauszuwachsen.»

Was bisher bekannt ist

Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr detonieren drei Sprengsätze nahe dem Mannschaftsbus. Wie die Polizei später bekannt gibt, waren die Sprengsätze in einer Hecke versteckt. Die Ermittler sprechen von einem gezielten Anschlag auf die Mannschaft.

Die Ermittler prüfen einen islamistischen Hintergrund. Nach Informationen von «Süddeutscher Zeitung», NDR, WDR sowie der Nachrichtenagentur dpa vom Mittwoch wird in einem Bekennerschreiben, das in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und den Einsatz deutscher Tornado-Kampfflugzeuge in Syrien Bezug genommen. Die Ermittler prüften am Mittwoch zudem die Authentizität eines zweiten Bekennerschreibens, das möglicherweise aus der antifaschistischen Szene kommen könnte.

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Sie will am Mittwoch um 14.00 Uhr über den aktuellen Stand der Ermittlungen zum Sprengstoffanschlag informieren. Die Karlsruher Behörde kündigte ein kurzes Statement an.

Der Borussia Dortmund-Verteidiger und spanische Nationalspieler Marc Bartra wurde schwer an der Hand verletzt. Er brach sich eine Speiche im rechten Handgelenk. Ausserdem verletzten ihn Glassplitter. Noch am Dienstagabend wurde er in einem Spital operiert. Wie lange Bartra ausfällt, war zunächst unklar. Der Verein bat am Mittwoch darum, von Anfragen zum Gesundheitszustand des verletzten Fussballers abzusehen.

Auch ein Polizist wurde verletzt. Er fuhr auf einem Motorrad vor dem Bus, um ihn zum Stadion zu begleiten, wie ein Sprecher sagte. Er habe ein Knalltrauma und einen Schock erlitten und sei nicht dienstfähig.

Ein weiterer verdächtiger Gegenstand, der in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, war nach ersten Erkenntnissen kein scharfer Sprengsatz. Es sei zwar ein sprengsatzähnlicher Gegenstand gefunden worden, dieser habe aber nicht gezündet, sagte Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange.

Die Polizei hat vor dem Nachholspiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco verschärfte Sicherheitsmassnahmen für die Fussballer beider Mannschaften ergriffen. «Wir werden heute natürlich mit starken Kräften hier vor Ort sein im Stadion, werden aber auch versuchen, unser Möglichstes zu tun, die Mannschaften zu schützen», sagte Nina Vogt, Sprecherin der Dortmunder Polizei am Mittwochmorgen im ZDF.

Auch der Tatort wurde stark bewacht. Am Morgen nach der Sprengstoff-Attacke auf den Mannschaftsbus sicherte die Polizei den Tatort mit massiven Kräften ab. An den Zufahrten standen Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen. Querstehenden Polizeiautos blockierten die Strassen.

Das Nachholspiel ist nur 22 Stunden nach dem geplanten Anpfiff angesetzt - der enge Terminplan lässt der Uefa und damit auch den Vereinen keine andere Wahl. Denn schon am kommenden Mittwoch ist das Rückspiel in Monaco terminiert. Am Samstag spielt Dortmund in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Monaco muss in der Ligue 1 am gleichen Tag gegen Dijon antreten.

Im Stadion gab es nach Polizeiangaben keinerlei Gefahr. Die Fans verliessen das Stadion nach der Absage friedlich, auch am Bahnhof kam es laut Polizei zu keinerlei Problemen. Bei den Sprengsätzen handelte es sich nach Angaben der Ermittler nicht um Pyrotechnik.

