Wer steckt hinter dem Anschlag auf den Dortmunder Team-Bus?

Am Tag nach der Attacke auf den Bus von Borussia Dortmund mit zwei Verletzten rätseln alle über die mögliche Täterschaft und ihre Motive. Wer ist in der Lage, drei Sprengsätze gleichzeitig genau in jenem Moment zu zünden, in dem der Mannschaftsbus des BVB durchfährt? Wurden sie ferngezündet, oder waren sie gar schon vorher am Bus angebracht? Vieles spricht für eine gut vorbereitete Tat und eine Täterschaft mit Sprengstoff-Erfahrung.

Die Dortmunder Polizei gibt sich bedeckt. Um welche Art von Sprengsätzen es sich gehandelt hat, sagt sie nicht. Und auch über den Inhalt der drei textgleichen, in der Nähe des Tatorts gefundenen Bekennerschreiben wollte sie sich aus ermittlungstaktischen Gründen bisher nicht wirklich äussern. Verschiedene deutsche Medien berichten allerdings, dass das Schreiben mit den Worten «Im Namen Allahs» beginnen soll.

Islamistischer Hintergrund?

Automatisch dachten viele im ersten Moment an einen Terroranschlag mit islamistischem Hintergrund. Die Erinnerungen vieler Fussballfans an das Länderspiel Frankreich - Deutschland im November 2015 sind noch frisch, als sich vor dem Stade de France in Paris drei Attentäter in die Luft sprengten.

Und tatsächlich deutet auch in Dortmund einiges auf eine Attacke mit islamistischem Hintergrund hin. Grund sind die gefundenen Schreiben, die nach Informationen mehrerer deutscher Medien mit den Worten «Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen» beginnen.

«Sportler in Deutschland und anderen Kreuzfahrer-Nationen stehen auf einer Todesliste des Islamischen Staates.»Auszug aus dem Bekennerschreiben

Im Schriftstück wird demnach Bezug auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt genommen und behauptet, dass deutsche Tornados daran beteiligt seien, Muslime im Kalifat des sogenannten Islamischen Staates zu ermorden. Deshalb stünden ab sofort Sportler und andere Prominente «in Deutschland und anderen Kreuzfahrer-Nationen» auf einer «Todesliste des Islamischen Staates». Dies gelte so lange, bis die deutschen Tornados abgezogen würden und die amerikanische Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein geschlossen werde.

«Ein islamistischer Hintergrund ist am wahrscheinlichsten. Eine abschliessende Bewertung kann aber noch nicht abgegeben werden», sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft.

Als denkbar gilt auch, dass die tatsächlichen Täter bewusst eine falsche Spur legen wollten.

Gegen einen Anschlag mit islamistischem Hintergrund in Dortmund spricht jedoch, dass die Sprengsätze in einem Bereich gezündet wurden, in dem keine grösseren Fussgängergruppen hätten betroffen sein können. Die Attacke war also nicht auf möglichst grossen Schaden ausgerichtet, wie es bei vielen Terroranschlägen der Fall ist. Zudem hinterlassen Terrorgruppierungen, gerade der IS, üblicherweise keine Bekennerschreiben.

«Der IS hinterlässt eigentlich keine Bekennerschreiben»: ARD-Terrorismusexperte Georg Mascolo. (Video: ARD)

Der Vorgang sei sehr ungewöhnlich, hiess es denn auch vonseiten der Behörden. Diese unterziehen das Schreiben einer intensiven Analyse. Als denkbar gilt auch, dass die tatsächlichen Täter bewusst eine falsche Spur legen wollten. Wer könnte also dahinterstecken, wenn es keine islamistischen Terroristen gewesen sein sollen?

Antifaschisten-Szene?

Laut der Deutschen Presse-Agentur prüfen die Ermittler die Authentizität eines zweiten Bekennerschreibens, das möglicherweise aus der antifaschistischen Szene kommt. Die Seite, auf der das Schreiben hochgeladen wurde, ist inzwischen gesperrt. Eine Twitter-Userin hat den Inhalt aber veröffentlicht.

«Wir haben heute den Bus des BVB mit eigens hierfür angefertigten Sprengsätzen attackiert», heisst es da. Der Bus sei ein «Symbol für die Politik des BVB», die sich nicht genügend gegen Rassisten, Nazis und Rechtspopulisten einsetze.

Allerdings wirkt das Schreiben wenig authentisch, wie die deutsche Tagesschau feststellt. Zum einen, weil die Meldung darüber als erstes vom einflussreichen rechtsradikalen Portal «PI-News» verbreitet wurde. Zum anderen, weil jemand offenkundig versucht, Parolen und Sprachcodes der linksradikalen Szene zu imitieren – beispielsweise, indem eine Feminin-Endung wie «Nazi_innen» benutzt wird. Eine Antifa-typische ausführliche Begründung fehle ebenfalls, so die Tagesschau.

Weder der Inhalt und die Form des Schreibens lassen es also authentisch erscheinen. «Es bestehen erhebliche Zweifel an der Echtheit dieses Dokuments», sagte auch eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Es könnte sich auch hier um eine bewusst falsch gelegte Fährte handeln. Bekannt ist aber, dass Borussia Dortmund im Moment tatsächlich grosse Probleme mit Fan-Gruppen hat, die als rechtsradikal eingestuft werden.

Eigene Fangruppierungen?

Die deutschen Medien erachten es als möglich, dass es sich um eine Racheaktion einheimischer Gruppierungen handeln könnte. Nach den Ausschreitungen am Rande des Bundesliga-Heimspiels gegen RB Leipzig vor einigen Wochen war BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke massiver als bisher gewohnt gegen extreme Gruppen innerhalb der Dortmunder Fanszene vorgegangen.

«Aki Watzke aus der Traum bald liegst du im Kofferraum.»Drohung auf einem Graffito der Gruppe «0231 Riot»

So verhängte er verschiedene Stadionverbote und stoppte in Zusammenarbeit mit der Polizei fast hundert bewaffnete BVB-Fans der Fangruppen «0231 Riot» und «Northside» auf der Anreise zum Auswärtsspiel nach Darmstadt. Danach hatte die als zum Teil rechtsradikal, in jedem Falle aber gewaltbereit eingestufte Gruppe «0231 Riot» Watzke in einem Graffito an der Mauer der Dortmunder Galopprennbahn damit gedroht, er werde «bald im Kofferraum landen». Die Polizei hatte die Warnung ernst genommen. Denn die Gruppierung hat in jüngster Vergangenheit durch verschiedene gewalttätige Aktionen aufgeschreckt, über die unter anderem das Magazin «11 Freunde» berichtete.

Rivalisierende Fans?

Vielleicht stecken ja Streitigkeiten zwischen verschiedenen Fangruppierungen dahinter, so eine andere Spekulation. Der Anschlag hätte demnach direkt etwas mit dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den AS Monaco zu tun gehabt, das auf heute verschoben wurde. Die Polizei hält es allerdings für unwahrscheinlich, dass monegassische Anhänger verantwortlich sind. Der Verein habe keine radikale Fanszene.

Gegen diese Version spricht auch, dass es keine bekannte Rivalität zwischen den beiden Clubs gibt – im Gegenteil: Die Fans des AS Monaco beendeten die gespenstische Ruhe im Stadion und skandierten minutenlang «Dortmund, Dortmund». Im Gegenzug boten unzählige Dortmunder unter dem Hashtag #bedforawayfans den gestrandeten Auswärtsfans eine Übernachtungsmöglichkeit an.

