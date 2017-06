«Wenn du nicht gespannt bist, bist du tot»

Seit Sie vor einem Jahr Nationaltrainer wurden, fehlen Siege. Freuen Sie sich noch auf Ihre Aufgabe?

Sehe ich schlecht aus?

Durchaus nicht.

Na also.

Aber die Erwartungshaltung in Russland ist enorm. Manche in Ihrem Verband fordern bei der WM Platz 4, mindestens.

Wir befinden uns im Sport, oder? Wie kannst du da ernsthaft etwas planen? Der Ball fliegt gegen den Pfosten – fünf Zentimeter entscheiden, ob er reingeht oder nicht und ob wir weiterkommen oder nicht. Die Herausforderung bei einer WM ist schon gross genug, da ­weigere ich mich, über Platzierungen zu ­reden. Wir reden über die Vorbereitung, unseren Willen, unsere Stärken. Wir wissen jetzt ja noch nicht mal, wer unsere Gruppengegner sein werden. Die Zuschauer können planen und etwas fordern. Wir arbeiten.

Sie haben davon gesprochen, mit einer jungen, hungrigen Mannschaft eine neue Spielidee verfolgen zu wollen.

Das ist gar nicht so sehr meine Idee, das ist die Idee des Fussballs: zu spielen. Nur kämpfen und laufen, das ist ein anderer Sport. Wir spielen nun mal mit dieser Kugel, da muss man sie ein bisschen ­beherrschen.

Sie setzen also vor allem auf ­Ballbesitz?

Das hängt davon ab, gegen wen wir spielen. Mag sein, dass wir uns entschliessen, den Ball zu besitzen. Aber der nächste Gegner lässt dich nicht, weil er besser ist. Da werden wir flexibel sein. Wir haben unser System etwas geändert, in letzter Zeit spielen wir mit einer Dreierkette, mit drei Innenverteidigern. Mit zweien hatten wir bei den grossen Turnieren zuletzt kaum Erfolg. Dazu ­haben unsere älteren Innenverteidiger aufgehört, Ignaschewitsch und Beresuzki. Das System richtet sich auch ­danach, welche Spieler wir haben.

Was ist Ihr Leitbild?

Ideal wäre, wenn wir da hinkommen, wo Bayern München unter Jupp Heynckes war. Die Spielzüge führten direkt zum Tor, ohne Hin und Her. Das war ­effektiv, ökonomisch, erfolgreich.

Wo stehen Sie?

Wir versuchen weiter, uns dieses System anzueignen. Aber zuletzt waren unsere Gegner oft noch besser als wir.

«Bei uns gibt es keine Stammspieler. Bei uns gibt es Spieler, die von Anfang an spielen.»

Sie haben viele junge Spieler für den Confed-Cup berufen, bekanntere Namen fehlen.

Gut, es sind einige Junge dazugestossen. Wir haben zuletzt das Testspiel gegen Belgien (3:3) mit vier Spielern beendet, die unter 23 sind. Wenn ich mich erinnere, dass wir bei der EM vor einem Jahr noch die älteste Mannschaft waren, ­haben wir die richtigen Schritte eingeleitet, denke ich. Zuletzt hat sich leider der eine oder andere Stammspieler verletzt. ­Wobei: Was heisst Stammspieler? Bei uns gibt es keine Stammspieler. Bei uns gibt es Spieler, die von Anfang an spielen.

Aber die Jüngeren lassen sich ­vermutlich eher auf neue Ideen ein – auf Ihre Ideen.

Sicherlich, sie sind flexibler. Aber wir haben schon auch den einen oder anderen erfahrenen Spieler. Wir müssen jetzt eine Mischung finden, dass wir frech ­genug sind, aber auch clever. Der Confed-Cup ist für uns die Generalprobe. Ich würde lügen, wenn ich nicht selbst gespannt bin, wie es wird. Aber wenn du vor so einem Turnier nicht gespannt bist, bist du tot, oder?

2008, nach dem Halbfinal-Out an der EM, waren russische Spieler in Europas Ligen sehr begehrt. Ihre Nationalspieler sind fast alle in Russland beschäftigt. Ist das schlimm?

Wenn meine Spieler in Russland spielen, kann ich sie erst einmal öfter beobachten. Anderseits wirst du heutzutage mit Informationen überschüttet, jeder Spieler ist ständig unter der Lupe. Da ist es fast egal, ob ich einen Spieler in Krasnodar beobachte oder in München.

Wobei man auch nicht dümmer wird, wenn man Zeit im Ausland verbringt.

Das schadet definitiv nicht, das weiss ich von mir selbst. Anderseits: Wir hatten zu meiner Zeit knapp 90 Spieler, die im Ausland gespielt haben, in Italien, ­Spanien, Deutschland. Trotzdem sind wir nie Europameister oder Weltmeister geworden. Wir haben es oft nicht mal über die Gruppenphase hinaus geschafft. Wir haben schon den einen oder anderen, der bereit wäre, ins Ausland zu gehen. Fedor Smolow zum Beispiel, der in diesem Jahr wieder Torschützenkönig in Russland geworden ist. Angeblich ­haben Dortmund und Leverkusen Interesse. Aber ich weiss nicht, wie realistisch das ist.

Wie steht es um die russische Liga?

Spartak ist zum ersten Mal seit längerem wieder Meister geworden, das hat dem Wettbewerb gutgetan. Wichtig wird jetzt sein, wie wir beim Confed-Cup spielen. Das wird die Stimmung be­einflussen. Dann ist da die ökonomische Situation. Im letzten Jahr sind gute ausländische Spieler gegangen, wie Mathieu Valbuena (früher Dynamo Moskau). Ich kann nicht sagen, dass die Qualität schlechter geworden ist, aber wenn die Stars gehen, ist sie sicher nicht besser geworden.

Das Geld sitzt bei den Clubs nicht mehr so locker?

Die besten drei Clubs arbeiten wirtschaftlich im grünen Bereich, die anderen haben ein wenig nachgelassen. Aber ich sehe das als Chance für junge, russische Spieler.

Russische Juniorenteams waren zuletzt durchaus erfolgreich, aber den Weg zu den Erwachsenen haben nicht viele Spieler gefunden.

Wir haben einen neuen U-21-Trainer, Jewgeni Buschmanow. Wir treffen uns jede Woche mindestens dreimal, um über Spieler zu diskutieren, was sie ­besser machen müssen, damit sie den Schritt zu mir schaffen. Aleksander ­Golowin etwa, der könnte eigentlich noch in der U-21 spielen, aber der gehört jetzt mir. Der geht auch nicht zurück, das ist mir wichtig: Wenn ich jemanden befördere, dann spielt er auch.

«Natürlich ist das Ergebnis der ­Tabelle das Wichtigste, und am Ende gibt es nur einen Pokal. Wir werden um diesen Pokal kämpfen.»

Was wäre für Sie ein gutes Ergebnis in den kommenden Wochen?

Zufriedenheit misst sich in zwei Dingen: Wo stehst du in der Tabelle, und was hast du investiert? Wir sind noch immer im Aufbau, wir haben nach der Europameisterschaft 75 Prozent der Spieler ausgetauscht. Aber natürlich ist das Ergebnis der ­Tabelle das Wichtigste, und am Ende gibt es nur einen Pokal. Wir werden um diesen Pokal kämpfen.

Wie sehr dürfen sich die ausländischen Fans auf die beiden Turniere freuen?

Es sind alle sehr herzlich in Russland willkommen. Und dann wird man ­sehen. Wir erhoffen uns schon noch mal einen atmosphärischen Schub, wir haben ­zuletzt ja viele Turniere ausgerichtet, Olympia in Sotschi zum Beispiel. Gut, das war einmalig, aber glauben Sie mir: Russland kann das. Russland kann grosse Sachen stemmen.

Über vielen dieser Turniere liegt allerdings ein Schatten: Während der teuren Prestigespiele in Sotschi wurden Aktivisten verhaftet, über die Kosten und die Rechte von Arbeitern in den WM-Stadien gab es zuletzt negative Berichte. Russische Hooligans waren bei der EM vor einem Jahr auffällig. Im McLaren-­Report tauchen diverse Fussballer auf, die vom Staatsdoping profitiert haben sollen . . .

Wissen Sie: Ich bin kein Politiker. Aber viele dieser Probleme gibt es überall.

Wie meinen Sie das?

(holt sein Handy hervor, spielt ein Video ab) Was sehen Sie da?

Viele Fans mit sehr vielen Bengalos.

Sind das Bengalos oder ist das schon der dritte Weltkrieg? Im Ernst: Das war, nachdem ich vor einem Jahr mit Legia Warschau Meister und Pokalsieger ­geworden bin. Die meisten Zuschauer waren auch sehr friedlich. Aber Probleme mit Fans, die haben nicht nur wir. Zuletzt in der Europa League, zwischen Lyon und Istanbul, da kam es auch zu Ausschreitungen.

Was den Problemen in Russland nicht die Kraft nimmt . . .

Noch einmal: Ich bin kein Politiker. Ich kann nur das beeinflussen, was unter meiner Kontrolle ist, als Trainer.

Warum wollten Sie Trainer werden?

Das spürst du einfach, dass du in dieser Richtung etwas bewegen kannst. Ich habe aber Glück gehabt, weil ich oft die besten Trainer hatte: in der damaligen Sowjetunion, in Russland, auch im ­Ausland.

Wer hat Sie geprägt?

Als Erster Konstantin Beskow bei Spartak. Er stammte aus einer älteren Generation von Trainern, die sehr professionell lebten und grosses, wie sagt man (reibt die Fingerspitzen aneinander) . . .

. . . Fingerspitzengefühl hatten?

Fingerspitzengefühl! Er wusste genau, wen er wie anpacken musste. Dann kam Oleg Romantsew, er war Anfang 30 und sehr ambitioniert. In seiner ersten ­Saison sind wir gleich Meister geworden. 1991 haben wir gegen Napoli und Maradona gespielt, im Achtelfinal des Meistercups. Hin- und Rückspiel gingen torlos aus, wir haben im Penaltyschiessen gewonnen. Ein wenig hat uns wohl auch geholfen, dass Maradona dem Wodka damals nicht abgeneigt war. (lacht)

Wie würden Sie sich als Trainer beschreiben?

Ich mich selbst? Lieber nicht. (lacht)

Na gut: Wie hätte der Trainer Tschertschessow den Spieler Tschertschessow charakterisiert?

Pünktlichkeit, Disziplin, Willen. Du musst erst einmal ein professioneller Sportler sein. Wenn du das nicht bist, dann interessierst du mich nicht. Egal, wie gut du bist. Für mich muss ein Spieler zunächst ein Profi sein, dann ein ­guter Fussballer – und wenn er dann noch ein guter Mensch ist, habe ich Glück gehabt.

(Tages-Anzeiger)