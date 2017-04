Wenn der Captain zu sehr fehlt

Nach dem guten Spiel in Sion, das nicht mit Punkten belohnt wurde, zeigte Thun im Heimspiel gegen Lausanne eine lamentable Leistung. Thomas Reinmann, der als Vertreter von Dennis Hediger die Captain-Binde trug, bilanzierte nach dem Spiel: «Wir sind sehr enttäuscht, die Leistung war ungenügend, vielleicht war es gar unser schwächstes Spiel der Rückrunde.»

Dabei wäre der direkte Konkurrent aus dem Waadtland an diesem warmen Frühlingssamstag zu packen gewesen. «Lausanne presste nicht besonders hoch», sagte Reinmann, «sie liessen uns genug Raum und Zeit für den Aufbau, aber bei uns war die Passqualität ungewohnt schlecht.» In der Tat standen die Lausanner viel tiefer als noch in der Vorrunde, als die Mannschaft von Trainer Celestini zu den offensiven Überraschungen der Super League zählte. Doch nach dem Einbruch in der Rückrunde legt Lausanne das Hauptaugenmerk auf die Defensive – zuletzt spielte das Team gleich drei Mal in Folge zu null. Es scheint das probate Mittel im Abstiegskampf zu sein.

Trainer Mauro Lustrinelli tauschte gegenüber der letzten Partie in Sion lediglich jene zwei Spieler aus, die nach dem unglücklichen Ausflug ins Wallis gesperrt waren. Für FCT-Captain Dennis Hediger spielte wie erwartet Joël Geissmann, der rechte Aussenverteidiger Stefan Glarner wurde von Enrico Schirinzi vertreten, der normalerweise auf der anderen Seite im linken Couloir spielt. Der 32-Jährige brachte viel Zug nach vorne und erzielte mit einem herrlichen Linksschuss auch den zwischenzeitlichen Ausgleich. Defensiv war Schirinzi allerdings nicht immer Herr der Lage, griff beim zweiten Gegentor zu zögerlich ein und hob beim dritten das Offside auf. Geissmann, der in der Vorrunde starke Leistungen zeigte, konnte im Zentrum weder die mangelnde Spielpraxis kaschieren noch Hediger adäquat vertreten und wurde in der zweiten Halbzeit ausgewechselt.

FC Thun jetzt in der 27er-Gruppe

Hediger fehlte den Thunern. Ein deutliches Beispiel war das 2:1 für die Gäste kurz nach der Pause. Lausannes Benjamin Kololli startete in der Platzmitte und konnte praktisch ungestört durchmarschieren und den Ball in der weiten Torecke versenken. «In dieser Situation hätte Hediger wohl durchgegriffen», bemerkte Reinmann, «er hat uns sehr gefehlt. Er ist derjenige, der die Spieler pusht und die Organisation im Mittelfeld macht.» Coach Lustrinelli sah es natürlich etwas anders: «Wenn man verliert, sucht man immer nach Gründen, nach Alibis und Fehlern. Hediger ist ein wichtiger Spieler für uns, mit all seinen Stärken und Fähigkeiten. Aber es wäre zu einfach, den Grund der Niederlage in seinem Fehlen zu suchen.»

Nach zwei Niederlagen in Folge ist Thun in der Tabelle zurückgefallen und befindet sich mit Lausanne und GC in der Gruppe, die nach 27 Spielen 27 Zähler auf dem Konto hat. Und exakt 27 Punkte seien in den letzten neun Runden noch zu holen, rechnete Lustrinelli vor. Deshalb seien Prognosen und Zahlenspiele betreffend den Abstiegskampf im Moment sinnlos. Mit den Wörtern «wenn» und «ob» lasse sich keine gute Geschichte schreiben, sagte der Thuner Interimstrainer noch.

Dass Vaduz am Sonntag keine Punkte holte, hat man am Thunersee aber bestimmt zur Kenntnis genommen. (Der Bund)