Von Liverpool in die 2. Bundesliga

Im August 2000 war der TSV 1860 München nur noch einen Schritt von der ganz grossen Fussballbühne entfernt. Doch statt in die Gruppenphase der Champions League einzuziehen, scheiterten die Sechziger in der letzten Qualifikationsrunde mit dem Gesamtskore von 1:4 am englischen Vertreter Leeds United. Im Februar 2017 träumt der Club wieder von grossen Zeiten, obwohl er nach einem ernüchternden 1:2 gegen Arminia Bielefeld auf Platz 15 der 2. Bundesliga steht. Der Grund für die Zuversicht kommt aus England, heisst Ian Ayre und ist noch bis Ende Monat als CEO des FC Liverpool tätig.

Dass der Premier-League-CEO des Jahres in die Niederungen der Zweitklassigkeit herabsteigt, ist eine ziemliche Sensation. Und ein Triumph für den eigenwilligen 1860-Investor Hasan Ismaik, der sonst mit seinem Club wenig zu lachen hat und letzte Saison nur knapp dem erneut drohenden Sturz in die 3. Liga entging.

Der frühere deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann, der in seiner Karriere unter anderem für die Bayern und Liverpool spielte, hält grosse Stücke auf Ayre. «Er ist ein richtig Guter. Beim FC Liverpool hinterlässt er ein bestelltes Feld», sagte Hamann gegenüber dem deutschen Sportinformationsdienst. Ayre können notfalls ein harter Hund sein, sei sich aber nicht zu schade, um mit Fans ein Bier zu trinken. «Er liebt diese Volksnähe, die man sowohl in Liverpool als auch bei den Sechzigern braucht.»

Der FC Liverpool bedauert den Abgang des Spitzenfunktionärs sehr. Ayre habe den Verein finanziell, wirtschaftlich und strukturell komplett neu aufgestellt, heisst es im Communiqué des Premier-League-Vierten. Und nun also 1860 München, wo Reformen dringend nötig sind, wo Geldgeber Ismaik weiter unbeirrt davon redet, dass sein Ziel ein Platz unter Europas Grossen sei. Mittelfristig ist der Aufstieg in der kommenden Saison das Ziel.

Und was sagt Ayre zu seiner neuen Aufgabe? «Ich bin gespannt auf die Herausforderung. Der TSV 1860 München hat eine lange Tradition und eine treue Anhängerschaft. Diese zwei Qualitäten machen den Club sehr attraktiv für eine Führungsperson.»

Die Münchner «tz glaubt, dass auch finanzielle Argumente Ayre davon überzeugten, nach München zu wechseln. «Wie viel Geld Investor Hasan Ismaik für den englischen Manager lockergemacht hat, darüber kann vorerst nur spekuliert werden. Viel weniger als die kolportierten zwei Millionen Euro, die Trainer Vitor Pereira pro Jahr einstreichen soll, werden es kaum sein», heisst es in einem Kommentar.

Ismaik scheint seinen Heilsbringer in guter Atmosphäre empfangen zu wollen. So wäre es auch zu verstehen, dass er nach der Niederlage gegen Bielefeld äusserst milde reagierte und in einem seiner obligaten Facebook-Posts zur Lage des Vereins sogar lobende Worte für die Mannschaft fand. «Ich kann nachvollziehen, dass ihr nach diesem vermeidbaren 1:2 in Bielefeld enttäuscht seid. Ich bin es auch, aber nicht wegen der Leistung, sondern allein aufgrund des Ergebnisses», schreibt er. «Diese Niederlage wirft uns zurück, aber nicht um. Ich habe eine spielerisch stark verbesserte Löwen-Mannschaft gesehen. Der Fortschritt im Vergleich zur Vorwoche war unverkennbar. Was ich ausserdem positiv bewerte: All unsere Neuzugänge haben bei ihren Debüts gezeigt, dass sie uns sofort helfen können.»