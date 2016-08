Unten angekommen

Es dauerte 20 Minuten, bis der FC Thun zu seiner ersten Torchance kam. Christian Fassnacht scheiterte ein erstes Mal an Basels Keeper Vaclik. In den folgenden zehn Minuten vergaben die Berner Oberländer weitere Grosschancen, die beste Tosetti, als er nach einer starken Kombination über Carlinhos, Rapp und Geissmann völlig freistehend über das Tor drosch. So gut diese Möglichkeiten im Rückblick klingen: Das Problem war, dass der FC Basel zu diesem Zeitpunkt bereits 3:0 führte.

Die Hoffnung der 5793 Zuschauer auf eine Überraschung dauerte nur kurz an. Bereits in der vierten Minute ging der Favorit mit der ersten Chance in Führung. Und so wie die Basler auftraten, liessen sie von Anfang an nur wenig Spielraum für Spekulationen, wer dieses Spiel gewinnen würde.

Der Schweizer Meister zeigte in dieser Phase einen ebenso überlegenen, wie abgeklärten und effizienten Auftritt. Und im Gegensatz zu den Thunern kamen die Basler nicht nur zu Chancen, sondern verwerteten diese auch. Dabei spielte das Team von Trainer Urs Fischer seine ganze Überlegenheit aus und präsentierte in der Stockhorn-Arena ein breites Repertoire.

Das 1:0 erzielte Lang mit einem wunderbaren Kopfball nach einem Eckball von Taulant Xhaka, beim zweiten Treffer spielte Elyounoussi einen technisch perfekten Ball auf Janko, der mit seinem harten und platzierten Schuss Thuns Goalie Faivre keine Chance liess. Das 3:0 erzielte schliesslich der ehemalige Thuner Luca Zuffi mit einem herrlich verwandelten direkten Freistoss.

«Wenn man nach 20 Minuten gegen Basel 0:3 hinten liegt, ist es schwierig, noch an eine Wende zu glauben. Man hofft, dass man nicht untergeht», sagte Thuns Trainer Saibene nach dem Spiel.

Freud und Leid

In der zweiten Halbzeit nahm der FC Basel das Tempo aus dem Spiel und verwaltete das Resultat bis auf wenige Ausnahmen souverän. Die Chancen, welche sich die Thuner auch nach der Pause erarbeiteten, vergaben sie allesamt. Saibene: «Wir sind hinten zu naiv und vorne zu wenig effizient. Das sind im Moment unsere grössten Probleme, da müssen wir uns schnell steigern.»

Am Ende hätte eigentlich nur Stefan Glarner, dessen Bruder Matthias zeitgleich in Estavayer Schwingerkönig wurde, Grund zur Freude gehabt. Doch auch er war nur bedingt guter Laune. Selbst die Aussicht auf ein rauschendes Fest konnte den Thuner Verteidiger direkt nach der Partie noch nicht aufmuntern. «Ich erfuhr es nach dem Spiel, selbstverständlich freue ich mich für ihn, und wir werden sicher Zeit finden, diesen Erfolg zu feiern, aber ich muss erst dieses Spiel verdauen. Die Startphase war eine reine Katastrophe. Wir wollten hinten kompakt stehen und vorne effizient sein. Genau das Gegenteil haben wir gemacht.»

Im Hause Glarner waren am Sonntag Freud und Leid des Sports in ihrer deutlichsten Form zu spüren. Während Schwinger Matthias den Thron als König besteigen durfte, rutschte Fussballer Stefan mit seinem FC Thun ans Tabellenende ab. (Der Bund)