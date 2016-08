Unbändige Lust aufs Toreschiessen

Die Mütze sitzt verkehrt auf dem Kopf, der junge Mann trägt Shorts, die seine Beine noch länger erscheinen lassen, unter einem Sonnenschirm findet er Schutz vor der Hitze. Haris Tabakovic hat das Morgentraining bei GC hinter sich und Feierabend an diesem Tag. Aber er hat Pläne, und um die Pläne ­umzusetzen, muss er noch einiges an Arbeit erledigen. Er legt das Baseballcap auf den Tisch und sagt mit fester Stimme: «Ich will mich in der Super League durchsetzen.» Und: «Mein Ziel ist das Ausland.» Oder: «Eine EM oder WM, das möchte ich als Aktiver ­erleben.»

Tabakovic hat noch Zeit, schliesslich ist er erst 22. Aber es dürfte für seinen Geschmack durchaus ein bisschen schneller vorangehen. Auf 118 Einsatzminuten hat er es in dieser Super-League-Saison gebracht und ein Tor in vier Spielen erzielt. Dazu kommt ein Treffer in der Europa-League-Qualifikation. Die Bilanz genügt ihm nicht, er sagt: «Regelmässig spielen, das ist mein Ziel. Ich bin kein Joker.»

In jungen Jahren funktionierte das noch problemlos. Bei den Junioren von Post Grenchen kickte er, hob sich mit seinen Toren von Gleichaltrigen ab und wechselte zu den U-18-Junioren der Young Boys. Aber das Risiko, ganz auf den Sport zu setzen, ging er nicht ein. Auf einer Bank begann er eine kaufmännische Ausbildung. Als sich die Möglichkeit ergab, mit den Profis zu trainieren, brach er deswegen die Lehre nicht ab. Es kam vor, dass er am Morgen in Bern trainierte und am Nachmittag in Anzug und Krawatte hinter dem Schalter stand. Trotzdem dachte er nicht daran, die Lehre abzubrechen: «Ich brachte beides aneinander vorbei. Zeit neben dem Fussball hatte ich ­genug.»

Das Lob von Trainer Tami

Der Durchbruch bei YB blieb ihm verwehrt, was er vor allem mit der beträchtlichen Konkurrenz im Angriff erklärt. Meist hatte er vier vor sich, anfänglich noch Bobadilla, dann Gerndt, Hoarau, Afum oder Frey. Aber er war Nachwuchs-Nationalspieler mit Ehrgeiz und drängte auf Praxis. Also liess er sich Anfang 2014 in die Challenge League nach Wil ausleihen. Als er 2015 nach eineinhalb Jahren in der Ostschweiz zu YB zurückkehrte, hatte sich die Konstellation nicht wesentlich geändert. Tabakovic fand sich oft auf der Bank wieder.

Ein Wechsel im Herbst der Saison 2015/16 zu GC zerschlug sich noch, weil YB nach einer Verletzung von Guillaume Hoarau das Veto eingelegt hatte. Im Januar aber durfte Tabakovic gehen, nicht mehr auf Leihbasis, sondern definitiv. Bei den Zürchern unterschrieb er einen Vertrag bis 2019, bestritt für sie in der Rückrunde 15 Partien und erzielte 1 Tor (beim 2:0 gegen St. Gallen). Noch hat er nicht das Niveau erreicht, das er von sich erwartet und das ihm auch sein Trainer zutraut. «Seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen», sagt Pierluigi Tami, «irgendwie erinnert er mich mit seiner Grösse an Luca Toni. Manchmal wirkt das etwas ungelenk. Aber wenn er seine Vorzüge, die er dank seinem Körper hat, ausschöpft, kann er für uns ein sehr wichtiger Stürmer werden.» Entscheidend ist für Tami, dass Tabakovic die Geduld nicht verliert: «Er bringt die richtige Mentalität im Training mit. Es ist für mich nur eine Frage der Zeit, bis er sich durchgesetzt hat.»

Nun gegen seine alten Kollegen

Tabakovic ist ein Stürmer, der sich vor allem über Tore definieren möchte. Über Tore für GC. Und die Schweiz, ­zumindest einmal für die U-21. Der 1,94 m grosse Solothurner kann bereits 6 Treffer in 11 Partien vorweisen, und am 2. September geht es in der EM-Qualifikation in Biel gegen Kasachstan. An einer Kampagne darf er teilnehmen, danach ist er zu alt für die U-21. Was danach ist, lässt er offen. Tabakovic hat bosnische Wurzeln und auch den bosnischen Pass, daneben besitzt er die Schweizer Staatsbürgerschaft. «Ich weiss noch nicht, wie ich mich entscheiden würde, falls ich einmal vor der Wahl stünde. Dankbar bin ich beiden Ländern.» Kurzfristig gehört seine Aufmerksamkeit ohnehin GC und der nächsten ­Aufgabe gegen YB, gegen seine alten Kollegen also. Mit den Bernern verbinden ihn immer noch Freundschaften, mit Gregory Wüthrich und Leonardo Bertone vor allem. Aber für diesen einen Nachmittag blendet er das aus, dann interessiert ihn nur eins: der Sieg für seinen Arbeitgeber. Und klar ist auch: Am liebsten würde er den Unterschied ausmachen. (Der Bund)