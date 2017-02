Standfestes YB

Es bestand Rutschgefahr im Stade de Suisse – und zwar gleich doppelt. Das lag einmal am nassen Schnee, der seit dem Morgen permanent vom Himmel fiel. Dieser sorgte für Standprobleme auf dem Kunstrasen, obwohl das Platzunterhalt-Team – wie mit einer Zamboni-Maschine im Eishockeyrink – gleich stundenlang am Schneeräumen war. Das lag andererseits auch am Gegner aus dem Wallis. Der FC Sion wollte nicht bloss heftig an den Young Boys rütteln wie beim packenden 4:3 im November. Er hatte sich vorgenommen, die Berner diesmal richtig aus dem Tritt bringen.

Anfänglich schien dies den Gästen zu gelingen. Vor allem der erst 21-jährige Chadrac Akolo, der mit Abstand beste Sion-Spieler, machte YB das Leben rasch schwer. Der wirblige Kongolese hatte das 1:0 erst auf dem Fuss (2.), später auf dem Kopf (9.) – doch einmal verzog er, dann parierte Yvon Mvogo gekonnt. Während der YB-Goalie sofort wach war, schienen seine Vorderleute mehr Zeit zu brauchen, um in dieser Kälte spätnachmittags endlich warmzulaufen. Erst in der 20. Minute kam das Heimteam zur ersten klaren Chance. Guillaume Hoarau sah seinen Kopfball jedoch über die Latte gelenkt. Die gut getimte Flanke hatte Yoric Ravet geliefert.

Ravet als genialer Vorbereiter

Es sollte nicht die letzte gekonnte Vorarbeit des Aussenstürmers gewesen sein. Ein nächstes Müsterchen seines Ballgefühls lieferte der 27-Jährige in der 34. Minute: Mit einem herrlich in den Strafraum geschlenzten Freistoss spielte er Alain Rochat frei, der mit einer Volleyabnahme das Führungstor markierte. «Das war einstudiert», freute sich Adi Hütter. Der YB-Trainer zollte dafür aber seinem Assistenten Harry Gemperle ein Lob, der für die Einarbeitung dieser gerissenen Variante zuständig war. Es war nicht das letzte Mal, dass sich der Berner Trainerstaff über die eigene Mannschaft freuen durfte. Wie YB das 2:0 und 3:0 bewerkstelligte, waren zwei Musterbeispiele dafür, wie im heutigen Fussball ein Gegner mit schnellem Umschalten überrumpelt wird. Beim zweiten YB-Treffer vor der Pause eroberte Scott Sutter ganz aussen auf Höhe Mittellinie den Ball. Mit einem weiten Wechsel lancierte er Thorsten Schick, der seinerseits Hoarau freispielte, was dem abgeklärten Franzosen im Nachschuss seinen 14. Saisontreffer in der Super League ermöglichte.

Konter in Perfektion zum 3:0

Noch besser war der Berner Gegenstoss zum 3:0, der das Prädikat «Konter in Perfektion» verdiente. Der stark spielende Mvogo fing einen stehenden Ball der Walliser ab, lancierte mit einem weiten Abwurf den von hinten losstürmenden Ravet, welcher mit einem Traumpass Schick freispielte. Dieser umdribbelte Sions Goalie Anton Mitrjuschkin, und nur Augenblicke nach der schnellen Auslösung lag der Ball im Tor der Gäste. Speziell die Aktion des Franzosen war Sonderklasse und ein Beispiel dafür, warum Ravet von Clubs aus England und Frankreich umworben wird. Gar als «Weltklasse» bezeichnete der Torschütze zum 3:0 die Vorarbeit von Ravet. «Für mich war es dann eigentlich nicht mehr so schwierig, den Ball im Tor unterzubringen», beschrieb Schick den schönsten Angriff des Spiels. Sie hätten dabei genau so umgeschaltet, «wie das der Trainer immer wieder fordert und wie er es üben lässt. Er will, dass wir in solchen Aktionen nicht quer, sondern sofort in die Tiefe spielen.» Adi Hütter selber hatte viel Freude an den drei Toren und betonte, dass ihm dieses 3:1 «besser geschmeckt» hat als das 4:3 im Spätherbst gegen denselben Gegner. Der Österreicher gestand aber auch, dass seine Mannschaft das Glück in den entscheidenden Momenten auf ihrer Seite gehabt habe, «dass nicht alles perfekt war». Er sprach damit die Startschwierigkeiten an, wie die vielen leichtfertigen Ballverluste und Unkonzentriertheiten nach dem 3:0. «Alles in allem», sagte er YB-Trainer schliesslich, «bin ich heute aber sehr zufrieden.»

Die Berner haben nun schon acht Punkte Vorsprung auf Luzern, den nächsten Gegner. Und so gab es gestern, nachdem YB nicht ins Rutschen geraten war, nur eine Meldung, welche die Freude über das 3:1 trübte: Alexander Gerndt hat sich im Training vor dem Startspiel erneut verletzt. Der Pechvogel muss wegen einer Bänderverletzung erneut vier Wochen aussetzen. (Der Bund)