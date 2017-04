Sportpsychologe: «Bereits heute zu spielen, finde ich heikel»

Ist es sinnvoll, bereits heute wieder zu spielen?

Es ist möglich, es kann gar bei der Verarbeitung helfen. Doch ich finde es sehr knapp und heikel.

Weshalb?

Man muss sich schon im Klaren sein, dass die Spieler existenziell bedroht worden sind – das wird Spuren hinterlassen. Manche stellen sich plötzlich die Sinnfrage: «Was mache ich da eigentlich?» Andere denken: «Was wäre, wenn jemand gestorben wäre?» Zudem kann man noch nicht vollständig einschätzen, was passiert ist; wie die Mannschaft oder die einzelnen Spieler reagieren; wie die Ehefrauen, Eltern oder Kinder auf die Beteiligten wirken. Nicht ideal wäre, nun direkt zur Tagesordnung überzugehen. Man muss es aufarbeiten.

Können Sie die Spielerreaktionen typisieren?

Es gibt die Selbstheiler, die bagatellisieren und schnell drüber hinwegkommen. Und es gibt jene, die es mehr beschäftigt und die mehr verarbeiten müssen.

Wie reagiert ein Zweiterer?

Es gibt die gängige Meinung, dass er ausrastet und emotional wird. Doch das ist eher selten, das Gegenteil ist der Fall, er zieht sich eher zurück und isoliert sich. Einen Spieler alleine lassen ist daher ein No-go. Darum ist es wichtig, viel in der Gruppe zu machen und viel zu reden. Weiter ist dieser Spieler durchgeschüttelt und weit weg vom Leistungsmotiv. Auf dem Platz wäre er abgelenkt und emotionslos. Er ist plötzlich in einem Zielkonflikt – diesen gilt es als Psychologe zu lösen.

Falls er unlösbar ist, sagen Sie einem Trainer, der Spieler X sollte nicht spielen?

Nein. Die Mündigkeit bleibt beim Sportler. Er entscheidet. Doch man arbeitet in Gesprächen auf diesen Entscheid hin.

Wie wichtig ist das Mannschaftsklima?

Sehr wichtig. Herrscht ein Angstklima oder ein schlechter Zusammenhalt, wird es die Spieler stärker beeinflussen. Umgekehrt kann es die Sportler stärken.

Sie sind Sportpsychologe bei Swiss Olympics. Wie betreuen Sie Mannschaften in Notfällen?

Ich würde sie in einer Gruppe versammeln und sie erst einmal sprechen lassen. Was haben sie erlebt? Was hat es ausgelöst? Wer verarbeitet es gut, wer nicht? Ich sage ihnen, dass nichtnormale Reaktionen wie schlechter Schlaf, ein ständiges Unwohlsein, Unkonzentriertheit normal sind. Dann gibt es Einzelgespräche. Wichtig ist auch die Arbeit mit den Trainern: Wie sollen sie trainieren lassen? Welche Ansprachen halten? Ich bin überdies überzeugt, dass Dortmund und auch Monaco professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Würde es in der Arbeit der Psychologen helfen, wenn die Täter bekannt wären?

Fakten helfen bei der Aufarbeitung und Einordnung, ganz klar. Gleichermassen sind jegliche Spekulationen kontraproduktiv, sie lenken ab und fördern negative Gedanken. (DerBund.ch/Newsnet)