So plant Dortmund ohne seinen Stürmerstar

Pierre-Emerick Aubameyang war in der Hinrunde die Lebensversicherung eines schwächelnden BVB. Der Stürmer lieferte im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen konstant gute Leistungen. Nur seinen 16 Toren in 15 Spielen (einmal pausierte er) hat es die Borussia zu verdanken, dass die Champions-League-Plätze noch in Schlagweite sind. Dortmund liegt als Siebter zwei Punkte hinter dem Qualifikationsplatz vier. Ohne den Gabuner sähe es düster aus beim BVB.

Klar, dass so ein Topmann schnell den Stempel «unverkäuflich» bekommen hat. Zumal es beim BVB keine Not gibt, Aubameyamg abzugeben. Die Dortmunder sind finanziell gut aufgestellt, Aubameyangs Vertrag läuft noch bis 2020. Der Klub hat also noch drei Jahre Zeit, eine Ablöse für den begehrten Stürmer zu kassieren.

Freundschaft mit Real-Präsident

Doch die Dortmunder scheinen sich schon auf eine Zeit nach Aubameyang einzustellen und schliessen seinen Abgang nicht mehr aus, wenn der Preis stimmt. Derzeit, so heisst es, wären die Borussen bei einem Angebot unter 60 Millionen Euro nicht einmal gesprächsbereit.

Alles darüber würde sich der Klub wohl anhören. Und Verhandlungspartner Nummer eins dürfte Real Madrid sein. BVB-Geschäftsführer Hans Joachim Watzke und Reals Präsident Florentino Perez verbindet seit Jahren eine Männerfreundschaft. Zuletzt trafen sich die beiden beim Champions-League-Spiel der Dortmunder in Madrid im Dezember.

Watzke beschäftigt sich mit der Zeit nach Aubameyang

«In den vergangenen Monaten ging es in unseren Gesprächen nicht ein Mal um Aubameyang», sagte Watzke dem «Kicker». Trotzdem ist er sich bewusst, dass Aubameyang dem Lockruf von Real folgen könnte. Die Spanier dürfen nun doch im nächsten Sommer auf Einkaufstour gehen, weil der Internationale Sportgerichtshof Cas die zuvor in zwei Fifa-Instanzen verhängte Transfersperre gegen die Madrilenen verkürzt hat. Aubameyang hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass Real sein Lieblingsklub ist. Seinem verstorbenen Grossvater hat er einst versprochen, irgendwann für die Königlichen zu spielen.

Ein Szenario, mit dem sich Watzke mittlerweile beschäftigt. «Selbst wenn er geht, geht es weiter. Nach dem Weggang von Robert Lewandowski wurde uns 2014 auch das Ende der Welt prophezeit», sagte Watzke. Er beschäftigt sich schon mit einer möglichen Nachfolgeregelung für Aubameyang – Marco Reus.

«Er könnte die Position in der Angriffsmitte ebenso wie Andre Schürrle wunderbar spielen. Marco ist nicht ganz so schnell, dafür abschlusssicherer und mittlerweile auch körperlich robuster», sagte Watzke. Die interne Lösung würde dann noch durch «einen Neuner mit Perspektive», den der BVB verpflichten müsste, ergänzt werden.

Den Ernstfall kann der BVB zu Beginn der Rückrunde schon einmal proben. Aubameyang wurde von Nationaltrainer Jose Antonio Garrido in Gabuns Aufgebot für den Afrika Cup (14. Januar bis 5. Februar 2017) berufen. (Die Welt)