So läuft der Titelkampf in Europas Topligen

In der Super League ist das Rennen um den Meistertitel wohl bereits wieder gelaufen. Bei neun verbleibenden Runden liegt der FC Basel fast uneinholbare 17 Punkte vor den zweitplatzierten Young Boys. Dem achten FCB-Titel in Serie scheint nichts mehr im Weg zu stehen. Doch nicht überall in Europa geht es so einseitig zu und her (siehe Bildstrecke). (nry)