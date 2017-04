«Shaqiri! Oh, what a goal!»

Er zieht ins Zentrum, den Ball an seinem starken linken Fuss. 2:1 steht es für Stoke City in diesem Duell in der unteren Tabellenhälfte gegen Hull. Und dann zieht Xherdan Shaqiri ab, lässt seinem Landsmann Eldin Jakupovic keine Chance und trifft hoch ins Tor. 3:1 für das Heimteam, es ist der Sieg.

Und was für eine Erlösung für den Schweizer Nationalspieler. Fast ein halbes Jahr hat Shaqiri für Stoke nicht mehr getroffen, zehn Ligaspiele sind vergangen seit einer Doublette am 22. Oktober – ausgerechnet gegen Hull. Im FA-Cup traf er in dieser Zeit zudem so wenig wie mit dem Nationalteam.

Lange war der Aargauer wegen einer Wadenverletzung ausgefallen, Gerüchte machten ausserdem die Runde, Shaqiri sei zu wenig trainiert für einen Einsatz in der Premier League. Nun meldete er sich mit dem Treffer eindrucksvoll zurück. Für sein Team ist das 3:1 gegen Hull die endgültige Rettung im Abstiegskampf. (wie)