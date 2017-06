Sepp Blatter ärgert sich über Petzer

David Conn ist ein preisgekrönter Journalist beim englischen «Guardian». Jahrelang befasste er sich mit den Skandalen und Enthüllungen rund um die Fifa. Nun schrieb er ein Buch darüber: «The Fall of the House of Fifa». Darin gewährt Conn Einblicke in die Aktivitäten des ehemaligen Präsidenten Sepp Blatter – von seiner Zeit als Generalsekretär in den 80er-Jahren über seinen Aufstieg zum Fifa-Chef bis zu den Korruptionsfällen und Blatters Rücktritt 2015.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Buchs wurde im «Guardian» nun ein Interview publiziert, das der Journalist im Sommer 2016 mit Blatter geführt hat. Der Dialog dreht sich um die Korruptionsvorwürfe und die Zeit nach dem Rücktritt des Fifa-Präsidenten. Der Walliser zeigt sich dabei offen und lässt tief in seine Gefühlswelt blicken.

Politik hatte zu starken Einfluss

Conn wurde ins Sonnenberg-Restaurant am Zürichberg eingeladen, um dort mit Blatter das Gespräch zu führen. Der 80-Jährige wirkte – so beschrieb es der Journalist – geschrumpft, zerbrechlich, war unrasiert; er habe nun mal wie ein 80-Jähriger ausgesehen.

Das Interview riss Themen an wie die Wahl Katars als Gastgeber der WM 2022 – Blatter habe sich schon immer gegen den Entscheid gestellt. Aus Sicht des Wallisers sei das der Auslöser für die Investigationen und Aufdeckungen gewesen. Diese Aufdeckungen hätten aber mehr mit den Kontinentalverbänden als mit der Fifa zu tun gehabt: «Warum also musste dann die ganze Schuld auf dem Fifa-Präsidenten lasten?»

Auf den Vorwurf, er habe durch Bestechungsgelder die WM in Südafrika ermöglicht, sagte Blatter: «Ich habe nie etwas von dem Geld gesehen.» Der damalige Concacaf-Generalsekretär, Chuck Blazer, hatte die Investigatoren über eine Bestechung informiert. Von solchen «Petzern» hält Blatter nicht viel: «Wenn du ein Whistleblower bist, dann ist das auch nicht korrekt. Was Blazer getan hat, war unglaublich.»

Auch die Politik hatte Blatter zu schaffen gemacht. «Die Weltmeisterschaften wurden nicht gekauft, sie wurden vom politischen Druck beeinflusst.» Als Beispiel nannte er den Einfluss des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy auf den ehemaligen Uefa-Chef Michel Platini. Der Franzose habe demnach nach französischen Staatsinteressen gehandelt und plötzlich für eine WM-Vergabe an Katar gestimmt.

Das Vertrauen war ein Fehler

Während des gesamten Gesprächs unterstrich Blatter, dass er von der Korruption innerhalb des Exekutivkomitees nichts gewusst habe. Nach den Verhaftungen der Fifa-Funktionäre habe er erkannt, dass es falsch gewesen sei, «diesen Leuten zu vertrauen». In Jeffrey Webb, dem damaligen Chef der Concacaf, sah er bereits seinen potenziellen Nachfolger. «Er war stark, er war ein guter Mann, dachte ich.» Webb war der Erste gewesen, der im Hotel Baur au Lac in Handschellen abgeführt wurde.

(nry)