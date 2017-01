Selbst bei minus 16 Grad wird ihm warm ums Herz

Also, wie ist das nun, das Leben tief in Russland, über 3000 Kilometer von der Heimat entfernt? «Absolut fantastisch», entfährt es Moritz Bauer in einem Ton, der jede Nachfrage überflüssig macht: Nein, bereut hat er den Wechsel nicht. Nein, Heimweh kennt er nicht. Und nein, in Kasan mangelt es ihm an nichts: «Man nimmt es mir zwar kaum ab, aber ich fühle mich dort mindestens so wohl wie in Winterthur.»

Der Schweizer Verteidiger bei Rubin Kasan ist über die Festtage auf Heimatbesuch, sitzt an diesem frühen Morgen vor einem Birchermüesli und erzählt seine Geschichte, die ihn selber fasziniert: «Ich kann nur staunen.»

In Winterthur wächst er als Sohn einer Lehrerin und eines Lehrers auf, zur Schützenwiese sind es von seinem Elternhaus wenige Meter. Zumindest die Mutter sähe es am liebsten, wenn Moritz einen akademischen Weg einschlagen würde. Aber er verfolgt einen anderen Plan. Mit 11 fängt er bei Veltheim an zu kicken, erst mit 11, wechselt zu GC, mit 15 für drei Saisons zu Winterthur und trifft dort in der U-18 auf Trainer Zoltan Kadar, seinen wichtigsten Förderer.

Fliegen, reiten, Golf spielen

Bauer kehrt im Sommer 2010 zu GC zurück, schliesst die KV-Lehre ab, erhält den ersten Profivertrag und begegnet Kadar wieder, der inzwischen Assistenztrainer der ersten GC-Mannschaft ist. Er hat viel Freizeit, zuweilen kommt es ihm vor, als hätte er ständig Wochenende. Spielkonsole, Siesta – «wunderbar» sei das gewesen. Aber dieses Gefühl verfliegt bald, Bauer denkt: «Es kann nicht sein, dass die nächsten 15 Jahre so aussehen.» Er sieht sich nach Hobbys um, entdeckt das Fliegen, erwirbt das Privatpilotenbrevet, wagt sich erstmals auf ein Pferd, beginnt mit Golf- und Klavierspielen, die Neugier scheint grenzenlos.

Sportlich läuft es bei GC ordentlich. Der Mann, der als Junior Stürmer gewesen ist, verteidigt inzwischen auf der rechten Seite. Er ist einer der Unauffälligen neben den Källströms, Caios, ­Ravets und Dabburs, er sagt selber: «Ich bin kein Jahrhunderttalent, ich muss mir vieles erarbeiten.» Dafür besitzt er den Ehrgeiz, Zusatzschichten einzulegen, die seine Physis stärken. Zoltan Kadar nennt ihn scherzhaft «eine Maschine».

Im Januar 2016 verlängert Bauer den Vertrag bis 2019, er könntees sich bequem einrichten im gemachten Nest. Aber bald melden sich Clubs aus Deutschland und Frankreich. Und aus Russland. Russland? Russland! Rubin Kasan offeriert verlockende Zahlen, einen Vertrag bis 2021 und ein siebenstelliges Salär, der Aufstieg in eine ­Dimension, die es erschwert, abzusagen.

Das gute Geschäft für GC

Bauer reist nach Kasan, das 800 Kilo­meter östlich von Moskau liegt, sieht das moderne Stadion, das erstklassige Trainingsgelände und lernt den spanischen Trainer Javi Gracia kennen, in ihm wächst die Überzeugung: Das möchte ich wagen. GC willigt nicht uneigennützig ein. Aus Russland fliessen vier Millionen Franken auf das Konto der Zürcher.

Der 24-Jährige unterschreibt im Juni, unbeirrt von allen Äusserungen wie «Wie kannst du nur?» oder «Du rennst nur dem Geld nach». Heute kann er darüber lächeln: «Ich weiss, dass viele denken: In Kasan hat es doch nur Plattenbauten und verrostete Autos. Das ist absoluter Unsinn. Die Stadt bietet enorm viel. Und was die Autos angeht: Die Porsche-Dichte ist wohl höher als in Zürich.»

In einem ruhigen Quartier findet er eine möblierte Wohnung mit Blick auf den Kreml und Rubins Arena, stattet die Küche neu aus, weil er gern und meistens am Abend für sich kocht. Er kauft für 80 Franken ein Klavier und übt regelmässig, und wenn es ihn nach draussen zieht, ist er oft mit dem Velo unterwegs oder spaziert ins Zentrum der Stadt mit 1,2 Millionen Einwohnern. Dann schlendert er durch Märkte oder Museen und begegnet Menschen, deren Mentalität ihm zusagt: «Sie sind sehr direkt.» Er lernt die ersten Brocken Russisch und hört russische Nachrichten im Radio, um die Sprachkenntnisse zu verbessern. Und bei Problemen stellt der Club Personal zur Verfügung, das für die ausländischen Spieler angestellt ist.

Gute Kritiken bei Rubin

In Russland lebt Bauer zwar allein, aber die Gefahr der Einsamkeit besteht bei ihm nicht. «Ich habe gelernt, meine freie Zeit zu nutzen.» Dafür braucht er weder eine Playstation noch einen Fernseher, der ständig in Betrieb ist. Manchmal trainiert er für sich auf dem Platz vor dem Wohnhaus mit dem Ball oder in einem Kraftraum, manchmal trifft er sich mit einem Kollegen zum Badminton. Und einmal hält er auf Einladung der Universität vor Studenten auf Englisch einen Vortrag über die Schweiz, Powerpoint-Präsentation inklusive.

Bauer ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht in Kasan. Er bestreitet 13 von 17 Meisterschaftspartien mit Rubin, 12 von Anfang an, gewöhnt sich rasch an das Neue, etwa daran, dass es zu den Auswärtsspielen regelmässig mit dem Flugzeug geht, oder auch an die klimatischen Verhältnisse. Einmal fielen die Temperaturen auf minus 16 Grad. Bauer erhält gute Kritiken, aber Rubin bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück: Platz 9 in der 16er-Liga, obwohl sich der Verein teure Spieler leistet wie Alex Song, der eine Vergangenheit bei Arsenal und Barcelona hat. «Qualitativ gehören wir zu den vier besten Clubs», glaubt Bauer, «allerdings fehlt noch die Konstanz.»

Am 11. Januar wird er zurückerwartet in Kasan, erst Anfang März startet die Rückrunde. Bis dahin wird trainiert, vor allem in Spanien. «Kein Problem», sagt Bauer, «ich bin sowieso weit weg von der Familie und den Freunden.» Er steckt mittendrin in einem aufregenden Abschnitt seiner Karriere, und er hat nicht vor, in absehbarer Zeit zurückzukehren. Er sei kein Träumer, das betont er, und doch kann er sich vieles vorstellen, was seine berufliche Zukunft angeht, auch Verrücktes: wieso nicht einmal nach Italien? Oder in die USA? Nach China oder Japan? Champions League spielen, das wärs natürlich. Und wer weiss, sagt er dann, «vielleicht züchte ich eines Tages Orangen in Südfrankreich». Also wird er sicher nicht fünf Jahre bei Rubin bleiben, wie es vertraglich vorgesehen ist? «In diesem Geschäft gibt es keine Garantien. Ich kann nicht einmal sagen, was im nächsten Sommer sein wird.»

Bald ein Aufgebot von Koller?

Vorderhand ist Kasan sein Lebens­zentrum und die russische Liga die Bühne, auf der er sich empfehlen kann – unter anderem auch für die österreichische Nationalmannschaft. Bauer, dessen Vater ein gebürtiger Österreicher ist, besitzt mittlerweile auch diesen Pass. Ein erstes Gespräch mit dem Verband gab es bereits, eine Nomination von Coach Marcel Koller würde er nicht ablehnen, zumal er nicht davon ausgeht, dass Vladimir Petkovic auf ihn zukommt. Bauer, der frühere Schweizer U-21-Spieler, sieht es pragmatisch. Für ihn gehören Fuss­baller in den Dienstleistungssektor, «ich kann frei entscheiden: Will ich ein Aufgebot annehmen oder eben nicht?»

Bauer schultert seine Sporttasche, Trainingspflicht gilt auch in den Ferien. Er will sein Glück schliesslich nicht gefährden.

(Tages-Anzeiger)