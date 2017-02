Schulden, Korruption und TV-Streit: Fussballmacht am Abgrund

Buenos Aires, Stadtviertel La Boca. Die ohrenbetäubenden Gesänge verstummen für einen kurzen Augenblick, um ein noch lauteres, gellendes Pfeifkonzert folgen zu lassen. Spieler in Rot-Weiss betreten den Rasen, begleitet von nahezu jedem erdenklichen Schimpfwort in spanischer Sprache. Dann folgt das Highlight: Die Stimmung wechselt zurück in Ekstase, fast 40'000 Wunderkerzen brennen – und Boca Juniors läuft in die Bombonera ein.

Es sind Szenen, die europäischen Fussballfans den Atem rauben, in Argentinien aber nicht nur in einem Superclasico zwischen Boca Juniors und River Plate an der Tagesordnung sind. Auch Rosario Central ist bekannt für seine spektakuläre Einlaufzeremonie, ohnehin wird in jedem Stadion Argentiniens schon eine Stunde vor Anpfiff gesungen und erst rund 30 Minuten nach Spielschluss langsam aufgehört. Und wenn der Gegner ein Tor schiesst? Werden die Heimfans noch lauter, es soll schliesslich niemand den feindlichen Jubel hören. Das zeigt vor allem: Fussball bedeutet in Argentinien Leidenschaft, ja, fast schon Religion. Er ist ein fester Bestandteil der Gesellschaft.

Ein euphorischer Empfang: So begrüssen die Anhänger von Rosario Central ihre Lieblinge. Video: Youtube.

Deshalb beschloss die damalige Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner im August 2009, die TV-Übertragung der nationalen Meisterschaft zur Staatssache zu erklären, und sicherte sich für 600 Millionen Pesos, gemäss heutigem Kurs rund 37 Millionen Franken, die Rechte. Unter dem Projektnamen «Futbol Para Todos» (FTP), also Fussball für alle, offerierte die Regierung dem Volk die Ligaspiele im Free-TV. Der Jubel der Bevölkerung war dementsprechend gross. Kritiker hingegen bemängelten, dass in der Halbzeitpause verhältnismässig oft Regierungspropaganda laufe.

FTP war auch beim Wahlkampf um Kirchners Nachfolge rund um November 2015 ein grosses Thema. Der konservative Oppositionsführer Mauricio Macri, der seine politische Karriere während seiner 12-jährigen Präsidentschaft bei Boca Juniors lancierte, versprach, den Argentiniern auch unter seiner Führung Gratisfussball anzubieten. Nach einem Jahr an der Macht musste er jedoch geknickt verkünden: Die marode Staatskasse kann die Vereinbarung, die mittlerweile jährlich 154 Millionen Franken kostet, nicht mehr tragen. So musste der bis 2019 gültige Vertrag per Ende 2016 aufgelöst werden – die Modalitäten dazu wurden nicht öffentlich gemacht.

Staatsschulden beim Verband

Der argentinische Fussballverband AFA steht urplötzlich vor einem Problem. Am 17. Februar soll der Ligabetrieb nach der Sommerpause wieder aufgenommen werden, bis dahin muss ein neuer TV-Partner her – ansonsten rollt der Ball nicht. Verbandsvertreter Armando Pérez sagte gegenüber der argentinischen Zeitung «Olé»: «Wir befinden uns in Gesprächen mit ESPN. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, deshalb müssen wir sehr schnell arbeiten.» Pérez spricht von mehreren Offerten, die «wichtigste» betrage rund 136 Millionen Franken. «Das ist zu wenig. Wir kennen den Wert unseres Produktes und verlangen 50 Prozent mehr.» Diese Meinung hat die AFA offensichtlich revidiert. Journalist Juan Pablo Varsky sagte Mitte Januar im Radiosender Radio Cut, der Verband erhoffe sich nun, 154 Millionen einzustreichen.

Weil noch keine Einigung in Sicht ist, gehen Experten davon aus, dass die Wiederaufnahme der Primera Division auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben wird. Doch da hören die Probleme bei weitem noch nicht auf. Wie der «Economist» schreibt, steht die Regierung bei der AFA noch mit 22 Millionen Franken in der Kreide, wiederum derselbe Betrag, den die AFA den 30 Erstligaclubs schuldet. Geld, das insbesondere die Vereine dringend brauchen können, schliesslich warten viele von ihren Spielern noch auf mehrere Monatslöhne. Macri weigert sich aber, die Ausstände zu begleichen, solange der Verband nicht von der seiner Ansicht nach grassierenden Korruption befreit ist.

Die Leidtragenden sind, neben den unbezahlten Spielern, am Schluss die fussballverrückten Fans. Aus «Fussball für alle» ist vorerst mal «Fussball für niemanden» geworden. (fas)