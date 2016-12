Roma bleibt Juve auf den Fersen

Die AS Roma bleibt in der Serie A erster Verfolger von Leader Juventus Turin. Die Römer siegen in der 18. Runde im Heimspiel gegen Chievo Verona trotz eines 0:1-Rückstandes noch 3:1. Das Handicap auf Juventus beträgt bei einem Spiel mehr vier Punkte.

Die Vorentscheidung für die AS Roma führte Edin Dzeko kurz nach der Pause mit dem 2:1 herbei. Es war das 13. Saisontor des Bosniers, der zuletzt drei Mal in Folge leer ausgegangen war. Die übrigen Tore erzielten Dzekos Sturmpartner Stephan El Shaarawy und Diego Perotti.

Fiorentina vergibt Führung

Ein mitreissendes Duell lieferte Paulo Sousas Fiorentina dem Champions-League-Achtelfinalisten Napoli. Das Team des früheren Basel-Trainers machte zweimal einen Rückstand wett, verspielte in der Nachspielzeit aber den sicher geglaubten 3:2-Sieg. Dennoch bescherte es Sousa mit dem Unentschieden einigermassen ruhige Weihnachtstage. Zuletzt war der Portugiese nach den zwei Niederlage gegen Genoa und Lazio Rom in die Kritik geraten.

Abwehrfehler brachten die Fiorentina letztlich um den Sieg. Das zweite Gegentor begünstigte Tomovic mit einer mangelhaften Ballannahme als hinterster Verteidiger, vor dem 3:3 in der 94. Minute durch Manolo Gabbiadini foulte Salcedo mit einer unbeholfenen Aktion Mertens unnötigerweise im Strafraum.

Sassuolo erleiden ein Déjà-Vu

Eine regelrechte Horror-Show zieht fast Spiel für Spiel Sassuolo ab. Das letztjährige Überraschungsteam führte bei Aufsteiger Cagliari 3:1, verlor nach drei Gegentoren innerhalb von 14 Minuten aber noch 3:4. Und dies gegen einen Gegner, der zuletzt auch Teams wie Empoli und Pescara nicht hatte schlagen können.

Der plötzliche Blackout Sassuolos in der letzten halben Stunde war ein Déjà-Vu: Schon gegen Milan hatte das Team aus der Emilia auf diese Weise 3:4 verloren, bei Sampdoria Genua unterlag es 2:3, obwohl es nach 84 Minuten noch 2:0 geführt hatte. Und in der Europa League verspielte Sassuolo gegen Rapid Wien eine 2:0-Führung in der Nachspielzeit.

Nicht im Serie-A-Einsatz standen in den Tagen vor Weihnachten Leader Juventus Turin und die nach Verlustpunkten drittklassierte AC Milan. Die beiden Top-Klubs bestreiten am Freitag in Doha den italienischen Supercup. Ihre Spiele gegen Aufsteiger Crotone beziehungsweise Bologna finden am 8. Februar 2017 statt.

Fiorentina - Napoli 3:3 (0:1).

32'000 Zuschauer.

Tore: 25. Insigne 0:1. 52. Bernardeschi 1:1. 68. Mertens 1:2. 69. Bernardeschi 2:2. 82. Zarate 3:2. 94. Gabbiadini (Foulpenalty) 3:3.

AS Roma - Chievo Verona 3:1 (1:1).

30'000 Zuschauer.

Tore: 37. De Guzman 0:1. 45. El Shaarawy 1:1. 52. Dzeko 2:1. 93. Perotti (Foulpenalty) 3:1.

Sampdoria Genua - Udinese 0:0.

18'000 Zuschauer.

Bemerkung: Sampdoria ohne Pavlovic, Udinese ohne Widmer (verletzt).

Weitere Resultate: Atalanta Bergamo - Empoli 2:1.

Inter Mailand - Lazio Rom 3:0.

Cagliari - Sassuolo 4:3.

Palermo - Pescara 1:1.

Torino - Genoa 1:0.

Rangliste: 1. Juventus Turin 17/42 (36:14).

2. AS Roma 18/38 (39:18).

3. Napoli 18/35 (40:21).

4. Lazio Rom 18/34 (32:21).

5. AC Milan 17/33 (27:20).

6. Atalanta Bergamo 18/32 (27:21).

7. Inter Mailand 18/30 (28:21).

8. Torino 18/28 (36:27).

9. Fiorentina 18/27 (28:24).

10. Chievo Verona 18/25 (19:20).

11. Udinese 18/25 (24:24).

12. Genoa 18/23 (21:22).

13. Sampdoria Genua 18/23 (21:24).

14. Cagliari 18/23 (27:42).

15. Bologna 17/20 (17:22).

16. Sassuolo 18/17 (24:33).

17. Empoli 18/14 (10:26).

18. Palermo 18/10 (16:35).

19. Crotone 17/9 (14:32).

20. Pescara 18/9 (14:33).

(mch/si)