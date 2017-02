Reif für eine Trophäe

Der Trainer gibt sich locker, strahlt Zuversicht aus. Die Spieler sind gesprächig, sorgen gar für die eine oder andere Pointe. Der Sportchef wirkt souverän, hat klare Vorstellungen. In der Chefetage ist es ruhig, die Turbulenzen vom Herbst scheinen überstanden. Um es auf einen Nenner zu bringen: Es herrscht in den Tagen vor dem Start ins Fussballjahr 2017 eine auffallend aufgeräumte Stimmung beim BSC Young Boys.

Das hat einen Grund: Es geht für YB noch um etwas in dieser Rückrunde. Weniger in der Meisterschaft, wo die 12 Punkte Rückstand auf den FC Basel wie eine unüberwindbare Mauer wirken. Vielmehr im Cup, wo die Perspektiven verheissungsvoll sind. Für die Berner ist das ein neues Gefühl. In den letzten Jahren hatte die zweite Saisonhälfte für YB bloss noch Pflichtcharakter: In der Super League war der FCB längst entschwunden, aus dem Cup hatte sich die Mannschaft regelmässig schon früh im Herbst mit peinlichen Auftritten verabschiedet. Diesmal ist es anders, diesmal lebt bei YB die Hoffnung auf die erste Trophäe seit 30 Jahren.

Gute Aussichten sind bei den Young Boys aber noch längst keine Garantie für ein gutes Ende. Immer wieder endeten Träume und Sehnsüchte nach einer Trophäe mit herben Enttäuschungen. Es sind diese vielen negativen Erfahrungen, die dazu verleiten, auch diesmal skeptisch zu bleiben. Bleibt die Frage: Werden die Skeptiker rund um YB wieder recht behalten?

Viele positive Vorzeichen

Beim genaueren Hinsehen gibt es gute Argumente, die dagegen sprechen. Wer wie YB im Jahr 2016 nur 6 von 36 Ligaspielen verliert, drei davon gegen den FC Basel, hat an Stabilität zugelegt. Wer gegen einen FC Sion im Aufwind nach zweimaligem Rückstand noch 4:3 gewinnt, besitzt Charakter. Wer in den letzten Runden trotz leeren Batterien in Lausanne (2:1) und Thun (3:2) dank Willensleistungen gewinnt, hat im mentalen Bereich Fortschritte gemacht. Wer auf internationaler Ebene einen Topclub wie Schachtar Donezk aus dem Champions-League-Rennen wirft, verfügt über Substanz. Wer dem eigenen Anhang häufig spektakulären Fussball bietet, kann auf wachsenden Support zählen. Und wer in den letzten 12 Runden der Super League unbesiegt bleibt, steigt mit viel Selbstvertrauen ins neue Fussballjahr.

Was ebenfalls für YB spricht: die Kontinuität. Mvogo; Hadergjonaj, Vilotic, von Bergen, Benito; Ravet, Zakaria, Bertone, Sulejmani; Gerndt, Hoarau – das war die Berner Startformation im ersten Meisterschaftsspiel 2016 am 6. Februar gegen GC (1:1). Bis auf Hadergjonaj könnte Adi Hütter ein Jahr später alle Akteure erneut aufstellen, wenn er Vilotic nicht ausgemustert hätte und Benito nicht verletzt wäre. Eine eingespielte, gut harmonierende und funktionierende Mannschaft ist ein besonderer Pluspunkt im heutigen, schnelllebigen Fussball.

Was wird nächste Saison sein?

Diese optimale Konstellation gilt es jetzt zu nutzen. Schon im Sommer könnte die Mannschaft der Young Boys ein ganz anderes Gesicht erhalten. Denis Zakaria ist auf dem Markt sehr begehrt, Yoric Ravet auch. Bei anderen gefragten Spielern wie Yvon Mvogo oder Sékou Sanogo könnte der Club ein Interesse haben, die beiden Spieler ein Jahr vor Ablauf ihrer Verträge zu transferien, sollte es mit der Verlängerung ihrer Kontrakte nicht klappen. Das würde massive Einschnitte beim Gerüst der Mannschaft nach sich ziehen – mit noch nicht abschätzbaren Folgen für die nahe Zukunft. Dieses Szenario wird bei den Überlegungen von Clubleitung und sportlicher Führung in der Winterpause mitgespielt haben, das Kader in dieser starken Besetzung bis im Sommer zusammenzuhalten. Wer weiss, wann die Aussichten, die Titellosigkeit zu beenden, wieder so gut sind wie in diesem Frühjahr im Cup?

Was ein Erfolgserlebnis in Bern bewirken könnte, hat Guillaume Hoarau diese Woche angesprochen: «Wer einmal einen Titel gewonnen hat, dem fällt vieles leichter.» Die YB-Mannschaft Ausgabe 2016/17 hat das nötige Potenzial, um nach langer Zeit wieder Club-Geschichte zu schreiben. Das würde der Region Bern und dem Schweizer Fussball generell sehr gut tun.