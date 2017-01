Ramos und die Hobby-Psychologen

Die Akustik und ihre Messgerätschaft ­erhalten einen neuen Apparat. In ­Sevilla, wo er am Sonntagabend zur Uranwendung gelangte, nennen sie ihn «Sergío­metro». Er misst alle missliebigen Laute gegen den andalusischen Fussballer Sergio Ramos, 30 Jahre alt: das Pfeifen, das vulgäre Schimpfen, das ironische Gejohle – den ganzen, gellenden Geräuschteppich. Im spanischen Spitzenspiel zwischen dem zweitplatzierten FC Sevilla, Ramos’ Jugendverein, und Tabellenführer Real Madrid, seinem Arbeitgeber seit zehn Jahren, wurde der Innenverteidiger bei jeder Aktion mit einem solchen Mass an Schmähung bedacht, dass Versöhnung ausgeschlossen scheint. Für immer.

95 Dezibel mass das «Sergíometro» etwa, als Ramos nach dem Aufwärmen in die Garderobe zurückkehrte. 101 Dezibel waren es, als der Stadionsprecher die Nummer 4 ankündigte. Noch etwas lauter, 102 Dezibel, wurde es in der 84. Minute. Man wird den Vorfall, ­Ramos’ Eigentor, in den kommenden ­Tagen in jeder Talkshow, zu deuten versuchen und sich dabei wohl auch bei der Hobbypsychologie bedienen.

Real hatte nach einem Elfmetertor von Cristiano Ronaldo in der 67. Minute 1:0 geführt, ohne überzeugt zu haben. Man hatte sich davor vorwiegend im Mittelfeld abgenützt. Reals Trainer Zinédine Zidane liess sein Team mit drei Innenverteidigern spielen, denen im Notfall noch zwei Aussenverteidiger assistierten. Sehr schön anzusehen war das nicht.

Die Vorgeschichte der Pfiffe

Und wieder hatte es den ­Anschein, als käme Real mit einer bescheidenen Leistung durch. Es wäre das 41. Spiel ohne Niederlage in Serie gewesen, alle Wettbewerbe gezählt. Von Zidane hätte es wohl geheissen, er sei die Trainer­offenbarung schlechthin. Mit einem Sieg, so sagten die Auguren auch voraus, wäre die Meisterschaft schon zur Hälfte der Saison entschieden gewesen. Barcelona hätte fünf Punkte Rückstand gehabt, mit einem Spiel mehr.

Doch dann kam alles anders, und zwar wie nach einem abenteuerlichen Drehbuch. In der Hauptrolle: der ausgepfiffene verlorene Sohn. Das Pfeifen hatte eine Vorgeschichte.

Als die beiden Mannschaften vergangene Woche in der Copa del Rey in Sevilla aufeinandertrafen, trat Sergio Ramos einen Elfmeter mit aufreizender Nonchalance: Er lupfte den Ball nur leicht an, platzierte ihn zentral und düpierte damit den hechtenden Goalie. Danach baute sich Ramos auf unter der Kurve der Ultras, der «Biris Norte», die ihn seit vielen Jahren und bei jeder Ballberührung auspfeifen, weil sie ihn für einen Verräter halten, und wies sie mit der typischen Daumenbewegung an, sich den Namen auf seinem Rücken zu merken. Dann hielt er sich noch beide Hände an die Ohren: «Nun, habt ihr noch Luft zum Pfeifen?» Nach dem Spiel sagte Ramos, wer seine Mutter verunglimpfe, verdiene seinen Respekt nicht. Der FC Sevilla kündigte darauf an, man werde Ramos beim Verband anzeigen, weil er das Publikum provoziert habe.

Als wäre es Fügung

Am Sonntag nun steckte Ramos ­zunächst alle Pfiffe weg und war nahe dran, auch die Revanche zu gewinnen – bitter zwar, aber mit Trotz. Bis zur 84. Minute und diesem Flankenball. ­Ramos stieg hoch, um den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern, traf aber ins eigene Tor. 102 Dezibel. Ausgerechnet Ramos, als wäre es Fügung. Der Film war gerissen. In der 92. Minute schoss Stevan Jovetic das 2:1. Ramos senkte den Kopf. 105 Dezibel zur Kapitulation.

In den Talkshows wird man wohl zu hören bekommen, dass auch einer wie Ramos, der sich in seiner Karriere an den süssen Sound des Applauses ­gewöhnt hat, an Pfiffen zerbreche. Gerade zu Hause. In den sozialen Medien gibt es eine hübschere Deutung: «Er ist eben doch Sevillista, tief drinnen!», konnte man lesen, als habe das Unter­bewusstsein Ramos befohlen, ein Tor zu schiessen. Ein Tor für Sevilla. Vielleicht keimt da doch schon Hoffnung auf ­Versöhnung.

(Tages-Anzeiger)