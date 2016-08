Neu stellen die besten Ligen vier Fixstarter

Die grossen Ligen in Europa erhalten ab der Saison 2018/19 weitere fixe Startplätze in der Champions League. Die Uefa verkündete in Monaco entsprechende Reformpläne für die Königsklasse.

Demnach stellen die besten vier Ligen des UEFA-Rankings - derzeit jene aus Spanien, Deutschland, England und Italien - künftig vier Fixstarter in der Gruppenphase.

Derzeit haben die besten drei Ligen drei Fixstarter, die im Ranking viertplatzierte Liga (derzeit Italien) deren zwei. Je ein weiterer Klub dieser vier Ligen kann den Vorstoss in die Gruppenphase via Qualifikation schaffen. (SDA)