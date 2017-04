Montagsblues im Stade de Suisse

Montag, ein Tag mit einem schlechten Ruf. Zum Wochenstart dauert es manchmal etwas länger, bis die Betriebstemperatur erreicht ist. Einen solchen Montagsblues schienen die Young Boys am Montag zu haben. Am Feiertag stand für die Fussballer Arbeit an, und sie taten sich schwer, auf Touren zu kommen.

Das mag nicht nur am Wochentag, sondern auch am Gegner gelegen haben. GC, das vergangene Woche das erste Mal in diesem Jahr eine Partie gewonnen hatte, sicherte sich im Stade de Suisse gleich den zweiten Sieg in Folge.

In der 9. Minute parierte Mvogo gegen Caio, der allein auf ihn zustürmte und eigentlich auf Munas Dabbur hätte ablegen müssen, der mit ihm mitgelaufen war und freie Schussbahn hatte. Von der Aktion des YB-Torhüters war der Stadionsprecher so begeistert, dass er vermeldete: «Und im YB-Goal: Yvon Mvogo.» Gut 74 Spielminuten später blieb diesem das Nachsehen gegen Dabbur, der mit einem Kopfball nach einem Corner für die zweite Heimniederlage der Young Boys in dieser Saison sorgte.

«In der ersten Halbzeit haben wir zu wenig investiert», sagte Adi Hütter, «die zweite war eine gute Halbzeit, aber wir waren zu wenig gefährlich.» GC machte dem Heimteam das Durchkommen schwer und konterte mit Captain Dabbur wiederholt gefährlich. Auf der anderen Seite agierte YB zu wenig überzeugend und zu fehleranfällig.

GCs Milan Vilotic attestierte seinen ehemaligen Mitspielern zumindest «viele Halbchancen». Der Verteidiger kam ohne Groll zurück nach Bern: «Ich bin nicht zufrieden mit meiner Zeit bei YB, weil ich meine Ziele nicht erreicht habe. Aber es war keine schlechte Zeit, ich habe viel gelernt.»

Vilotic konnte sich freuen, weil seine Mannschaft nun acht Punkte vor dem Abstiegsplatz liegt. Gleich viele Punkte trennen YB vom drittplatzierten Sion. «Wir haben probiert und probiert», hielt Alain Rochat fest, «der Sieg für GC ist nicht unverdient, das Spiel hätte aber auch auf unsere Seite kippen können.»

Personalengpass im Sturm

Vor gut zwei Wochen im Heimspiel gegen Vaduz war YB auch ein Tor zurückgelegen, bevor die beiden Einwechselspieler Michael Frey und Roger Assalé das Spiel noch wenden konnten. Beide fehlten gegen GC wegen Sperren. Guillaume Hoarau, oftmals Torschütze aus dem Nichts, fällt bekanntlich länger aus.

So agierte der einzige verbleibende Stürmer, Alexander Gerndt, als Spitze im 4-2-3-1-System. «Er hat bis zum Schluss alles versucht», lobte Hütter den Glücklosen und erinnerte daran, dass Gerndt verletzungsbedingt länger nicht gespielt hatte. Hinter Gerndt kam Bertone im offensiven Mittelfeld zum Einsatz.

«Mir waren irgendwie die Hände gebunden», sagte der Trainer hinsichtlich seiner Wechselmöglichkeiten, «natürlich wünscht man sich in einer solchen Phase, dass man nachlegen kann.» Der junge Taulant Seferi und Thorsten Schick brachten keine Impulse mehr.

Verärgert war der Trainer jedoch über das Gegentor nach einer Standardsituation. «Es ist kein Beinbruch, einmal Zuhause 0:0 zu spielen, obwohl man damit nicht zufrieden sein sollte.» So bleibt die Enttäuschung: «Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war nicht zufriedenstellend», so Hütter. Bleibt die Hoffnung, dass am Sonntag gegen Lugano alles ein bisschen besser geht. (Der Bund)