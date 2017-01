Millionensegen für Provinzclub

Es ist wieder Transfersaison. Tag für Tag wechseln Spieler den Club, werden Summen verschoben, die Übersicht zu behalten, ist fast unmöglich. Doch es gibt einen Ort im Osten von Schweden, da wird in diesen Tagen ganz genau geschaut, was auf dem Transfermarkt so läuft.

Der Ort heisst Västerås, hat rund 120'000 Einwohner und einiges zu bieten. 1947 eröffnete H&M hier sein erstes Geschäft. Das erste Jazzmuseum von Europa steht ebenfalls da, und in den Kreisen von Liebhabern amerikanischer Autos ist das Städtchen weltberühmt: Im Juli findet jeweils das weltgrösste Festival mit amerikanischen Autos statt.

Doch Västerås könnte bald noch für etwas anderes bekannt sein: für seinen Fussballclub. Der heisst Västerås SK und schloss im November die Division 1 auf Rang 6 ab. Das ist Schwedens 3. Liga, da spielt Västerås seit 2012. Doch Västerås könnte bald der zweitreichste Club in Schweden werden. Der Grund dafür heisst Victor Lindelöf.

Die wichtige Klausel im Vertrag

Lindelöf debütierte 2010 als 16-Jähriger in der ersten Mannschaft Västerås’. Er etablierte sich in der Folge und lief auch für Schwedens Nachwuchs-Nationalteams auf und wechselte Anfang 2013 nach Portugal zu Benfica Lissabon. Und da beginnt die Geschichte. Denn in dem Vertrag, den Västerås damals mit dem portugiesischen Club aushandelte, steht, dass bei einem Weiterverkauf 20 Prozent der Transfersumme an die Schweden gehen. Das war noch vor der Zeit von Milliarden-Fernsehverträgen. Doch diese Klausel könnte nun für Västerås vieles verändern.

Es ist nämlich niemand Geringerer als Manchester Uniteds Trainer José Mourinho, der den 22-jährigen Verteidiger im Auge hat. Mourinho würde gerne seine Defensive verstärken, vor allem nach dem Ausfall von Marcos Rojo. Manchester United soll Benfica 48 Millionen Franken bieten für Lindelöf. Das wären rund 10 Millionen Franken für Västerås, was den Drittligisten plötzlich zum zweitreichsten Club Schwedens machen würde. Einzig Malmö FF hat mit 50 Millionen das grössere Budget. Das ist so, als wäre YF Juventus plötzlich der zweitreichste Club der Schweiz.

Doch ganz so einfach ist das nicht. Denn Benfica weigert sich zu zahlen. Seit Ende Dezember sind die beiden Parteien im Gespräch. Zur Einigung kam es bis jetzt noch nicht. Bengt-­Åke Nilsson, der Präsident von Västerås, sagte gegenüber der schwedischen Zeitung «Expressen»: «Ich habe Hoffnung. Diese wurde grösser, nachdem wir mit Benfica Kontakt hatten. Wir hoffen, dass es in naher Zukunft eine Lösung gibt. Es ist im Interesse von beiden Seiten, schnell zu einer Lösung zu kommen.»

Eine solche hat die englische Zeitung «The Mirror» bereits vermeldet: Der Transfer sei vollzogen. Västerås habe zugestimmt, nur 10 Prozent der Ablösesumme zu erhalten. Mit einem Budget von rund 5 Millionen Franken wäre der Club noch immer einer der reichsten des Landes. Nilsson soll gesagt haben: «Wir haben uns geeinigt, wir haben kein Problem mit Benfica. Alles ist gut.»

Als das schwedische Fernsehen beim Präsidenten nachfragte, wusste dieser allerdings von nichts. Mit dem «Mirror» hat er nie gesprochen, alles seien Spekulationen.

Das ist eben auch Transfersaison. Tag für Tag wird spekuliert. Bis der Vertrag endgültig unterschrieben ist, wird man in Västerås weiter ein Auge auf den Transfermarkt halten. Bis dann können sie sich ja mal überlegen, was sie mit all dem Geld machen könnten. (DerBund.ch/Newsnet)