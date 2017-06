Michael Frey wechselt zum FC Zürich

Frey hat beim Aufsteiger einen Vertrag bis im Sommer 2021 unterschrieben. Der Kontrakt bei den Young Boys wäre noch ein Jahr gültig gewesen. Michael Frey war im Sommer 2016 vom FC Luzern zu YB zurückgekehrt, nachdem er von Lille in die Innerschweiz ausgeliehen worden war. In der abgelaufenen Saison erzielte der Münsinger in 29 Super-League-Einsätzen acht Tore für YB; insgesamt brachte er es in der letzten Spielzeit in 41 Ernstkämpfen auf 13 Tore und sechs Assists. (rho/yb)