Lilien statt Veilchen für den Fussball-Weltmeister

Als sich der Fussball-Profi Kevin Grosskreutz das bisher letzte Mal in der Öffentlichkeit präsentierte, schien seine Karriere zumindest in Deutschland beendet zu sein. Er sass nach einer wenig ruhmreichen nächtlichen Aktivität samt Vorgeschichte mit einem mächtigen Veilchen unterm Auge da, präsentierte sich als reuiger Sünder und bat um Entschuldigung für den Fehltritt, dessentwegen der Vertrag mit dem zweitklassigen VfB Stuttgart vorzeitig endete. Und er gab eine recht eindeutige Prognose für die Zukunft ab: Mit dem Profi-Fussball wolle er erst mal nichts mehr zu tun haben.

Keine sechs Wochen ist das her, und schon ist dieser Satz Makulatur. Denn der 28 Jahre alte Allrounder kehrt bald wieder zurück. Von Sommer an steht er beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag, dem aktuellen Tabellenletzten der Bundesliga, dessen Abstieg nur noch theoretisch zu verhindern ist. Das ist dann Grosskreutz' dritter deutscher Profi-Klub nach Borussia Dortmund (2009 - 2015) und dem VfB Stuttgart (2016/17). Er freue sich «riesig», sagte er.

Der Fussball kann sehr schnell strafen, aber manchmal kann er fast ebenso schnell wieder verzeihen. Es ist nicht das erste Mal, dass Grosskreutz im Zentrum einer erstaunlichen Geschichte steht. Zeit seines fussballerischen Daseins ist er ja zwischen zwei Wahrnehmungen gependelt. Da war einerseits der spätpubertierende Kevin, der schon mal einen Döner als Wurfgerät einsetzte oder sich bei einer nächtlichen Prügelei in Stuttgart ein blaues Auge abholte - und da war andererseits der leidenschaftliche Fisch, der sich mit seinem Auftreten einen Status als Held der Kurve und letzter Vertreter einer anderen, erdigeren Fussballzeit erarbeitete.

In Darmstadt haben sie jetzt beschlossen, dass sie über den einen, also den ersten Teil der Grosskreutz'schen Persönlichkeit «nicht mehr mit ihm reden wollen». Und zudem sind sie bei den «Lilien» der Meinung, der Mann aus dem siegreichen WM-Kader von 2014 passe von seiner Art her bestens zu dem Klub, bei dem vieles anders läuft als bei anderen und in dem sich schon manch gescheiterter Spieler wieder stabilisierte.

«Kevin verfügt über eine unfassbare Erfahrung, ist Weltmeister, hat auf absolutem Top-Niveau gespielt, und ich habe in den Gesprächen gespürt, wie heiss er auf diese neue Herausforderung ist», sagt Torsten Frings. Aber der Trainer weiss genauso gut wie sein Zugang: Wenn das in Darmstadt nun nicht gut geht, ist Grosskreutz' Karriere bald wirklich vorbei. (DerBund.ch/Newsnet)