Jetzt wird Balotelli doch noch zum Frust für Favre

Lucien Favre schliesst mit Nizza die Vorrunde der Ligue 1 mit einem 0:0 in Bordeaux ab. Nach der Hälfte des Pensums führt der Überraschungsleader die Tabelle mit zwei Punkten vor Monaco an.

Auch das zweite Gastspiel innerhalb von einer Woche in Bordeaux war für Nizza nicht vom Erfolg gekrönt. Während die Südfranzosen vor sieben Tagen 2:3 verloren und im Ligacup ausschieden, resultierte für den Leader der Ligue 1 in der Meisterschaft immerhin ein Punktgewinn. Ärgern dürfte Lucien Favre allerdings nicht nur der Verlust von zwei Punkten, sondern auch die beiden Platzverweise in der Nachspielzeit von Mario Balotelli und Younes Belhanda, die beide wegen Tätlichkeiten vom Platz flogen. Zwei sehr harte, aber vertretbare Entscheide.

Balotelli getting a red card, he seems to score and get carded nearly all the time.



pic.twitter.com/MgXQwcsmk1