Heisser Auftakt

Einige Absperrungen stehen noch auf der Tribüne, es sind Überbleibsel des Konzerts von Young Boy Justin Bieber. Im Sektor D werden in der Stehplatz-Zone Stühle montiert, schliesslich muss das Stadion wieder bereit sein, wenn YB auf europäischem Parkett glänzen will.

Alexander Gerndt schlendert als erster im neuen nachtblauen Trainingstenue auf das Feld. Nach und nach folgen ihm seine Mitspieler. Neuverpflichtung Christian Fassnacht und Rückkehrer Marco Bürki jonglieren den Ball für die Fotografen, deren Klickfrequenz erneut höher wird, als David von Ballmoos aus den Katakomben tritt. Um 14 Uhr hatten sich die Young Boys besammelt, um anschliessend mit der ersten Trainingseinheit in die Vorbereitung für die neue Saison zu starten. Mit dabei sind auch sechs Spieler aus der U-21. Leo Seydoux, Victor Girod, Merlin Hadzi, Samuel Taveira, Joël Schmid und Wonsia Wehrlin werden zumindest einen Teil der Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvieren dürfen. Mit Michel Aebischer, Dario Marzino und Taulant Seferi sind drei Spieler im U-21-Alter beim Trainingsautakt noch nicht dabei.

Sie waren bis vor kurzem mit ihren Nachwuchsauswahlen unterwegs und weilen deshalb noch in den Ferien. Nächste Woche reisen sie aber mit ins Trainingslager. Gar nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren wird Milan Gajic. Der Serbe ist auf Clubsuche und gehört nicht mehr dem Kader von YB an.

«Mental reicht das nicht»

Die Sonne brennt auf den Kunstrasen. Leonardo Bertone und Steve von Bergen haben das Feld nach einigen Übungen wieder verlassen. Sie kurieren die Nachwehen einer Grippe aus und können noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Scharfe und genaue Pässe will Adi Hütter sehen, als sich seine Fussballer den Ball in zwei Achten aufgestellt zupassen. Währenddessen trainieren die noch nicht ganz genesenen Miralem Sulejmani, Sékou Sanogo und Linus Obexer zusammen, Guillaume Hoarau absolviert ein Einzeltraining.

«Es ist zu warm», sagt Loris Benito nach Abschluss der Trainingssession. Auf nur zweieinhalb Wochen Ferien blicken die Young Boys zurück. «Das ist definitiv zu kurz. Der Körper kann sich einigermassen erholen, doch mental reicht das nicht», hält Benito fest. Dennoch habe er sich extrem auf den Trainingsstart gefreut und sich an die Zeit als U-16-Junior erinnert gefühlt, als die Ferien auch nicht länger waren.

«Wie ein kleines Kind»

Zuerst habe er bloss von YBs Interesse an ihm gehört, selbst aber nichts davon gewusst. Als dieses konkreter wurde, freute er sich sehr und setzte sich intensiver mit dem Verein auseinander, erzählt Christian Fassnacht, der vom FC Thun zu YB gestossen ist. «Es sind viele Eindrücke», sagt der 23-Jährige nach seinem ersten Auftritt mit YB-Logo auf der Brust, «alles ist viel grösser.» Damit gerechnet, dass er je einmal bei YB spielen würde, hat er nicht. «Ich komme aus Zürich. Da ärgerte ich mich früher eher darüber, dass YB so gut war.» Nun ist das mit ein Grund, wieso er sich für YB entschieden hat. Mit Winterthur und Thun spielte Fassnacht bisher in Mannschaften, die eher gegen den Abstieg kämpften, nun kann er in der Champions-League-Qualifikation mittun.

«Darauf freue ich mich wie ein kleines Kind»

Für YB könnte Fassnacht wertvoll werden. «Er kann auf allen vier offensiven Positionen eingesetzt werden und gibt uns damit Planungssicherheit», sagt Christoph Spycher über den Offensiv-Allrounder. Ein weiterer Zuzug für den Angriff ist deshalb nicht zwingend, «aber wir halten Augen und Ohren offen.» Viele Änderungen dürfte es im Kader gegenüber dem Trainingsstart nicht mehr geben. Ein Spieler für das zentrale Mittelfeld soll gemäss dem Sportchef aber definitiv noch dazukommen. (Der Bund)