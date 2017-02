GC und der Traum von alter Grösse

Es ist die Geschichte von der Sehnsucht nach neuem Geld. Von der Suche nach Stabilität und der Überzeugung, die richtige Strategie zur Gesundung gefunden zu haben. Vom Ziel, in drei, vielleicht auch erst vier Jahren wieder auf Augenhöhe mit dem FC Basel zu spielen.

Es ist die Geschichte, in der es viel um den Nachwuchs geht. Um den Wunsch, die Jungen in Niederhasli so gut auszubilden, dass sie dem Verein wirklich helfen. Von der vermeintlichen Ruhe in der Clubführung und der Unruhe des Trainers, weil er weniger bekommt, als er sich wünscht. Vom Leben ohne Kim Källström.

Es geht darum, dass Stephan Anliker daran arbeitet, den Grasshopper-Club zu alter Grösse zurückzuführen. Hartnäckig, beharrlich will er sein. Aber ist er auch nachhaltig und erfolgreich?

Als früherer Kugelstösser und Diskuswerfer hat er ein breites Kreuz, um Lasten tragen zu können. Geholfen hat es ihm in den bisher drei Jahren seiner Amtszeit. Die Trennungen von den Sportchefs Dragan Rapic und Axel Thoma, der Rechtsstreit mit Veroljub Salatic oder der Rückzug von Hauptsponsor Reinhard Fromm – alles erinnerte an ein Laientheater. Jetzt sagt Anliker: «Alle ziehen am gleichen Strick. Es ist eine enorme Power im Verein. Wir haben die Finanzen im Griff und verpuffen keine Energie. Darum bin ich überzeugt, dass wir Leute finden werden, die wieder Geld in GC investieren.»

Källström würde Einspruch erheben. Der Club hat sich nicht so entwickelt, wie er sich das wünschte, und weil der sportliche Ertrag im Herbst mager war, bekam er zusehends Motivationsprobleme. Gleichwohl versicherte er den Verantwortlichen des Clubs Ende der Vorrunde, er bleibe, man brauche sich nicht zu sorgen. Er tat das sogar schriftlich. Jetzt aber mag er den Kurs nicht mehr mittragen. GC verliert Tage vor dem Beginn der Rückrunde gegen den FC Thun seinen wichtigsten Spieler.

«Was heisst hier wichtigster Spieler?», entgegnet Anliker. «Wir werden Källström vermissen, ja, okay. Aber wir werden zweifellos auch ohne ihn bestehen können. Fussball ist ein Mannschaftssport. Es ist mir wichtiger, dass wir ein motiviertes Ganzes darstellen, als nur um einen einzigen Spieler herum zu planen. Unsere Strategie wird durch den Weggang von Källström nicht beeinflusst.»

Anliker, 59-jähriger Architekt aus Langenthal, hält einen Steinwurf entfernt vom Paradeplatz Hof. Er tut das im Büro von Hans Klaus, dem Zuständigen für die Kommunikation im Verwaltungsrat von GC. Klaus hat versucht, das Bild von Anliker als Macher mit Durchhaltewillen und Durchsetzungskraft zu etablieren. Anliker hat ein Bein über das andere geschlagen. Die Kleidung ist dunkel, die Laune gut.

Gesucht: 30-Millionen-Budget

28 Millionen Franken gab GC in der Saison 2012/13 aus, die mit dem 2. Platz und dem Cupsieg endete. Das war viel mehr, als sich der Verein unter André Dosé eigentlich leisten konnte. Etwas mehr als 20 Millionen betragen die Ausgaben inzwischen. Auch das ist noch immer viel mehr, als man gemeinhin einnimmt, rund 8 Millionen mehr. Nur tut man das unter Anliker im Wissen, die Ausgaben zum einen im Griff zu haben und zum anderen decken zu können – dank Transfers, notfalls dank Owners, denen der Club zu 65 Prozent gehört, und dank weiterer Personen, die Vertrauen in die GC-Führung haben. «Wir wissen im Voraus, was wir ausgeben, und nicht erst im Nachhinein», sagt Anliker.

In Zürich ist das Leben teurer als an anderen Orten in der Schweiz. Allein der Nachwuchs und der Campus verschlingen um die 6 Millionen im Jahr. 60 Prozent des Budgets betragen die gesamten Personalkosten, inklusive Nachwuchs. Dafür gibt es nicht einmal einen Fuss von Ronaldo und schon gar keinen Titelanwärter in der Super League. Ein paar Millionen mehr braucht es schon, damit in Niederhasli wieder ein Spitzenteam heranreifen kann. Ein Team, das nicht nur ein halbes Jahr einigermassen mit Basel mithält wie in der vorletzten Saison. 25 bis 30 Millionen, in dieser Grössenordnung will und muss sich der Verein dafür budgetmässig eines Tages wieder bewegen. Und woher das Geld, Stephan Anliker? Woher die Spieler, die auch ohne Källström als Mentor reifen können?

Das Gespräch dreht sich lange um diese Frage, diese eine Frage, was getan werden kann und auch getan wird, damit GC nicht auf Dauer graues Mittelmass darstellt, wie es das bisher in dieser Saison tut. Anliker redet gerne von der Nachwuchsarbeit, in die viel investiert wird, vom «Verdichten der Qualität im Nachwuchs, um die erste Mannschaft mit jungen Spielern bestücken zu können». Von Leuten wie Carlos Bernegger, die gezielt mit den Jungen arbeiten, vom Fokusprogramm und der speziellen Förderung von 10 bis 15 Junioren, von den «fünf Toptalenten», die diesen Winter mit ins Trainingslager nach Spanien durften. Er sagt: «Wir haben eine Nachwuchsabteilung, die wir vorzeigen können, ich wage zu behaupten, dass wir eine der besten, wenn nicht die beste überhaupt in der Schweiz haben. Sie ist die Basis, damit wir leben können.» Källström hat das nicht beruhigt.

Bei GC wird die Ausbildung zum Geschäftsmodell erhoben: von Jungen, die zuerst die eigene Mannschaft verstärken und dabei so reifen sollen, dass sie dereinst gewinnbringend transferiert werden können. Das ist weder neu noch originell. Der Gähn-Effekt liegt näher als der Glaube, dass es GC so zum ernsthaften Basler Konkurrenten bringen wird. Anliker hält dagegen: «Wir haben eine andere Basis als früher. Wir haben endlich eine Organisation, die sich auch so nennen darf. Jetzt gehen wir mit unserem Businessmodell auf den Markt, damit wir irgendwann mit selbst erwirtschaftetem Geld arbeiten können.»

Die Anweisung an Tami

Einst war es der Donnerstag-Club, der GC über den Rest der Liga hob. Danach waren es die Wirtschaftsgrössen Rainer E. Gut und Fritz Gerber, welche die Meistertitel von 2001 und 2003 ermöglichten. Seither wurde meist nur von alten Zeiten geträumt und wirtschaftlich gewurstelt. Oft war es so, dass man ohne Weitsicht aus der Situation heraus handelte wie 2006, als es sehr gut lief und neue Spieler geholt wurden, damit es noch besser gehen sollte. Das Resultat war ein Schuss ins Knie.

Auch unter Anliker lief es mit der Zeit besser als erwartet. Vor eineinhalb Jahren ging GC als Zweiter in den Winter. Die Stimmung im Verein war offenbar euphorisch, «es war enorm gefährlich, etwas zu machen, was wir uns nicht leisten können», erinnert sich Anliker, «wissen Sie, wie viele sagten: ‹So jetzt brauchen wir noch den und den, dann werden wir Meister.› In der Zeit war es wichtig, den Deckel drauf zu halten.»

Pierluigi Tami ist der Gegenpol zum Präsidenten. Er ist der Trainer, der mehr Personal möchte, um den Ansprüchen gerecht zu werden, vor allem auch den eigenen. Letzten Sommer hatte er seine Vorstellungen, um auf die Abgänge von Munas Dabbur, Moritz Bauer und Shani Tarashaj zu reagieren. Was er an Neuen bekam, stellte ihn nicht restlos zufrieden. Anliker erzählt von einem Trainer, der die Ellbogen stellte. Aber auch von einem Trainer, der mit der Strategie des Vereins fertig werden muss, der den Unterschied zwischen dem eigenen kurzfristigen und dem langfristigen Denken des Vereins erkennen muss.

Führung und Trainer reden regelmässig über Möglichkeiten und Unterschiede. Diskussionen bedeuten für Anliker auch immer Auseinandersetzungen. Und wenn CEO Manuel Huber dem Trainer einmal öffentlich zur Abkehr von der Dreierkette rät, ist das für Anliker nicht schlecht, nur weil es ungewohnt ist: «Warum soll er nicht einmal öffentlich etwas sagen, was intern intensiv diskutiert wird?» Als Präsident hat er nur einen Wunsch an Tami: «Mach jeden Spieler und damit die Mannschaft besser.» Aber woher also mehr Geld, viele Millionen mehr?

Ein neues Stadion würde helfen, aber weil es nicht vor 2022 steht, wenn überhaupt, braucht es für GC andere Wege, neue Quellen. Anliker sagt, in den letzten ein, zwei Jahren hätten sie «gäng wie me» Anfragen aus dem In- und Ausland. Seit zwei, drei Monaten ist der Verein vertieft am Prüfen, was seriös ist, was GC wirklich helfen kann. Ist es die Firma, die investiert, um sich bekannt zu machen? Ist es der Investor, der GC als Plattform sieht, um mit Transfers Geld zu verdienen? Oder ist es, drittens, der Liebhaber, der einfach Freude hat, wenn er einen Club besitzt?

«Konkrete Interessenten gibt es in jeder Form», sagt Anliker. Aber er sagt auch: «GC als Ganzes zu verkaufen, kommt nicht infrage. GC muss in Zürich verankert bleiben. Damit seine Seele weiterleben kann.» (Tages-Anzeiger)